Aydemir: 'Arvasi, milli vicdan ve haysiyet ufkudur' - Son Dakika

Aydemir: 'Arvasi, milli vicdan ve haysiyet ufkudur'

01.01.2021 00:01
Aydemir: 'Arvasi, milli vicdan ve haysiyet ufkudur', System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, mütefekkir Seyyid Ahmet Arvasi'nin hakla vuslatının 32'inci yıldönümü dolayısıyla bir anma mesajı paylaştı.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, mütefekkir Seyyid Ahmet Arvasi'nin hakla vuslatının 32'inci yıldönümü dolayısıyla bir anma mesajı paylaştı.

Arvasi'yi Rahmet ve Şükranla Anıyoruz

Milletvekili Aydemir, 'Hayatı hakkı tefekkür, hakka teslim, hakla tespit ve hakta karar ile bezeli; milli şuur dehası, Türk İslam ülküsüne sadakat abidesi, milli ve manevi değerlere vefa timsali olmakla tarif bulan mütefekkir Seyyid Ahmed Arvasi'yi hakka vuslatının 82'inci yılında, ufkuna bağlılık, istikametinde yoldaşlık ahdiyle; rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz. ' dedi.

Arvasi Kardeşlik Davasının Öncülerindendir

Milletvekili Aydemir, 'Yüreğini 'Birlikte rahmet vardır' hakikatine raptetmiş; yaşamını 'Bütün müminler kardeştir' ilahi hükmüne vakfetmiş mana ve dava adamı Seyyid Ahmed Arvasi, fikirleri, hayat üslubu, eserleriyle, bir milli vicdan ve haysiyet ufkudur. Onu anlamak ve nefsini adadığı değerler bütünde anlatmak Asım'ın Nesli olmak niyetinde maruf gençlerimizin vazifesi olmalıdır.' mesajını verdi.

Arvasi'nin Tespitleri

Mesajında Arvasi'nin tespitlerini aktaran Milletvekili Aydemir, "Bir milletin ve devletin gücü, "milli şuurun" uyanıklığı ölçüsünde artar, bu şuurun zayıflaması oranında azalır' tespitiyle milli tefekküre damga vuran; 'Kesin olarak iman etmişimdir ki Müslüman Türk milleti ve onun devleti güçlüyse, İslam dünyası da güçlüdür' hakikatini İslam Dünyası'na bir kurtuluş reçetesi olarak sunan Seyyid Ahmed Arvasi, Türk İslam Aleminde ebediyen bir mana adamı olarak tazim ve rahmetle anılacaktır. ' dedi.

Arvasi Gençliğimizin Ufkuna Ram Olacağı Şahsiyettir

Milletvekili Aydemir, 'Yüce Türk Milletini tüm unsurlarıyla müşterek bir kardeşlik ekseninde takdim ve tasvir eden; milli ve manevi meselelerin çözümünde önceliği birlik ve bütünlüğü bağlılık, hassasiyet ve dikkatte gören; manevi refahı, milli bereketi mukaddesata sadakatte kaydeden; vahdet ve tevhid esasına nefsini adayan Seyyid Ahmet Arvasi, Türk İslam Alemine istikamet göstererek zamana yön veren şahsiyeti, vurguları ve kaygılarıyla gençliğimizin kılavuzu olmaya devam edecektir. ' kaydını düştü.

Sakarya'yı Ayağa Kaldıranlar

Milletvekili Aydemir, 'Yaşadığı dönemde, 'Biz Müslüman Türk'üz. Bizi, gelecek asırlarda yine biz olarak temsil edebilecek güçlü kadrolara muhtacız.' diyen ufuk şahsiyet Arvasi'nin, bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde temennisinin gerçekleştiğini görmek, Dünya beşten büyüktür' hakikatini bir milli iman ve küresel vicdan ifadesi olarak kaydeden bir liderle hakikat bulduğunu izlemek, onun ufkunda buluşanların en büyük mutluluğudur.' dedi.

Niyaz

Milletvekili Aydemir, 'Sakarya'yı; Çanakkale, Aziziye ruhuyla ayağa kaldıranlar silsilesi heyetinin liderlerinden Seyyid Ahmet Arvasi'yi fikirleriyle her dem yaşatacağımız, tespitlerini genç nesille paylaşacağımız ahdiyle, şükran ve saygıyla yad ediyoruz. Allah, hepimize, darı bekada onun ve onun çizdiği ufukta bulunanların yoldaşı olmayı nasip eylesin. ' niyazında bulundu. - ERZURUM

Aydemir: 'Arvasi, milli vicdan ve haysiyet ufkudur'
Aydemir: 'Arvasi, milli vicdan ve haysiyet ufkudur'

Seyyid Abdülhakim-i Arvasi, Milletvekili, Milli, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aydemir: 'Arvasi, milli vicdan ve haysiyet ufkudur' - Son Dakika


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