Aydemir ailesinin acı günü - Son Dakika

Cenaze namazına AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok , Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen , AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz , 26. Dönem Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı , İlçe Belediye başkanları, AK Parti yönetim kurulu üyeleri, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Baba Aydemir, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle Erzurum Şehir Hastanesi 'nde tedavi görüyordu.

Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir , ESKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanı İsmail Aydemir ve Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bünyamin Aydemir'in babaları Tayfur Aydemir vefat etti.

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