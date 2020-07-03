Aydemir ailesinin avukatı Tunç: "Leyla'nın ölümünde, insan eli var" - Son Dakika

Aydemir ailesinin avukatı Tunç: "Leyla'nın ölümünde, insan eli var"

"Baba Nihat Aydemir kızının katillerinden şikayetçidir"

AĞRI - Ağrı'da 15 Haziran 2018 yılında Ramazan Bayramı'nda gittiği dedesinin köyünde kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir davasının bugün görülen duruşması sonrasında açıklama yapan anne Şükran ve baba Nihat Aydemir'in avukatı Erdoğan Tunç, Leyla Aydemir'in insan eliyle öldürüldüğünü söyledi.

Duruşmanın 2 Ekim 2020'ye ertelendiğini belirten Tunç, "Dava ile ilgili sanık avukatları süre talep etti. Buna binaen mahkeme 2 ekime ertelendi. Önümüzdeki duruşma karar duruşması olacak. Bize mütalaaya karşı diyeceklerimiz soruldu. Bizde konu hakkında ayrıntılı beyanlarda bulunduk. Leyla Aydemir'in kaçırılmayıp kendiliğinden yürüdüğü yönünde bir algı oluşturulmaya çalışıldı. Bİz bunu delililerle ıspatlamaya çalıştık. Birileri onu kaçırıp öldürdü ve dereye attı. Dolayısıyla duruşmada belirttiğimiz gibi kaçırılmadan önce çocuğun boynunda iki tane ip var ve bir birine dolanmış. Çocuğun bu ipleri kendiliğinden bu ipleri boynundan çıkarmış olması mümkün değildir. İnsan eli vardır. İnsan müdahlesi vardır. Elbiselerinin çıkarılıp dereye atılmasında da bir algı oluşturma vardır. Bu konu hakkında bütün dosya kapsamı, tanık beyanları, HTS raporları, bilgi ve belgeleri hazırlayıp mahkemeye sunduk. Önümüzdeki celse karardan önce tekrar ayrıntılı beyanlarımızı esasa ilişkin aktaracaz. Önceki beyanlarda söylediğimiz gibi halkımızın içi rahat olsun. Konu ile ilgileniyoruz. Gerekli cezalarla bu işin sorumluları cezalarını çekeceklerdir" dedi.

'Babada kızının katillerinden şikayetçidir'

Ailenin, kızlarının ölümünden sorumlu olan kişiler hakkında şikayetçi olduğunu kaydeden Tunç: "Önceki duruşmada baba, konuya ilişkin olarak şunu söylemişti; "Ben faillerin gerçekten bu işi yaptıklarına yönelik bir delilim elimde yok. Bu yüzden bu işi bunlar yapmıştır diyemem. Ancak kim yapmış olursa olsun onlardan şikayetçiyim" demişti. Anne de aynı şekilde hem fiilden hem işi yapanlardan şikayetçi olmuştu. Tabi bizde mahkemeye işin teknik boyutunu mahkemeye açıkladık. Sonuç itibari ile bu iş birileri tarafından yapılmış. Kim olursa olsun müştekiler yani anne ve baba bu kişilerden tabiki şikayetçidir. Yoksa kimse kızının katilinin ceza almamamısını istemez. Böyle bir durum söz konusu değildir. Yani bu konu hakkında söylediğim gibi baba da kızının katillerinden şikayetçidir." şeklinde konuştu.