Aydemir: 'Biz ruhunu hakka adamış bir milletiz' - Son Dakika

Aydemir: 'Biz ruhunu hakka adamış bir milletiz'

10.03.2021 10:42
Aydemir: 'Biz ruhunu hakka adamış bir milletiz', System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'İlelebet birliğimiz, ebedi dirliğimiz, Milli beka ve varlığımız için; ezan hürmetine, bayrak haysiyetine, mukaddesat izzetine can adayan şüheda ruhaniyeti atmosferinde idrak ettiğimiz mübarek iklimin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'İlelebet birliğimiz, ebedi dirliğimiz, Milli beka ve varlığımız için; ezan hürmetine, bayrak haysiyetine, mukaddesat izzetine can adayan şüheda ruhaniyeti atmosferinde idrak ettiğimiz mübarek iklimin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz. ' dedi.

'Ruhunu ila'yı kelimetullah'a adayan milletiz'

Milletvekili Aydemir, 'Fiziki alemin maverasında şehitlerimizin makamına erişmenin yegane ufku birlik kaydında vahdet, değerlerimiz, mukaddeslerimiz odağında ülfet, ilayı keletullah yolunda siret, kardeşlik ekseninde samimi niyettir. Aziz coğrafyamızın her zerresine hakim bu müşterek kararlılık ve üslup bizi ila nihaye ecdadın mukaddes mirasına sahip, ruh ve meşrebine sadık kılacaktır. ' mesajını verdi.

Asrın Kurtuluş Reçetesi Bu Aziz Milletin İmanındadır

Milletvekili Aydemir, 'Teşbihi hayır, tespihi hak, tespiti adalet, terkibi İlayı kelimetullah için Nizamı alem ve Devlet ebet müddet üzere olan Yüce Milletimiz, ilhamını Miracın manasından alan yeniden diriliş ve yükseliş destanlarını yazmayı sürdürecek; Akifimizin istiklal Marşında vurguladığı azmi ve benliğiyle körleşmiş insanlık vicdanını uyandıracaktır. Asrın kurtuluş reçetesi bu aziz milletin imanındadır. ' vurgusunu paylaştı.

'Biz yalnızca hakka eğiliriz'

Mesajında, 'Biz millet olarak, mübarek zaman dilimlerinde niyazımızı nefsimiz için değil, ümmeti Muhammed'in felah ve salahına hasrederiz.' kaydını düşen Milletvekili Aydemir, 'Bizi farklı kılan, asırlar boyu cihana hakim kılan sır budur. Biz millet olarak bizi yüksek ufuklara taşıyan ecdada sadakat ve vefadan asla ayrılmayız. Bizi tayyip bir millet kılan esas budur. Biz millet olarak yalnız ve yalnız Hakka eğiliriz. Bizi kıyamda, diri ve büyük kılan nas budur. Miraçta duamız Rabbimizin bizi bu istikamette daim, ebediyen kaim kılmasıdır.' niyazında bulundu.

Tebrik

Milletvekili Aydemir, 'Türkiye'nin yükselişini durdurmak, Anadolu'yu mübarek kılan kardeşlik iklimini yok etmek, milli ve manevi benliğimize kefen biçmek isteyenlerin tezgah ve oyunlarını, ruhunu miracın manasına adamış yüce milletimiz bozmayı sürdürecek; Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Devlet, Tek Millet kararlığındaki yüce Türk Milleti cihana ve küresel izana nizam vermeye devam edecek, asrın idrakini muazzez milletimizin doğrularında buluşturacaktır. İslam aleminin Miraç Gecesini tebrik; Mukaddes değerlerde yükselişi simgeleyen Miraç Gecesinin ve yer aldığı kutlu zaman diliminin hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz. ' dedi. - ERZURUM

Aydemir: 'Biz ruhunu hakka adamış bir milletiz'

Milletvekili, AK Parti, Erzurum, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydemir: 'Biz ruhunu hakka adamış bir milletiz' - Son Dakika


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