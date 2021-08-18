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Aydemir Aziziye'de AK gündemi paylaştı - Son Dakika

Aydemir Aziziye'de AK gündemi paylaştı

18.08.2021 14:25
Aydemir Aziziye'de AK gündemi paylaştı, System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Yasama çalışmaları kapsamında Erzurum saha çalışmalarına Aziziye İlçesiyle devam etti.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Yasama çalışmaları kapsamında Erzurum saha çalışmalarına Aziziye İlçesiyle devam etti. Aziziye AK Parti Teşkilatıyla bir araya gelen Milletvekili Aydemir, İlçeye bağlı Kumluyazı, Sarıyayla, Özbilen, Kahramanlar Mahalleleri ziyaret etti, Dadaşkent, Ilıca Ferah mahallesi ve Yavuz Selim Tokiler muhitinde esnafın konuğu oldu, Metal İşleri Küçük Sanayi Sitesinde sanayici ve sanatkarlarla Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi gündemini paylaştı.

Aziziye'de Ak İstişare

AK Parti Narman Buluşmasından sonra Aziziye ilçesi AK İstişare etkinliğine katılan Milletvekili Aydemir, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'la birlikte AK Parti haftalık toplantısına iştirak etti. Başkan Ensar Coşkun ve İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Üyeleriyle gündemin ele alındığı toplantıda Aziziye 2021 yatırım programı ele alındı, Aziziye 2023 ufku üzerinde beyin fırtınası estirildi.

'İftihar ediyoruz'

AK Parti Aziziye ilçe başkanı Ensar Coşkun'la birlikte Kadın Kolları Başkanı Ayşe Aydın'ın organize ettiği "Kadınlarla İstişare" toplantısına katılan Milletvekili Aydemir, Komisyonun saha kaydındaki beklenti ve taleplerini değerlendirdi, sosyal ve ekonomik gidişata değgin gözlem ve tespitleri kaydetti. Toplantı sonrasında bir açıklama yapan Milletvekili Aydemir, 'Hz. Sümeyye imanında, Hayme Hatun iffetinde, Nene Hatun ufkunda buluşan kadınlarımızla iftihar ediyoruz.' Vurgusunda bulundu.

Metal İşleri Küçük Sanayi Sitesi Ziyareti

Milletvekili Aydemir AK Parti ilçe Başkanı Ensar Coşkun, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin oluşturduğu AK Heyetle birlikte Metal İşleri Küçük Sanayi Sitesi esnaf ve sanatkarının konuğu oldu. İstişari ziyarette gündemi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekleri, teşvikli yatırımlar ve projeler oluşturdu.

Beklentiler ve Tespitler Ele Alındı

Esnaf ve sanatkarların Metal İşleri Küçük Sanayi Sitesinin güncelleştirilmesi, çevre düzenlemesine yönelik taleplerini tespit eden Milletvekili Aydemir, Büyükşehir ve Aziziye Belediyelerinin yatırım dikkati ve çevre hassasiyetlerini paylaşarak, AK iktidarın yerel ve merkezi yönetimleriyle üretime ve üreticiye özel bir yaklaşım sergilediğini aktardı.

Aziziye'de Esnafla Müşavere

Milletvekili Aydemir, daha sonra AK Parti Aziziye ilçe başkanı Ensar Coşkun ve Belediye Meclis Üyeleriyle Dadaşkent, Ilıca Ferah mahallesi ve Yavuz Selim Tokiler muhitindeki esnafı ziyaret etti. Covid19 salgını ve salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların konuşulduğu, salgının esnafa yansımalarının ele alındığı sohbetlerde, Esnaf Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur ittifakına minnettarlıklarını kaydetti.

Kahramanlar Ziyareti

AK Parti Heyeti saha çalışmalarına Aziziye İlçesi mahallelerinde devam etti. Heyetin ilk durağı Kahramanlar Köyü oldu. Kahramanlar sakinleriyle bir araya gelen Milletvekili Aydemir, Erzurum ve ilçe odaklı tarımsal yatırımları aktardı, öngörülen projeleri dile getirdi, tarımsal kayıtta verilen destek ve hibelerden yararlanma çağrısı yaptı.

Özbilen'de Kırsal Kalkınma Ele Alındı

Milletvekili Aydemir ve beraberindekilerin bir diğer istişare adresi Özbilen Mahallesi oldu. Mahalle yaşayanlarının yerel taleplerini dinleyen Milletvekili Aydemir, sohbette AK Parti'nin kırsal kalkınma yaklaşımı, refah ve yaşam düzeyini artırmayı öncelleyen yatırım ve projelerini anlattı, TBMM'nin açılışıyla birlikte ele alınacak tarımsal düzenlemeler kaydında bilgi verdi.

Kumluyazı ve Sarıyayla'da Tarımsal Destekler Ele Alındı

Aziziye İlçesi Kumluyazı ve Sarıyayla köylerinin konuğu olan Milletvekili Aydemir ve AK Parti Heyeti bu yerleşim alanlarına yönelik ihtiyaç tespitinde bulundu, alt yapı çalışmalarını inceledi, yerel yönetimin kırsala dönük projelerini ele aldı . Kumluyazı ve Sarıyayla'da son yağışlarla birlikte baş gösteren ve tarımsal alanları olumsuz etkileyen su baskınları konuşuldu. Milletvekili Aydemir, tarım kesiminin hizmetinde olduklarını belirtti.

Dadaşkent Esnafıyla Görüşme

Dadaşkent bölgesinde esnaf ziyaretiyle Aziziye saha çalışmalarını tamamlayan Milletvekili Aydemir, 'Ekonomik gelişmelere dönük karşılıklı paylaşımlar fevkalade tatminkardı. Esnafımızın müşfik tarzına teşekkür ediyoruz. Dadaş terbiye ve tefekkürüyle Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterilen vefa ve sadakate, AK Parti'ye gösterilen teveccüh ve verilen desteklere minnettarız.' dedi.

Aydemir'in Değerlendirmesi

Aziziye alan Çalışması sonrasında bir değerlendirme yapan Milletvekili Aydemir, Aziziye'nin genel ve yerel hizmetler kaydında Erzurum'un yükselen değerleri arasında bulunduğunu, ilçe halkı memnuniyetinin üst düzeyde olduğunu aktararak, 'AK sinerjinin hakim olduğu Aziziyemiz esnafı, eşrafı ve sakinleriyle milli ve manevi değerlere bağlılık, Sayın Cumhurbaşkanımıza vefanın odağıdır. ' ifadesini kullandı. - ERZURUM

Aydemir Aziziye'de AK gündemi paylaştı
Aydemir Aziziye'de AK gündemi paylaştı
Aydemir Aziziye'de AK gündemi paylaştı
Aydemir Aziziye'de AK gündemi paylaştı
Aydemir Aziziye'de AK gündemi paylaştı
Aydemir Aziziye'de AK gündemi paylaştı
Aydemir Aziziye'de AK gündemi paylaştı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aydemir Aziziye'de AK gündemi paylaştı - Son Dakika


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