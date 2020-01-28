Aydemir Akbaş'tan yıllar sonra gelen itiraf - Son Dakika
Son Dakika Magazin Aydemir Akbaş'tan yıllar sonra gelen itiraf - Son Dakika Magazin

Aydemir Akbaş'tan yıllar sonra gelen itiraf

6 saat önce

Aydemir Akbaş, Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'in sorularını yanıtladı.

Aydemir Akbaş'tan yıllar sonra gelen itiraf, System.String[]

Aydemir Akbaş, Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'in sorularını yanıtladı. Usta oyuncu "Sanat dünyasından birine hiç aşık oldunuz mu?" sorusuna şu yanıtı verdi.


"Nükhet Duru! Gerçi o benim için aşk değil bir hevesti ama onun hiç haberi olmadı. Açılamadım. Film çektik beraber. Sıkı dosttuk ama bizi hep birlikte sanıyorlardı. Elini bile tutmadım."

Aydemir Akbaş, Alev Gürsoy, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:33 
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