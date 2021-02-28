Aydemir: '28 şubat ötekileştirme eylemidir' - Son Dakika

Aydemir: '28 şubat ötekileştirme eylemidir'

28.02.2021 12:32
Aydemir: '28 şubat ötekileştirme eylemidir', System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, aradan 24 yıl geçmesine rağmen 28 Şubat sürecinin yol açtığı tahribat ve sebep olduğu acıların unutulmadığını belirterek, '28 şubat inanç sahiplerini ötekileştirme sürecidir' dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, aradan 24 yıl geçmesine rağmen 28 Şubat sürecinin yol açtığı tahribat ve sebep olduğu acıların unutulmadığını belirterek, '28 şubat inanç sahiplerini ötekileştirme sürecidir' dedi.

Aydemir 28 Şubat Sürecini Değerlendirdi

28 Şubat 1997'de uygulamaya sokulan bir eylem planı ve alınan kararlarla, inanan kesimin dışlanmak istendiği; eğitim, çalışma, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi hayatı başta olmak üzere kamu haklarından yoksun bırakılmaları amacını taşıdığı, mütedeyyin şahıslarca yönetilen firmaların cezalandırılmaya kalkışıldığını hatırlatarak, '28 şubat yalnız başörtülü kardeşlerimizin değil aynı zamanda inançlı kesimin toplumun tüm katmalarında ötekileştirme operasyonudur' kaydını düştü.

28 Şubat Birlik Bağlarının Çözülmek İstenmesidir

Belirli çevrelerin 28 şubatla bir kırılma noktası oluşturmak istediği, Marksizmin bile öngörmediği din karşıtlığının esas haline getirilmesinin hedeflendiğini aktaran Milletvekili Aydemir, '28 şubat kararları kardeşin kardeşe düşürülmek, mütedeyyin kesimin hasım gibi görülmek niyetinin deklarasyonu, ülkemizin birlik ve beraberlik bağlarını çözme girişimidir' dedi.

28 Şubat Tarihimizin Formatlanması Girişimidir

28 Şubat girişiminin aynı zamanda İslamın kılıcı olan Türk Milletinin geçmişiyle koparılması, ecdata karşıtlık, milli ve manevi değerlere sadakat ve vefanın sıfırlanması, ilhamını inancından alan bir millete ait muhteşem tarihin formatlanması olduğunun altını çizen Milletvekili Aydemir, '28 şubat milli temelleri sarsma, yok etme eylemidir. ' vurgusunda bulundu.

Karakoç'un Dizeleriyle Tarif

28 şubat sürecinde yaşananları Şair Abdurrahim Karakoç'un dizeleriyle özetleyen Milletvekili Aydemir, 'Milli Tefekkür abidelerimizden merhum Karakoç'un vurguladığı gibi; 'Baş örtüsü yasak, Türk olmak günah/Sabır ver, sabır ver ey gadir Allah!/Bulaşık basının her gün, her sabah/ İslam'ı Yerdiği çağda yaşadık.' 28 şubat sürecinin en net özetidir bu' dedi.

Arif Nihat Asya'ca Duruş

Türk Siyasi tarihinde AK Partiyle birlikte inananlar üzerindeki zulüm perdesinin kaldırıldığı, başörtülü kızlar, mütedeyyin insanların eğitim haklarına kavuşturulduğu, kamu kapılarının inanç sahiplerine açıldığını hatırlatan Milletvekili Aydemir, 'Başörtüsü zulmüne karşı duran ve sona erdiren AK Dava, inanç sahiplerini dışlayanlara Arif Nihat Asya'ca: 'Dediniz: "Çıkacak başınızdan Başörtünüz!/"Alın -öyleyse onunla yüzünüzü örtünüz! ' demiştir. ' vurgusunu paylaştı.

AK Parti'nin, 28 Şubat kararlarıyla mücadelesinin Milli Şair Akif'in 'Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem/ Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. ' dizeleriyle özetlenebileceğinin altını çizen Milletvekili Aydemir, 'Biz toplumun tüm kesimlerini inanç ayırımı yapmadan, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Millet ve Tek Devlet paydasında bir ve beraber gören, kardeşliği kırmızı çizgi kaydeden bir davanın mensuplarıyız. ' dedi.

12 Eylül 1980 ve 18 Şubat 1997 Paralelliği

28 Şubat kararlarının 12 Eylül darbesi anlayışının bir devamı bulunduğu, 12 Eylül'de müteveffa Darbeci Evren'in başörtüsünün yalnızca yemek pişirirken saç teli dökülmesini önleyen bir aksesuar olduğunu söylediğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, o dönemde bu yanlış anlayışa karşı Ozan Arif'in; 'Kadınlar başını yemeğe sokmuş,/Bu yüzden bir ara başörtü çıkmış (!) Meğerse İslam'da örtünmek yokmuş/ Duydunuz mu Paşa beyi gardaşım?' dizelerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Minnettarlık

AK Parti'nin 28 şubat kararlarına karşı tarihi ve destansı bir mücadele verdiğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kararlı bir duruş sergilendiğini belirten Milletvekili Aydemir, '28 şubat kararlarıyla zulmün reva görüldüğü kardeşlerimiz, başörtülü bacılarımız adına,, tarihi ve özü mukaddesata bağlılık ile tarif bulan Yüce Milletimiz adına Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onunla aynı safta bulunan AK Dava mensuplarına müteşekkiriz, minnettarız. ' dedi. - ERZURUM

Aydemir: '28 şubat ötekileştirme eylemidir'
Aydemir: '28 şubat ötekileştirme eylemidir'

Milletvekili, 28 Şubat, AK Parti, Erzurum, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aydemir: '28 şubat ötekileştirme eylemidir' - Son Dakika


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