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Aydemir: 'Biz 'Tek millet' kavramına iman ediyoruz' - Son Dakika

Aydemir: 'Biz 'Tek millet' kavramına iman ediyoruz'

03.06.2021 13:51
Aydemir: 'Biz 'Tek millet' kavramına iman ediyoruz', System.String[]

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Ak Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, Genel Kurul'da söz alarak teklifi değerlendirdi, AK Parti olarak bugüne kadar hep millet lehine düzenlemeler yaptıklarını vurguladı.

'Kürt, Türk bu milletin en esaslı parçasıdır'

Genel Kurul'daki teklif üzerine yapılan görüşmelerde bir HDP milletvekilinin eleştirilerine tepki gösteren Milletvekili Aydemir, 'Kürt, Türk bu milletin en esaslı parçasıdır. Biz "tek millet" kavramına iman ediyoruz, inanıyoruz. Onun için zaferler ekliyoruz. Zaferlere kilitlenmiş bir kadroyuz, on sekiz yıldır, şurada aldığımız her karar, yaptığımız her çalışma zafer niteliğinde olmuştur. ' dedi.

Aydemir'den Mehter Marşı Sunumu

Genel Kurul'daki sunumuna Mehter Marşının dizelerini okuyarak başlayan Milletvekili Aydemir, '

"Tarihi çevir nal sesi, kısrak sesi bunlar/Delmiş Bizans'ın kalbini mızrakla Hunlar/Göktürkler, Uygurlar, Oğuzlar, Peçenekler/Türkün yüce tarihine binbir zafer ekler." işte, biz bu bölücü dili reddediyoruz.

Kürt, Türk bu milletin en esaslı parçasıdır. Biz "tek millet" kavramına iman ediyoruz, inanıyoruz. Onun için zaferler ekliyoruz. ' vurgusunda bulundu.

'Cenab-ı Hakk'a şükrediyoruz'

'Zaferlere kilitlenmiş bir kadroyuz, on sekiz yıldır, şurada aldığımız her karar, yaptığımız her çalışma zafer niteliğinde olmuştur. Cenab-ı Hakk'a şükrediyoruz ve bu kadroyu, şu yaptığımız çalışma da bunu havidir, bunu içermektedir.' diyen Milletvekili Aydemir, ' Siz çetelere takılın, çetelerle uğraşın, oraya takılın, pazar günlerini iple çekin, bekleyin, hikaye bunlar. Beş bin yıllık bir tarihi olan devletimiz var, öyle bir tuğla çekmeyle, bilmem neyle; hikaye. Zirvelere yürüyoruz, Allah'ın izniyle eskiden olduğu gibi aleme nizam veren bir ülke pozisyonu alıyoruz. Bununla da iftihar edin. ' diye konuştu.

Hak Rızası Vurgusu

Yaptıkları her çalışmada Hak Rızasını gözettiklerini ifade eden Milletvekili Aydemir, 'Bakın, biz burada aldığımız her kararı şuna göre alıyoruz. Yarın İndallah da bunların hesabı sorulur, biliyoruz ve tarihi çevirdiğimiz de yarın bunun hesabını soracak millet parçaları da olacaktır. ' kaydını düştü.

Aydemir 2 Haziran 1941'de Alınan Kararı Hatırlattı

Genel Kurul'daki konuşmasında CHP iktidarları döneminde 2 Haziran 1941'de alınan bir kararı gündeme getiren Milletvekili Aydemir, ' Biz buraya millet adına çıkıyoruz, millete yaptıklarımızı aktarıyoruz elhamdülillah. Millet de bizi seyrediyor şu anda, hakkı teslim ediyor. Tam seksen yıl önce burada bir karar alınmış, 2 Haziran 1941'de. Alınan karar ne biliyor musunuz? Milletin inancına pranga vurma adına bir karar alındı. Ezan, kamet orijinalinden terennüm edilirse hapis cezası kararı verildi. Kim verdi 1941'de? Hangi Hükümet verdi? Kim vardı burada? Milletle savaşan bir yapı vardı. Hazımsızlık buradan. Onun için biz biliyoruz ki burada aldığımız bir kararın seksen sene sonra sigasını burada çekenler olur. Öyleyse milletin yüreğini burada terennüm ederiz. Milletin yüreğinden geçenleri burada kanuni bir düzleme koyarız. Bundan dolayı da iftihar ediyoruz. ' dedi.

'Mizansen üzere yürümedik'

Muhalefetin iktidarı eleştirmek adına mizansenler düzenlediğini ima eden Milletvekili Aydemir, 'Hafta sonu Erzurum'daydım, 7 ilçe gezdim. Karaçoban, Hınıs, Tekman, Karayazı, Horasan, Köprüköy, Pasinler, orada insanlarımızla mülaki olduk. Oralarda bir mizansen üzere yürümedik, esnafla gezerken ortağımızın gençlik kollarının üyesini alıp esnaf pozisyonuna da sokmadık. ' diye konuştu.

'İktidar yürüyüşümüzü ilanihaye devam edecek'

Milletvekili Aydemir, 'Şunu söylüyorum: Biz mizansen üzere siyaset yapmıyoruz, sahici yapıyoruz, milletimizle beraber yapıyoruz, milletimizin çizdiği rota üzere yürüyoruz. Bunun için yirmi yıldır Allah'ın izniyle millet serencamımızı biliyor, iktidar yürüyüşümüzü biliyor ilanihaye devam edecek.

2053 hedeflerini de siz göreceksiniz burada, 2071'i de göreceksiniz burada.' dedi. - ERZURUM

Aydemir: 'Biz 'Tek millet' kavramına iman ediyoruz'

Milletvekili, Kürt, Türk, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aydemir: 'Biz 'Tek millet' kavramına iman ediyoruz' - Son Dakika


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