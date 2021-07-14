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Aydemir Akbaş'ın "Beyhan olmasaydı Nebahat Çehre ile evlenmek isterdim" sözlerine Nebahat Çehre'den cevap - Son Dakika

Aydemir Akbaş'ın "Beyhan olmasaydı Nebahat Çehre ile evlenmek isterdim" sözlerine Nebahat Çehre'den cevap

14.07.2021 09:13

Yaşına rağmen güzelliğiyle her zaman kendine hayran bırakan Nebahat Çehre, Aydemir Akbaş'ın "Eğer Beyhan olmasaydı Nebahat Çehre ile evlenmek isterdim" sözlerine cevap verdi. Nişantaşı'nda görüntülenen Çehre, "Kötü bir niyeti yok ama çok şanssız bir açıklama" diyerek Akbaş'a kırgın olmadığını dile getirdi.

Türk tiyatrosunun usta sanatçısı Aydemir Akbaş, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda dikkat çeken açıklamalar yaptı. Özel hayatı hakkında konuşan Akbaş, "Eğer Beyhan ile evlenmeseydim nikah masasına oturmak isteyeceğim kişi kesinlikle Nebahat Çehre olurdu" diyerek magazin gündemine bomba gibi düştü.

"AKBAŞ'A KIRILMADIM ÇÜNKÜ HERKES NE DEMEK İSTEDİĞİNİ ANLADI"

Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen Nebahat Çehre, oyuncunun bu sözlerine cevap verdi. Akbaş'a kızmadığını ancak şaşırdığını söyleyen Çehre, "Kötü bir niyeti yok ama çok şanssız bir açıklama. Çünkü Yılmaz Güney'le evliyken, o da Beyhan ile evliydi. Ailecek görüşürdük. Yılmaz'ın da sağ koluydu. 65'li yıllardan beri tanışıyoruz ve eski fotoğraflarda hepimiz tıfılızdır. Aydemir, Galatasaray Lisesi mezunu, çok iyi bir ailenin çocuğudur. Ona kırılmam çünkü herkes ne demek istediğini anladı. Aramadım ama belki o, söyledikleri için arayacaktır."

AYDEMİR AKBAŞ NE DEMİŞTİ?

Yeşilçam'ın yaşayan efsanelerinden Aydemir Akbaş, 1964 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Beyhan Benek ile iki kez boşanıp, üç kez evlendi. "Tanımadığım kişiyle evlenmem, kimseyi tanımaya uğraşamam" diyen usta oyuncu, "Eğer Beyhan ile evlenmeseydim nikah masasına oturmak isteyeceğim kişi kesinlikle Nebahat Çehre olurdu" diyen Aydemir Akbaş, "Onun ev hanımlığına, düzenine hayranım, gerçek bir kadındır."

"Geçmişte Yılmaz Güney ile evli olduğu zamanlar birbirimizin evine çok gidip gelirdik, muhteşem bir ev hanımıdır. Onun gibi bir kadın zor bulunur. Çok güzel yaşadı, kaliteli insanlarla vaktini geçirdi o yüzden şimdi hayatına kimseyi almıyor. Nebahat'in kalitesine ulaşmak zordur" diyerek herkesi şaşkına çevirmişti.

85 yaşındaki usta sanatçı ilk kez 1964 yılında Beyhan Akbaş ile nikah masasına oturdu. Çift iki kez boşanıp üç kez evlenmiştir.

Nebahat Çehre, Aydemir Akbaş, Nişantaşı, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Aydemir Akbaş'ın 'Beyhan olmasaydı Nebahat Çehre ile evlenmek isterdim' sözlerine Nebahat Çehre'den cevap - Son Dakika Magazin


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