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Aydemir Atatürk Üniversitesini TBMM gündemine taşıdı - Son Dakika

Aydemir Atatürk Üniversitesini TBMM gündemine taşıdı

01.06.2021 11:41
Aydemir Atatürk Üniversitesini TBMM gündemine taşıdı, System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Atatürk Üniversitesinin bir bilim abidesi olduğunu kaydederek, 'Üniversitemizin 64'üncü kuruluş yıldönümünü kutluyor, bilimsel başarılarıyla gurur duyuyoruz.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Atatürk Üniversitesinin bir bilim abidesi olduğunu kaydederek, 'Üniversitemizin 64'üncü kuruluş yıldönümünü kutluyor, bilimsel başarılarıyla gurur duyuyoruz. ' dedi.

TBMM'de Atatürk Üniversitesi Gündemi

Milletvekili Aydemir'in basın toplantısının ana gündeminden birisi de 31 Mayıs 1957'de çıkarılan Atatürk Üniversitesi kanunu oldu. Atatürk Üniversitesinin 'üniversiteler kuran üniversite' vasfına sahip eşsiz bir Yüksek Öğretim abidesi olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, 'Bu eğitim abidesinin kuruluşuna katkı sunan herkes ve her kesime minnettarız. ' dedi.

64'üncü Gurur Yılı

500 bine yakın öğrencisi olan Atatürk Üniversitesinin kuruluş yıldönümünü TBMM'deki basın toplantımızda değerlendiren Milletvekili Aydemir, '64 yıl önce 31 mayısta TBMM'den bir kanun tasarısı geçti. Yasa Erzurum'u ilgilendiriyordu. Bu kanun Atatürk Üniversitesi kanunudur. ' hatırlatmasında bulundu.

Aydemir Üniversite Tarihini Paylaştı

Üniversitenin kuruluş fikir ve temasına ilişkin açıklamada bulunan Milletvekili Aydemir, '1 Kasım 1937 yılında TBMM açılırken Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir konuşma yapıyor, konuşmasında bir hedef koyuyor. Diyor ki 'Doğu Anadolu'da eşsiz bir üniversite kurmamız lazım. ' 1937 den sonra, 20 sene sonra bu yatırım Erzurum'da hakikat buluyor. ' dedi.

Atatürk Üniversitesi Vizyoner Bir Eğitim Abidesi

Atatürk Üniversitesinin Türk Bilim tarihinde vizyon oluşturan eşsiz bir yapıyı ifade ettiğini aktaran Milletvekili Aydemir, 'Öyle bir üniversite ki, üniversiteler kuran üniversite. Atatürk'ün hedefiyle kurulmuş, Demokrat Parti zamanında hayatiyet bulmuş bir üniversite. Kimin katkısı varsa onların hepsine müteşekkiriz, minnettarız. ' diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi Bir Dünya Üniversitesi

88 akademik birimi, 410 bini aşkın öğrencisiyle Atatürk Üniversitesinin bir Dünya Üniversitesi konumuna haiz bulunduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, Türkiye'de faaliyet veren 200'ü aşkın üniversitenin kurulmasında yetiştirdiği bilim insanlarıyla Atatürk Üniversitesi'nin katkısı olduğunu, hemen her üniversitede Atatürk Üniversitesinden yetişmiş akademik kadroların görev yaptığını belirtti.

İşte Yatırım Budur

Milletvekili Aydemir, 'Bundan dolayı da işte yatırım budur diyoruz. Eğitime yatırım yapılmış. 64 yıl önce vücud bulmuş bu eserden bugünkü nesillerde yararlanıyor, gelecek nesiller de istifade edecek.

64 yıl önce alınan karardan dolayı, bu kararı alanları yüreğimize raptettiğimizi de vurguluyorum.

İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün yaptığı yatırımları bundan 100 yıl sonra da anlatacağız. ' dedi.

Cumhurbaşkanımıza Minnettarız

AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yüksek öğretim alanında da bir çığır açtığı, her ilde bir Üniversite kuruluşu gerçekleştirerek Dünyada eşi görülmeyen bir eğitim reformunu hayata geçirdiğini kaydeden Milletvekili Aydemir, 'Gençlerimiz ve biz Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarız. ' ifadesini kullandı. - ERZURUM

Aydemir Atatürk Üniversitesini TBMM gündemine taşıdı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aydemir Atatürk Üniversitesini TBMM gündemine taşıdı - Son Dakika


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