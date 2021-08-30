Üye Girişi
Aydemir: '30 Ağustos milli kıyamdır' - Son Dakika

Aydemir: '30 Ağustos milli kıyamdır'

30.08.2021 09:05
Aydemir: '30 Ağustos milli kıyamdır', System.String[]

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, '30 Ağustos yüce milletimizi asırlara hakim kılan milli duruşun ifadesi; bizi insanlığın hak ve adalet mücadelesinde sorumlu kılan milli kararlılığın neticesi; Anadolu'yu yurt kılan Malazgirt zaferine mana veren milli benliğimizin seciyesi;

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, '30 Ağustos yüce milletimizi asırlara hakim kılan milli duruşun ifadesi; bizi insanlığın hak ve adalet mücadelesinde sorumlu kılan milli kararlılığın neticesi; Anadolu'yu yurt kılan Malazgirt zaferine mana veren milli benliğimizin seciyesi; yüce milletimize kefen biçmeye kalkışanların izalesidir.' dedi.

'La galibe illallah'

Milletvekili Aydemir, '30 Ağustos, varlığını Hakka adamış aziz milletimizin yedi düvele karşı 'La Galibe İllallah' nidası; Hakka tapan milletin 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım/ Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!' sedası; batılı zail eden bir milletin 'Garb'ın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar/Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var' vera'sıdır.' mesajını paylaştı.

Aydemir'den 30 Ağustos Zaferi Tarifi

Milletvekili Aydemir, '30 Ağustos, Çanakkale ruhunun takdimi, Aziziye ruhunun tasviri, Bedir Ruhunun tafsili, İla'yı Kelimetullah için can verme sırrının tahsini, cihanın, 'Ne çelik tabyalar ister, ne siner hasmından/Alınır kal'a mı göğsündeki kat kat iman?/Hangi kuvvet onu, haşa, edecek kahrına ram?/ Çünkü te'sis-i İlahi o metin istihkam' hakikatiyle tezyinidir.' tarifinde bulundu.

'Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat'

'30 Ağustos, Milli şairimizin ifadesiyle, yalnız hakka rüku eden ve Hakka tapan milletin eseridir' diyen Milletvekili Aydemir, ' Milli Şairimizin kaydıyla, bütün coğrafyası şüheda gövdesiyle bezeli mübarek milletimizin kanıyla tevhidi kurtarma mücadelesi, tarihe sığmayan şühedanın azameti, Akifçe vurguyla, 'Sen ki, İslam'ı kuşatmış, boğuyorken hüsran/O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın;/Sen ki, rühunla beraber gezer ecramı adın/Sen ki, a'sara gömülsen taşacaksın...Heyhat/ Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat' nitelemesidir.' kaydını düştü.

Milli İman

Milletvekili Aydemir, '30 Ağustos, 'Allah yolunda öldürülenler için "ölüler" demeyin. Hayır, onlar diridirler, fakat siz bilemezsiniz.' hakikat ve müjdesine gönül adamış bir milletin terkibi; milli kimya ve mayanın küresel idrakte teşrihi; milli marşımızda yer alan, 'Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda/Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda' vurgusunun küresel izanda tavzihidir.' dedi.

Müslümanlıkla Yoğrulan Mübarek Coğrafyamız

Milletvekili Aydemir, '30 Ağustos, Bayrak Şairimizin beliğ ve berceste aktarımıyla, dualı bir milletin, 'Minareleri/Sen, ezansız bırakma Allahım/ Bizi vatansız bırakma Allah'ım/Müslümanlıkla yoğrulan yurdu/ Müslümansız bırakma Allah'ım!' niyazı; 'Ezanımdan alışıp tekbire/ Buldunuz mutluluk, imanımla/Vatan ettim sizi ey topraklar/Beş vakit damgalayıp alnımla' nidasıdır.' vurgusunda bulundu.

Muhteşem Milletin Uyanışı

Milletvekili Aydemir, '30 Ağustos, Destan Şairimizin benzersiz betimlemesiyle, 'Vatan, millet, din ve devlet, alsancaklar hakkına/ Dar günlerin erkek aslan sesi' olanların, 'Seni aldatmasın batı denilen/Onun mayasıdır katı denilen/Onun iç yüzüdür kötü denilen' tespitine ram olan bir milletin zaferi; 'Sen Oğuz Ata'nın has milleti sen/Sen Son Peygamberin has ümmeti sen/O seni boğmadan boğ ümmet isen/Uyan durma uyan, uyumak nene/ Kalk, doğrul yerinden, yürü geç öne' nidasında gönlünü birleştiren muhteşem milletin uyanışıdır.' paylaşımını yaptı.

30 Ağustos'u Gökyyayca Tarif

Milletvekili Aydemir, '30 Ağustos, Şair Gökyay'ın ifadesiyle; 'Bu vatan toprağın kara bağrında/Sıradağlar gibi duranlarındır/Bir tarih boyunca onun uğrunda/Kendini tarihe verenlerindir' gerçeğinin ikrarı; 'Tarihin dilinden düşmez bu destan/ Nehirler gazidir, dağlar kahraman/ Her taşı yakut olan bu vatan/Can verme sırrına erenlerindir.' hakikatinin tekrarıdır.' ifadesine yer verdi.

Niyaz

Milletvekili Aydemir, '30 Ağustosta milli kıyam ile bir diriliş destanı kaydeden Yüce Milletimizin coşkusunu paylaşıyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şühedamızı rahmet, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor; 'Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Millet, Tek Devlet ahdimizi yineliyoruz. Rabbim milletimizin birliğini, devletimizin dirliğini kardeşliğimizi ebedi kılsın. ' niyazında bulundu. - ERZURUM

Aydemir: '30 Ağustos milli kıyamdır'

Milletvekili, 30 Ağustos, Vatan, Milli, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Aydemir: '30 Ağustos milli kıyamdır' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aşka gelen Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı 08:34 Aşka gelen Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü anları paylaştı Tabloları yapıldı, Time dergisine kapak oldu! İşte Atatürk'ün en meşhur fotoğrafının hüzünlü hikayesi 08:03 Tabloları yapıldı, Time dergisine kapak oldu! İşte Atatürk'ün en meşhur fotoğrafının hüzünlü hikayesi Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış bekleniyor 07:30 Meteoroloji uyardı! İstanbul dahil 11 kentte sağanak yağış bekleniyor
Cinnet getiren kadın, kocasını bıçaklayarak öldürdü 03:06 Cinnet getiren kadın, kocasını bıçaklayarak öldürdü Şehit ateşi Trabzon'a düştü! Kahraman Mehmetçiğimiz İsmail Şebelek'ten kahreden haber 00:22 Şehit ateşi Trabzon'a düştü! Kahraman Mehmetçiğimiz İsmail Şebelek'ten kahreden haber Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı 23:06 Bikinili pozlarını paylaşan 44 yaşındaki Ebru Şallı, kusursuz fiziğiyle gençlere adeta taş çıkarttı
Tam 300 kilo ağırlığında! Ava çıkan balıkçılar tarafından fark edilen ölü fok, iş makinesiyle sudan çıkarıldı 22:44 Tam 300 kilo ağırlığında! Ava çıkan balıkçılar tarafından fark edilen ölü fok, iş makinesiyle sudan çıkarıldı Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti 20:28 Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti

Son Dakika Haberleri
18:42 Son Dakika! ABD, Kabil'de DEAŞ-Horasan örgütünü hedef alan hava saldırısı düzenledi
18:41 Talihsiz tesisatçı, arızayı tamir etmek için girdiği su kuyusunda ölü bulundu
18:01 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: AKINCI TİHA ile birlikte Türkiye bu teknolojide dünyanın en ileri 3 ülkesinden biri olmuştur
17:46 Fenerbahçe, Eustaquio transferi için harekete geçti, kısa süre içinde imzalar atılabilir
17:11 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akıncı TİHA'ya ilk imzayı attı
17:10 Jose Mourinho ile Nwakaeme arasında dikkat çeken konuşma: Sen mi daha iyisin yoksa o mu kötü?
16:59 Aylarca yoğun bakımda mücadele veren Muhittin Böcek, ağabeyini koronavirüsten kaybetti
16:57 Bülent Ersoy, Kıbrıs konseri öncesi büyük şaşkınlık yaşadı! Orkestra ekibi, yaptırdığı sahte PCR testi nedeniyle hakim karşısında
15:57 Sumudica, Adana Demirspor'a yeşil ışık yaktı: Balotelli'nin sürekli sahada kalması gerekir
15:53 Son Dakika! Afganistan'ın başkenti Kabil'de patlama! Füze saldırısında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Taliban'la yayın yaparak tüm dünyada manşet olan Afgan sunucunun akıbeti belli oldu Taliban'la yayın yaparak tüm dünyada manşet olan Afgan sunucunun akıbeti belli oldu         
08:47
13 yıl önce yanan ormanlık alan yeniden yemyeşil bir görüntüye kavuştu 13 yıl önce yanan ormanlık alan yeniden yemyeşil bir görüntüye kavuştu         
08:24
MasterChef Türkiye'de ilk hafta elenen yarışmacı belli oldu MasterChef Türkiye'de ilk hafta elenen yarışmacı belli oldu         
07:50
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, çıtayı zirveye koydu: Artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, çıtayı zirveye koydu: Artık insansız savaş uçağımızı da yapabiliriz         
07:28
Fenerbahçe, 37 yıl sonra Süper Lig'in ilk 3 maçını gol yemeden kazandı Fenerbahçe, 37 yıl sonra Süper Lig'in ilk 3 maçını gol yemeden kazandı         
00:34
Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi Metroda utanç veren anlar! İki bacağını açıp cinsel organını çeken kadına tepki çığ gibi         
23:21
3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı 3 gündür her yerde aranan 22 yaşındaki genç kadın, arkadaşında çıktı         
23:02
Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış Samet Aybaba ayrılığının arkasındaki Balotelli gerçeğini ilk kez anlattı! Çalışılacak ortam kalmamış         
22:22
Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik Masaj salonunda kızlarla yakalanan muhtarlar kendilerini savundu: Biz ikamet kontrolü için gittik         
20:25
Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı Alemin Kralı'nın Oben'i sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla kendisine hayran bıraktı         
19:32
Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti Yaz tatilini fırsat bilen 12 yaşındaki çocuk 3,3 milyon TL gelir elde etti         
17:49
Antalya'da korkunç kaza! 17 yaşındaki genç stajyer hayatını kaybetti Antalya'da korkunç kaza! 17 yaşındaki genç stajyer hayatını kaybetti         
15:28
Adana Demir Başkanı'ndan Balotelli'ye ince ayar: Böyle yapacaksan geri dönme Adana Demir Başkanı'ndan Balotelli'ye ince ayar: Böyle yapacaksan geri dönme         
15:19
Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK Survivor'ın olaylı iki isminden yine olay olacak itiraf: Twerk yapmıştık! Ah RTÜK         
15:03
Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi Eşeğe tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen şoförü sopalarla dövdüler! O anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi         
14:20
Taksiciyle tartışan turist adın sinir krizi geçirdi! Kaportayı yumruklayıp, tekmeledi Taksiciyle tartışan turist adın sinir krizi geçirdi! Kaportayı yumruklayıp, tekmeledi         
14:15
Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü Taliban, Afganistan'da müziği yasakladı! Halk müziği sanatçısı Favad Andarabi'yi kaçırıp öldürdü         
13:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2021 09:12:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydemir: '30 Ağustos milli kıyamdır' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement