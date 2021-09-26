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Aydemir: 'AK istikamet Hakkın rızasıdır' - Son Dakika

Aydemir: 'AK istikamet Hakkın rızasıdır'

26.09.2021 11:18
Aydemir: 'AK istikamet Hakkın rızasıdır', System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bir insanımızı dahi mutsuz bırakmamalıyız" vurgusu kaydında Hizmet ve Eser Siyaseti yürüttüklerini belirterek, 'Önceliğimiz Hakkın Rızası, Halkın duasıdır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bir insanımızı dahi mutsuz bırakmamalıyız" vurgusu kaydında Hizmet ve Eser Siyaseti yürüttüklerini belirterek, 'Önceliğimiz Hakkın Rızası, Halkın duasıdır. Aklıselim sahibi halkımızın hakşinaslığı, yüce milletimize has asaleti ve alicenaplığına teslimiz' dedi.

Aydemir ve Ak Heyetten Olur Ziyareti

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir 'İlçe ziyaretleri İstişare ve Yerinde Tespit Çalışmaları' Olur Etabında, Atlı, Ilıkaynak, Başkaya, Yolgözler, Kekikli, Süngübayır, Yeşilbağlar sakinleriyle buluştu. Muhtarlar, kanaat önderleri ve mahal eşrafıyla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, ilçe ve hinterlandı kaydında gerçekleştirilen ve 2023 hedefinde öngörülen yatırım ve hizmetleri paylaştı.

Ak Heyet Yine Sahadaydı

Milletvekili Aydemir, İlçe Belediye Başkanı Sıddık Demircan, AK Parti İlçe Başkanı Mevlüt Kaya,AK Parti İl başkan yardımcıları Ali Tuğrul Birdal, Mevlüt Doğan, AK Parti il Teşkilatı Olur Koordinatörü M. İkbal Yazıcı, AK Olur Belediyesi Meclis Üyeleri ve AK Parti Olur İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin oluşturduğu AK Parti Heyetiyle birlikte Olur merkez ve kırsalının nabzını tuttu.

Olur'da Ak Değerlendirme

Olur'da AK Parti İlçe Teşkilatı ile bir toplantı gerçekleştiren Milletvekili Aydemir, Olur'un 2021 profili ile tarım öncelikli Marka ilçe Konsepti sürecindeki gelişmeler ele alındı. İlçe Başkanı Doğan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı istişarede İlçe halkının talep ve tespitleri, salgın sürecinde yaşanan olumsuzluklar ve çözüm siyaseti, ilçede aşı oranı, yeni eğitim ve öğretim yılına dair aktarımlar, tamamlanan tarımsal hasat hacmi ve kuraklığın etkileri değerlendirildi.

Olur ve Büyükşehir Belediyesi Hizmetleri

İlçe Merkezi istişare çalışmaları kapsamında Belediye Başkanı Sıddık Demircan'ın konuğu olan AK Parti Heyetine Belediye çalışmaları hakkında brifing verildi. Büyükşehir Belediyesinin Olur Yaklaşımının da ele alındığı görüşmede, yerelde üretilen hizmet sinerjisinin Büyükşehir Belediyesince desteklendiği, işbirlikleri gerçekleştirildiği ve uyumlu birlikteliğin eserlere dönüştüğü kaydedildi. Milletvekili Aydemir yaptığı değerlendirmede, 'Sayın Başkanımızın Büyükşehir Belediyemizle koordineli çalışması başarıyı ilçe sathına yayıyor; daim olsun.' Temennisinde bulundu.

Olur'un 7 Mahallesinde Ak İstişare

Olur ilçesi ziyaretinde, hem teşkilat mensupları hem de köy ve mahalle muhtarlarıyla gündemin değerlendirildiği toplantı sonrasında Kırsal alan programı gerçekleştirildi. Milletvekili Aydemir ve AK Parti Heyeti İlçenin; Atlı, Ilıkaynak, Başkaya, Yolgözler, Kekikli, Süngübayır, Yeşilbağlar köylerinde sahada Dadaşlarla buluştu, yerinde gözlem ve kırsal alan yaşayanlarının beklenti ve sorunları kapsamlı düzeyde ele alındı.

Atlı'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vefa

Milletvekili Aydemir ve AK Parti Heyeti Olur Atlı'da Mahalle yaşayanlarıyla birebir görüştü. Atlı Sakinleri, sorunları ötelemeden yüzleşen AK Parti hizmet yaklaşımına minnettar olduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde Türkiye'nin olduğu gibi Erzurum ve ilçelerinin tarihi bir değişim dönemi içinde bulunduğu, yatırımlarla ülkede bir reform ve eserler dönemi yaşatıldığına işaretle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarlıklarını kaydettiler.

Aydemir'in Değerlendirmesi

Milletvekili Aydemir ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada, Olur ilçesi Atlı köyümüzde milletimize has hakşinas tarza şahit olduk. Büyükşehir Belediyemizin onlarca kilometrelik grup yollarını asfaltla döşemesine, alt yapı çalışmalarına ve hükümetlerimizin devasa hizmetlerine şükran aktarımları oldu.

Atlı Halkının hakkı teslim eden yaklaşımlarına minnettarız.' dedi.

Aydemir'den Milli Feraset Vurgusu

AK Parti Heyeti daha sonra Ilıkaynak köyü buluşmasını gerçekleştirdi. Mahalle sakinleriyle bir toplantı yapan Milletvekili Aydemir, 'Ilıkaynak Olur ilçemizin yaşanacak nefasetteki köyü. Halkın gündemini sıradanlıktan farkındalığa taşıma maksatlı ziyaretimizde ihtiyaçları tespit ettik. Baykuşlara komşuluk eden muhalefete dadaş feraseti büyük bir ders daha verecek inşaallah.' İfadeleriyle istişare etkinliği sonuçlarını değerlendirdi.

AK Parti Heyeti saha çalışmaları sonrasında ahirete irtihal eden Olur ilçesi eşrafından Hacı Mustafa Kılıç'ın ailesine taziyelerini sundu. Milletvekili Aydemir, 'Cennet ve Cemalullah nasibi olsun inşaallah.

Değerli evlatları, Sadrettin, Sedat ve Şenol Kılıç şahsında bütün aileye sabır diliyoruz. ' niyazında bulundu. - ERZURUM

Aydemir: 'AK istikamet Hakkın rızasıdır'
Aydemir: 'AK istikamet Hakkın rızasıdır'
Aydemir: 'AK istikamet Hakkın rızasıdır'
Aydemir: 'AK istikamet Hakkın rızasıdır'
Aydemir: 'AK istikamet Hakkın rızasıdır'

Recep Tayyip Erdoğan, Milletvekili, AK Parti, Hisarcık, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aydemir: 'AK istikamet Hakkın rızasıdır' - Son Dakika


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