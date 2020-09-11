Aydemir: "Bu yıl Çarşamba Şeker Fabrikası kısmen açılacak"

Samsun Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, "Bu yıl Çarşamba Şeker Fabrikamız kısmen açılacak, üreticilerimizin pancarını alacak. Alınan pancarların büyük ihtimalle Kastamonu'ya göndereceğini düşünüyoruz" dedi.

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, şeker pancarı alımları ve fındık fiyatlarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Eylül ayı içerisinde şeker pancarında söküm işlemlerinin başlayacağını ve Çarşamba Şeker Fabrikasında devam eden çalışmalar nedeniyle şeker pancarının alınacağı ancak çevre illerdeki fabrikalarda işleneceğini ifade eden Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, "Yaklaşık 8 bin 500 ila 9 bin dönüm araziye şeker pancarı ekimi yapıldı. Çarşamba ve Terme ağırlıklı pancar ekimi yapılmış durumda. 19 Mayıs ve Bafra ilçelerimizde çitçilerimiz arazilerine pancar diktiler. Üreticilerimiz, şeker pancarı ekim ve sökümünde kullanılmak üzere yeni makine ve ekipman aldılar. Daha kolay ve modern bir şekilde şeker pancarı üreticilerimiz bu yıl pancarlarını yetiştirebilecekler. Ayrıca bu sene fabrikanın açılacağı söylenmişti ancak pandemi süreci nedeniyle fabrikada henüz tamamlanamamış çalışmalar mevcut. Bu yıl fabrikamız kısmen açılacak ve gelecek yıl tam verimli olarak şeker pancarı alımlarına ağırlık verecek. Çarşamba Şeker Fabrikamız bu yıl üreticilerimizin sökümünü yaptığı pancarı alacak. Alınan pancarları büyük ihtimalle Kastamonu'ya göndereceğini düşünüyoruz. Çiftçimiz açısında herhangi bir zorluğu veya mağduriyeti olmayacak. İnşallah gelecek yıl daha geniş alanda, 19 Mayıs, Bafra ilçelerimizin yanı sıra Kavak, Ladik ve Vezirköprü'de pancar üretiminin yaygınlaşacağını umut ediyoruz. Çarşamba Şeker Fabrikasının açılması gelişmesinden önce bazı ilçelerimizde üreticilerimizin diğer ürünleri dikmesi nedeniyle birçok üretici pancar dikememişti. Ancak gelecek yılda bu üreticilerimizin de arazilerinde pancar dikmesiyle ekili alan rakamları daha da yükselecektir" diye konuştu.

"Fındık altın yılını yaşıyor"

Fındık fiyatlarının bu yıl üreticinin yüzünü güldürdüğünü ve fındığın altın yılını yaşadığını aktaran Muammer Aydemir, TMO'nun fındık alım fiyatlarının erken açıklanmasının üretici için iyi bir gelişme olduğunu dile getirdi. Aydemir, "Bu seneki TMO'nun fındık alım fiyatının erken açıklanması ve rekoltenin düşük olmasından dolayı esnaflar ve TMO arasında fiyatlar aynı düzeyde seyrediyor. TMO belirlenen noktalardan alımlarını sürdürüyor. Günde 15-20 araç TMO'ya giderek fındığını verebiliyor. Bu yılki fındık rekoltesinin 665 bin ton olarak açıklanmıştı. Ancak hava şartlarından kaynaklanan sebeplerden dolayı bu rakamın 600 bin ton civarlarında olduğunu tahmin ediyorum. Yaklaşık bu yılki fındık ihracatı eylül ayı itibariyle 340 bin tonun üzerinde ihracat yapılmış. Bu da 680 bin ton kabuklu fındığa eşdeğerdir. Fındık bu yıl çiftçimizin yüzünü güldürdü. Fiyatların ilerleyen günlerde daha da yükseleceğini ve altın yılını yaşadığını düşünüyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN