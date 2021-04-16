Aydem Yenilenebilir Enerji, son 3 yılın en büyük halka arzına hazırlanıyor - Son Dakika

Aydem Yenilenebilir Enerji, son 3 yılın en büyük halka arzına hazırlanıyor

16.04.2021 13:52
Aydem Yenilenebilir Enerji, son 3 yılın en büyük halka arzına hazırlanıyor, System.String[]

Türkiye'nin sadece yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin halka arzında talep toplama süreci 19 Nisan Pazartesi günü başlayacak ve 22 Nisan Perşembe sona erecek.

Türkiye'nin sadece yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin halka arzında talep toplama süreci 19 Nisan Pazartesi günü başlayacak ve 22 Nisan Perşembe sona erecek. Pay başına fiyat aralığının 8,50 – 9,90 TL olarak belirlendiği, oransal dağıtım yöntemiyle gerçekleşecek halka arzda, 1 milyar TL'lik gelir hedefleniyor. Söz konusu halka arz, son 3 yılın en büyük halka arzı olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin portföyünün yüzde 100'ü yenilenebilir kaynaklardan oluşan en büyük şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji, halka arz süreciyle ilgili bilgi vermek amacıyla Aydem Enerji CEO'su ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İdris Küpeli, Aydem Enerji CFO'su ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Galip Ayköse ve Aydem Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Ömer Fatih Keha'nın katılımıyla çevrimiçi bir basın toplantısı düzenledi.

"Büyüme ve güven odaklı, cazip bir yatırım fırsatı"

Aydem Enerji'nin yenilenebilir alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji'nin halka arz süreci ile ilgili değerlendirmede bulunan Aydem Enerji CEO'su ve Aydem Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İdris Küpeli, şunları söyledi:

"Aydem Enerji Ailesi olarak gurur ve mutluluk verici bir süreç içerisindeyiz. Türkiye'nin yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan üretim yapan en büyük şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji'nin halka arzı, hem şirketimiz hem de ülkemiz adına çok büyük bir önem taşıyor. Son 3 yılın en büyük halka arzı olacak bu işlemden, 1 milyar TL'lik gelir bekliyoruz. Aydem Yenilenebilir Enerji, ülkemiz geneline yayılan 25 genç ve modern yenilenebilir enerji santralinde sahip olduğu bin 20 MW kurulu güçle, yıllık 3,2 TWh lisanslı üretim kapasitesine sahip. Odağına sadece yenilenebilir kaynakları alan, çevre dostu bir yaklaşımla üretim yapan şirketimizin halka arzı; yatırımcılar açısından rüzgar, güneş ve hidroelektrik yatırım fırsatları için doğru konumlanmış, büyüme ve getiri odaklı cazip bir yatırım fırsatı anlamı taşıyor. Ayrıca şirketimizin gelirinin yüzde 89'unun dolara endeksli olması, faaliyetlerimizin piyasalardaki dalgalanmalardan en az düzeyde etkilenmesini sağlarken; santrallerimizin coğrafi dağılımındaki çeşitliliği de iklim ve mevsim şartlarından bağımsız olarak sürdürülebilir ve emre amade şekilde üretim yapılabilmesini sağlıyor. Bu özellikleriyle Aydem Yenilenebilir Enerji potansiyel yatırımcılarımız için güvenli bir liman teşkil ediyor. Yatırım iştahının yeniden oluştuğu bir süreçteyiz. Global trendler ve ülkemizin ekonomik ihtiyaçlarıyla bağlantılı olarak yenilenebilir kaynaklarla üretim daha da büyük bir önem taşıyor ve gelecek vadediyor. Bu doğrultuda, halka arz için uygun bir dönemde olduğumuzu düşünüyoruz. Halka arzımızda hisse başı fiyat aralığı 8,50-9,90 TL olarak belirlendi. Halka arzın büyüklüğü ek pay satışı ile birlikte toplamda 1,1 milyar TL - 1,3 milyar TL aralığında; halka açıklık oranı da ek pay satışı ile birlikte toplam yüzde 18,44 olacak"

"2021 yılı hibrit yatırımlarımız için başlangıç olacak, kurulu gücümüzü 5 yılda iki katına çıkaracağız"

2021 yılında halka arzın yanında hibrit projeleri de odaklarına aldıklarını belirten Küpeli, "Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki yüksek potansiyelinin ortaya çıkarılması için Aydem Yenilenebilir Enerji olarak öncü bir rol üstleniyoruz. Ülkemizin ilk özel sektör hidroelektrik santralini hayata geçiren şirket olarak, bu yıl hibrit santrallerde de öncü adımlar atacağız. Yatırımlarının önemli bölümünü tamamladığımız hibrit santrallerde yağış az olduğunda GES'ten, güneş az olduğunda da HES'ten üretim gerçekleştirerek mevsim koşullarının etkisini asgari seviyeye indireceğiz. Bu sayede, mevcut santrallerimizin kapasitelerinin daha verimli kullanılmasını ve elektrik üretimlerinin artmasını sağlayacağız. Hedefimiz; 5 yıl içerisinde portföyümüzün gücünü iki katına çıkararak 2 bin MW seviyelerine ulaşmak. Şirketimizin son 13 senede gösterdiği yıllık bileşik yüzde 20'lik büyüme oranı, 5 senelik hedefimizin bizim için ne kadar erişilebilir olduğunu kanıtlıyor. Biz Türkiye'nin geleceğini, yenilenebilir enerjinin geleceği olarak görüyoruz. Bu doğrultuda yenilenebilir enerji üretmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Çevresel-Sosyal-Yönetişimsel skoru ile Türkiye elektrik sektörü lideri

Sürdürülebilirliğin şirket faaliyetlerinin odağında olduğunu ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin Türkiye'deki imzacıları arasında yer aldıklarını ifade eden Küpeli, "Sürdürülebilirlik ve operasyonel mükemmelliğe verdiğimiz önemle, Çevresel-Sosyal-Yönetişimsel (ESG) performans sıralamasında, bağımsız derecelendirme şirketlerince (Vigeo Eiris/Moody's) Türkiye'de elektrik sektörü lideri seçildik. Aynı değerlendirmeye göre, uluslararası gelişen pazarlar segmentinde ise 51 şirket arasından ikinci olduk. Skorumuzla global anlamda da üst sıralarda yer alıyoruz. Yine bu yaklaşımla karbon ayak izimizi sıfırlamak üzere yoğun bir çalışma programı yürütüyoruz. 2018-2020 dönemi faaliyetlerimizden kaynaklanan sera gazı envanterimizi yani karbon ayak izimizi tüm tesislerimiz için belirledik. Genel merkezimizde ve Türkiye geneline yayılan 25 yenilenebilir enerji santralimizde, atıklarımızı etkin bir şekilde yönetiyor, geri dönüşümünü sağlıyoruz. Faaliyetteki tüm santrallerimizin Sıfır Atık Belgesi bulunuyor" dedi.

Dijital dönüşümün şirketin temel gündemlerinden biri konumunda olduğuna değinen Küpeli, 2017-2020 yılları arasında inovasyon projelerine 2.8 milyon dolar yatırım yaptıklarını, bu tutarın yüzde 66'sının enerji üretim tesislerinin verimliliğini artırma yönündeki teknik inovasyonlara ayrıldığını ve robotik süreç otomasyonunda da öncü kurumlardan biri olduklarını sözlerine ekledi. - DENİZLİ

Aydem Yenilenebilir Enerji, son 3 yılın en büyük halka arzına hazırlanıyor
Aydem Yenilenebilir Enerji, son 3 yılın en büyük halka arzına hazırlanıyor
Aydem Yenilenebilir Enerji, son 3 yılın en büyük halka arzına hazırlanıyor
Aydem Yenilenebilir Enerji, son 3 yılın en büyük halka arzına hazırlanıyor

Yenilenebilir Enerji, Türkiye, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aydem Yenilenebilir Enerji, son 3 yılın en büyük halka arzına hazırlanıyor - Son Dakika Ekonomi


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