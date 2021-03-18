Aydemir: 'Çanakkale ruhu daim kıyamdadır' - Son Dakika

Aydemir: 'Çanakkale ruhu daim kıyamdadır'

18.03.2021 09:30
Aydemir: 'Çanakkale ruhu daim kıyamdadır', System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Çanakkale Ruhu yüce Türk Milletinin mayası; nefsini hakka adamış ecdadın duası; asırlara hükmetmiş bir asaletin damgası; Bedrin aksi sedası; aziz milletimizin alameti farikası; İla'yı Kelimetullah için devlet ebed müddet nidası;

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Çanakkale Ruhu yüce Türk Milletinin mayası; nefsini hakka adamış ecdadın duası; asırlara hükmetmiş bir asaletin damgası; Bedrin aksi sedası; aziz milletimizin alameti farikası; İla'yı Kelimetullah için devlet ebed müddet nidası; kanımız aksa da zafer islamın sedasıdır. ' dedi.

Çanakkale Ruhu

'Çanakkale Ruhu; yeryüzüne adalet dağıtan bir milletin tarifi, vahdet ve tevhid yolunda adanmışlığın tasviri, tarihe Allah yolunda can verme sırrına edenlerin takdimidir' betimlemesini yapan Milletvekili Aydemir, Çanakkale Ruhu; aziz Türk Milletine has asaletin tahlili; Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Millet ve Tek Devlet imanının tespiti; cephe cephe vatan sathının iman nuruyla tezyini, büyük, asil ve seçkin bir millet olmanın terkibidir.' kaydını düştü.

Çanakkale'de Verilen Mesaj

Milletvekili Aydemir, 'Çanakkale Ruhu; Yüce Türk Milletinin varoluş, mukaddesatının ilhamıyla yükseliş; birlik, dirlik, bütünlük ve kardeşlik ahdinde diriliş; yedi iklime 'benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var' sesleniş; cihana, Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz serzenişidir. ' mesajını verdi.

Çanakkale Duruşu

Çanakkale duruşunu şair, mütefekkir Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu'nun; 'Ne dünyalık istediler, ne aferin umdular/Ne kavgadan vazgeçtiler, ne gücenip küstüler/Vatan, millet, din ve devlet, alsancaklar hakkına/Dar günlerin erkek aslan sesiydiler' dizeleriyle ifade eden Milletvekili Aydemir, Çanakkale Destanının maverasını Orhan Şaik Gökyay'ın, 'Bu vatan toprağın kara bağrında/Sıradağlar gibi duranlarındır/Bir tarih boyunca onun uğrunda/Kendini tarihe verenlerindir. ' mısralarıyla vurguladı.

Çanakkale Ahdi

Dün Çanakkale önünde, bir yüksek medeniyeti sonlandırmak, islamın sancaktarı yüce milleti susturmak, mübarek Anadolu Coğrafyasını parçalamak isteyenlerin bugün de aynı emeli değişik oyun ve tezgahlarla sahnelemek istediklerini hatırlatan Milletvekili Aydemir, 'Özü ihanet, sözü melanet, yüzü riyakar olan şer cephesi asla emeline nail olamayacak; yüce Milletimizin kardeşlik imanı, birlik ve beraberlik kararlılığı bölücü hainlere daim hüsran yaşatacaktır.' dedi.

Çanakkale Niyazı

Milletvekili Aydemir, 'Milli Şairimiz Mehmet Akifimizin; 'Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid'i/

Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi' ifadesiyle tebcil ettiği şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; 'Sen ki, a'sara gömülsen taşacaksın. Heyhat/Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat/Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber/ Sana agüşunu açmış duruyor Peygamber' kaydıyla takdim ettiği şüheda yolundan ayrılmayacağımız ahdini paylaşıyoruz. Rabbim bizi onların istikametinde daim kılsın, sabit ka dem eylesin' niyazında bulundu. - ERZURUM

Aydemir: 'Çanakkale ruhu daim kıyamdadır'
Aydemir: 'Çanakkale ruhu daim kıyamdadır'
Aydemir: 'Çanakkale ruhu daim kıyamdadır'
Aydemir: 'Çanakkale ruhu daim kıyamdadır'

Milletvekili, Çanakkale, Erzurum, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydemir: 'Çanakkale ruhu daim kıyamdadır' - Son Dakika


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