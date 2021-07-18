Aydemir ailesinin acı günü - Son Dakika

Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ESKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanı İsmail Aydemir ve Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bünyamin Aydemir'in babaları Tayfur Aydemir vefat etti.
Baba Aydemir, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Erzurum Şehir Hastanesi'nde tedavi görüyordu.
Tayfur Aydemir'in cenazesi bugün Erzurum Asri Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi.
Cenaze namazına AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, 26. Dönem Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, İlçe Belediye başkanları, AK Parti yönetim kurulu üyeleri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze namazı sonrası Milletvekili İbrahim Aydemir'in babasının tabutuna sarılarak öpmesi törene katılanları duygulandırdı. - ERZURUM
Kaynak: İHA
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