Aydemir: 'Arap ülkelerinin sessizliğini kınıyorum' - Son Dakika

Aydemir: 'Arap ülkelerinin sessizliğini kınıyorum'

18.05.2021 12:56
Aydemir: 'Arap ülkelerinin sessizliğini kınıyorum', System.String[]

'Zulüm kalınlaştıkça, ip inceldiğinde kopar sözünü paylaşan Milletvekili Aydemir, '"İsrail, zulüm üzerine inşa edilmiş bir yapıdır ve bu zulüm çok kalınlaşmıştır, yakın zamanda Allah'ın izniyle kopacaktır.

'Zulüm kalınlaştıkça, ip inceldiğinde kopar sözünü paylaşan Milletvekili Aydemir, '"İsrail, zulüm üzerine inşa edilmiş bir yapıdır ve bu zulüm çok kalınlaşmıştır, yakın zamanda Allah'ın izniyle kopacaktır.' vurgusunda bulundu.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında siyonist İsrail'in zulmünü anlatıp, insanlık düşmanı bu yapıya destek veren sözde müslüman Arap ülkelerine ilişkin tepkilerini paylaştı.

İsrail'in zulüm üzerine inşa edilmiş bir yapı olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, 'Mescid-i Aksa tıpkı Ayasofya gibi özgür bir secde zemini olacaktır. ' dedi.

Aydemir Merhum Erkal'ın Milli Hassasiyetini Paylaştı

Basın toplantısında, vefatının 4. Yıldönümünde İbrahim Erkal' rahmetle anarak milli duruşunu paylaşan Milletvekili Aydemir, İsrail zulmüne sessiz kalan sahte sanatçıları tel'in etti. Milletvekili Aydemir, 'Türkiye'deki sanatçılardan yüksek perdeden ses veren duyuyor musunuz' diye sordu.

Muhalefete Tepki

Muhalefetin sosyal ve ekonomik meselelere yaklaşımını eleştiren Milletvekili Aydemir, CHP'nin bir taraftan mazlumlara ağıt yakarken, öbür yanda yegane projesinin HDP'yi iktidara taşımak, terörle mücadeleyi bitirmek, ekonomiyi IMF'ye teslim ve dış politikada eski teslimiyetçi hale dönmek olduğunu kaydetti.

'İsrail'in terörize bir yapısı var'

AK Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi, Milletvekili Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstererek "Akrep niye ısırdı demeyeceksiniz, akrebin fıtratında var, ısırır. 'İsrail bunu niye yapıyor?' yapısında bunun var. Kan emmek, kan dökmek bu devletin yapısında var, çünkü terörize bir zemini var bu devletin. Devlet derken bile irkiliyorum, utanıyorum." dedi.

Arap Ülkelerinin Sessiz Tavrına Tepki

Arap ülkelerinin tavrını da eleştiren Milletvekili Aydemir, "O çocukların kanına girerken böylesine fütursuz davranmasının arkasında yatan temel sebeplerden birisi, İslam ülkelerinin, Müslüman ülkelerin, nüfusu Müslüman olup sözüm ona idarecilerde kendilerini Müslüman etiketiyle tarif ederken aslında tam da İsrail'in yelkenlerine rüzgar taşıyan ülkelerin maharetidir.' diye konuştu.

'Böyle bir rezalet olamaz'

Milletvekili Aydemir, 'Birleşik Arap Emirlikleri, gözü aydın olsun. Bu kadar Müslüman kanının dökülmesinde onların parmağı var. Onlarla beraber hareket eden kim varsa, -Arap ülkeleri için söylüyorum- hepsi bu katliamın ortağı olmuşlardır. Bir Müslüman olarak kınıyorum. Bunlar, İsrail'den zerre kadar farkı olmayan ülkelerdir. Orada yaşayan insanları söylemiyorum ama oraları yönetenler, İsrail ile beraber o Gazze'deki masum yavruların kanında parmağı olanlardır. 2 yaşındaki Muhammed'in kanında onların parmağı var. Bu katliamın baş sorumlusu onlardır, o Arap ülkeleridir. Onları telin ediyorum. Bir Müslüman olarak onlardan utandığımı, hicap duyduğumu burada kayıt altına alıyorum. Yazıklar olsun. Böyle bir rezalet olmaz."

'Böyle bir açıklama olabilir mi?'

Birleşmiş Milletlerin (BM), "İsrail ve Filistin anlamsız kan dökmeye son versin" açıklaması yaptığını anımsatan Aydemir, "Böyle bir açıklama olabilir mi? Filistin kimin kanını dökmüş? Siyonistleri cesaretlendiren BM gibi ucube bir yapının şu ifadeleridir, tarzıdır." dedi.

İsrail, Zulüm Üzerine İnşa Edilmiş Bir Yapıdır

Milletvekili Aydemir, "İsrail, zulüm üzerine inşa edilmiş bir yapıdır ve bu zulüm çok kalınlaşmıştır, yakın zamanda Allah'ın izniyle kopacaktır. Bütün dünya, sadece Müslümanlar değil; Hristiyanlar da kurtulacaktır. Şu siyonist yaklaşımdan ABD'de ehli vicdan Yahudiler de rahatsızlar. Onlar da bu işe tepki verdiklerini söylüyorlar. Dolayısıyla bu İsrail zulmünden o Yahudiler de kurtulmuş olacaklardır. İnsan hakları, çocuklar, kadınlar diyenler neredeler? İsrail, kadınları, çocukları katlediyor. Hiç Türkiye'deki sanatçılardan yüksek perdeden ses veren duyuyor musunuz?" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizim de projelerimiz var" dediğini kaydeden Milletvekili Aydemir, "Bunların bir numaralı projeleri, HDP'yi iktidara taşımak." ifadesini kullandı. - ERZURUM

Aydemir: 'Arap ülkelerinin sessizliğini kınıyorum'

Milletvekili, Müslüman, İsrail, Arap, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aydemir: 'Arap ülkelerinin sessizliğini kınıyorum' - Son Dakika


Son Dakika

Tam kapanma sonrası doğa ve kültür turlarına talep arttı Tam kapanma sonrası doğa ve kültür turlarına talep arttı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'e tepkiler çığ gibi büyüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'e tepkiler çığ gibi büyüyor Belçika Büyükelçisinin eşi tezgahtara saldırdı, Belçika ve Güney Kore hattında kriz yaşandı Belçika Büyükelçisinin eşi tezgahtara saldırdı, Belçika ve Güney Kore hattında kriz yaşandı Eser Yenenler'in oğlu Leonardo Dicapro'yu babası zannetti, o anları görenler kahkahaya boğuldu Eser Yenenler'in oğlu Leonardo Dicapro'yu babası zannetti, o anları görenler kahkahaya boğuldu Osmanlının ilk kibrit fabrikası satışa çıkarıldı: Değeri ise 70 milyon lira! Osmanlının ilk kibrit fabrikası satışa çıkarıldı: Değeri ise 70 milyon lira! Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım Cumhuriyet Savcısı yayınladığı video ile salgın sürecinde atılan adımları yerden yere vurdu! Sosyal medyayı sallayan paylaşım Tecavüz iftirasıyla 15 kişinin linç etmeye kalktığı diş hekimi konuştu: Görüntüler olmasaydı kendimi anlatamazdım Tecavüz iftirasıyla 15 kişinin linç etmeye kalktığı diş hekimi konuştu: Görüntüler olmasaydı kendimi anlatamazdım Ünlü oyuncu Şener Şen'in bisikleti bozuldu, yardıma esnaf koştu Ünlü oyuncu Şener Şen'in bisikleti bozuldu, yardıma esnaf koştu

Son Dakika Haberleri
14:11 Milli Savunma Bakanlığı "Saat 14.30'u bekleyin" dedi: Teröristler için bir mesajımız var
14:04 Seren Serengil'den mayolu cesur poz!
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzeten Meral Akşener'e tepkiler çığ gibi büyüyor
13:50 Belçika Büyükelçisinin eşi tezgahtara saldırdı, Belçika ve Güney Kore hattında kriz yaşandı
13:37 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronaya karşı toplumsal bağışıklığı yakalayabiliriz
13:28 Eser Yenenler'in oğlu Leonardo Dicapro'yu babası zannetti, o anları görenler kahkahaya boğuldu
13:21 Araplar İsrail'e karşı neden tek ses olamıyor? İşte Arap milliyetçiliğinin bilinmeyenleri
12:53 Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi
12:49 Thodex vurgununun kilit isimlerden Rana Azap ve Oral Çınar yakalandı
12:23 Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: Haziranda 30, eylüle kadar 90 milyon doz Biontech aşısı gelecek
Milli Savunma Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı "Saat 14.30'u bekleyin" dedi: Teröristler için bir mesajımız var         
14:11
Seren Serengil'den mayolu cesur poz! Seren Serengil'den mayolu cesur poz!         
14:05
Tavuk çiftliği alev alev yandı: 10 bin 500 civciv telef oldu! Tavuk çiftliği alev alev yandı: 10 bin 500 civciv telef oldu!         
13:55
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronaya karşı toplumsal bağışıklığı yakalayabiliriz Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronaya karşı toplumsal bağışıklığı yakalayabiliriz         
13:38
Araplar İsrail'e karşı neden tek ses olamıyor? İşte Arap milliyetçiliğinin bilinmeyenleri Araplar İsrail'e karşı neden tek ses olamıyor? İşte Arap milliyetçiliğinin bilinmeyenleri         
13:21
Can Bonomo, Can Bonomo, "Keşke Yahudilerin yaptığına bir tepki verseydiniz" yorumu üzerine küplere bindi         
12:54
Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: Haziranda 30, eylüle kadar 90 milyon doz Biontech aşısı gelecek Son Dakika! Bakan Koca müjdeyi verdi: Haziranda 30, eylüle kadar 90 milyon doz Biontech aşısı gelecek         
12:24
Cani anne, uyuşturucu kullandığını öğrendiği kızını eşarpla boğarak öldürmüş Cani anne, uyuşturucu kullandığını öğrendiği kızını eşarpla boğarak öldürmüş         
11:53
Kuyumculardan vatandaşa uyarı geldi: Eylül ayında altının gramı 600 lira olabilir Kuyumculardan vatandaşa uyarı geldi: Eylül ayında altının gramı 600 lira olabilir         
11:38
Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız Bahçeli'den Sedat Peker yorumu: Biz mafyadan anlamayız, biz mafyayı tanımayız         
11:15
14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi 14 yaşındaki kız, 1 ay önce başkasıyla evlenen gence kaçtı! Kızlarını geri almak isteyen aile, ortalığı savaş alanına çevirdi         
11:13
"Yasak aşk yaşıyorlar" diyerek eşini ve yakın arkadaşını ormanda öldürdü! Son sözü ise "Namusumuz için yaşıyoruz" oldu         
10:55
Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi Fransa bu görüntüleri konuşuyor! Burak Yılmaz koridorda esip gürledi         
10:50
Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor         
10:08
Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu için istisna yapıp, ailesiyle görüşme hakkı verdi Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu için istisna yapıp, ailesiyle görüşme hakkı verdi         
09:53
Songül Karlı, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı yıktı geçti Songül Karlı, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı yıktı geçti         
21:44
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin'in fotoğrafları, Instagram'ı salladı         
17:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 14:17:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydemir: 'Arap ülkelerinin sessizliğini kınıyorum' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement