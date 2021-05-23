Aydemir: "Analarımızın her biri Nene Hatundur' - Son Dakika

Aydemir: "Analarımızın her biri Nene Hatundur'

23.05.2021 12:06
Aydemir:

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Türk Kadın Kahramanlığının abidesi, Nene Hatun anamızı hakka vuslatının 66'ıncı yılında şükran, rahmet ve minnetle anıyor; Onun üslubunu meşrep edinen kahraman Türk Kadınlarına saygılarımızı sunuyoruz.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Türk Kadın Kahramanlığının abidesi, Nene Hatun anamızı hakka vuslatının 66'ıncı yılında şükran, rahmet ve minnetle anıyor; Onun üslubunu meşrep edinen kahraman Türk Kadınlarına saygılarımızı sunuyoruz. ' dedi.

Aydemir'den Anma Mesajı

'Milletvekili Aydemir, '93 Harbi olarak adlandırılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşında bebeğini beşiğinde bırakarak cepheye koşan, Aziziye önünde eşsiz bir kahramanlık göstererek, Türk Kadınına özgü iffet, ismet ve edebiyle benzersiz bir dirilişe öncü olan Nene Hatun Anamız, açtığı çığırla Türk Kadınına öncü olmayı sürdürecek, O'nun aziz hatırası yüce Milletimizin muhterem bir mirası olarak nesilden nesillere devredilecektir. ' mesajını verdi.

Gençosmanoğlu'nun Dizeleriyle Nene Hatun

Milletvekili Aydemir, 'Destan Şairimiz merhum Gençosmanoğlu'nun; 'Komazlar ki çifte kuzu meleye/Derler düşman gelmiş Çanakkale'ye/Yadımda oğlumu o velveleye/Ayet el Kürsi'yle poturladığım/Ey can konağımda kadri ziyade/O, aydan, güneşden bedri ziyade/Peygamber katına ulaştı mı de/Doksanüç harbinde Aziziye'de/Moskof kafirini satırladığım' dizelerini ithaf ettiği Nene Hatun anamız, ilk kadın şehidimiz Sümeyye Bint Hubbat anamızın ufkunda giderek, Dünya Tarihine Kahraman Türk Kadınları adına silinmez bir damga vurmuş; küresel idrake Türk Kadınlarının milli kıyam ve duruşunu kazımıştır. ' dedi.

Onlara Ebediyen Minnettar Olacağız

'Analarımızın her biri Nene Hatundur' diyen Milletvekili Aydemir, 'Nene Hatun ufkunda kararlılık gösteren Analarımız 15 Temmuz'daki hain kalkışmada, FETÖ iblislerine karşı destansı bir direniş göstermiş, Türk Milletinin Nene Hatunların evlatları olduğunu ortaya koymuşlardır. Onlara ebediyen minnettar olacağız. ' kaydını düştü. - ERZURUM

Aydemir: Analarımızın her biri Nene Hatundur'

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aydemir: 'Analarımızın her biri Nene Hatundur' - Son Dakika


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