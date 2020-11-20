Aydemir: 'Çok yiğitçe bir yürüyüşümüz var' - Son Dakika

Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Biz güzel milletiz vesselam. hakikaten çok özel, asil bir milletiz, aziz bir milletiz. Bize rota çizen, bize ufuk oluşturanlar da öyle olmuşlar hep. ' dedi.

'Milletin yüreğinde yer buluyoruz'

Millet - Devlet bütünleşmesi, milli iradeye saygı ve ona yönelik hizmetlere vurgu yapan Milletvekili Aydemir, Sultan 3. Murad'ın bir gazeline ait beyti paylaşarak, ' "Kalpten kalbe yol vardır." diyor ve "O yolu da yarim bilir." diyor. Biz yar yerine milleti koymuşuz, millet adına yol açıyoruz ve milletin yüreğinde yer buluyoruz. Bugüne kadar hep böyle oldu, Allah'ın izniyle ilanihaye de böyle olacak. ' diye konuştu.

'Ayrımız, gayrımız yok'

Milletvekili Aydemir, 'Ayrımız gayrımız yok. Bizim bir özelliğimiz var, zaten o yüzden Cenab -ı Hak bize yardım ediyor. Biz, insansa mesele bitmiştir diyoruz, eşrefi mahlukattır diyoruz. Onun ne rengine ne ırkına ne cinsine bakmayız; insan başımızın üstüne alır, yöneliriz çünkü "Hangi yana baksan benim veçhimi görürsün." mübarek ayetini biz biliyoruz. Onun için de hizmetlerimizle yöneliyoruz, Elhamdülillah karşılık da buluyoruz. ' kaydını düştü.

Aydemir Sultan 3. Murad'ın beytini paylaştı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Ulaştırma ve altyapı Bakanlığı 2021 Yılı bütçesi görüşmelerinde tespit ve öngörülerini paylaşan Milletvekili Aydemir, ' Şimdi AK Parti gibi devasa imkanlar sunan hakikaten bir büyük nimet var. Buraya gelen bütün arkadaşlarımız illerine, bulundukları mahallere taleplerde bulundular çünkü biliyorlar ki bir aksülameli var, bir yansıması var. Yıllara sari yaptıklarımız orta yerde. Biz güzel milletiz vesselam. hakikaten çok özel, asil bir milletiz, aziz bir milletiz. Bize rota çizen, bize ufuk oluşturanlar da öyle olmuşlar hep. Mesela bunlardan bir tanesi 3'üncü Murat. Onun bir kaydı var, çok hoşuma gidiyor, diyor ki: "Kalpten kalbe yol vardır." diyor ve "O yolu da yarim bilir." diyor. Biz yar yerine milleti koymuşuz, millet adına yol açıyoruz ve milletin yüreğinde yer buluyoruz. Bugüne kadar hep böyle oldu, Allah'ın izniyle ilanihaye de böyle olacak. ' diye konuştu.

Yatırımlar

Sunumunda 18 yıllık süreçte gerçekleştirilen yatırımlara değinen, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki hizmetlere değinen Milletvekili Aydemir, 'Bakın ben de Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan bir ilin milletvekiliyim. Sadece bizim bölgeye, Güneydoğu'ya, Doğu Anadolu'ya yapılan yolların mikyası, ölçüsü, miktarı bütün Türkiye'ye yapılanın fevkinde olmuştur. ' dedi.

Eski ve Yeni Ayırımına Tepki

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle öncesi dönemin muhalefet kesimince ayrı tutulmak istendiğine kayıt düşen Milletvekili Aydemir, 'biz de eski ile yeninin, mevcut halin bir farkı yok ki. Bıraktığımız yerden devam ediyoruz biz, böyle bir hususiyetimiz var, böyle bir özelliğimiz var. Böyle olduğu içindir ki kesintisiz yürütebildik ve inşallah, bakın, göreceksiniz bundan sonraki süreçte de. ' diye konuştu.

Aydemir'den Millet Frekansına Vurgu

Muhalefetin yapılan hizmetlere yönelik eleştirilerine cevap veren Milletvekili Aydemir, 'Milletin frekansından uzak düşmek budur. Milletle hemhal olsanız, mülaki olsanız, girip çıksanız, görüşseniz samimi söylüyorum ki onun yüreğinden geçeni görürdünüz ve 2023'te de zirve bulacak halimizi fark ederdiniz. Neyimiz var? Biz millete hizmet etmenin dışında ne yapmışız? Şurada enfüsi hesaplar güdülüyor görüyorum ben, böyle nefse dönük, hakikatle uzak yakın ilgisi olmayan birtakım kavramlarla konuşuluyor, onun farkındayız biz. Eyvallah biz de siyaset yapılsın diyoruz zaten, bir şey demiyoruz. Tenkit de yapılsın, hizmetlerimiz daha da fazla olsun diye bize yönelin, eyvallah ama inkar kadar sevimsiz bir hal yok. Yapılana en azından inkarsız yaklaşalım, yapılanı görmezden gelmeyelim ama talepte bulunalım. Bu, çok saygıdeğer bir şey. ' dedi

Ak Parti'nin Önce İnsan Yaklaşımı

AK Parti'nin 'Önce insan' yaklaşımını paylaşan Milletvekili Aydemir, 'Bizim bir özelliğimiz var, zaten o yüzden Cenab -ı Hak bize yardım ediyor. Biz, insansa mesele bitmiştir diyoruz, eşrefi mahlukattır diyoruz. Onun ne rengine ne ırkına ne cinsine bakmayız; insan başımızın üstüne alır, yöneliriz çünkü "Hangi yana baksan benim veçhimi görürsün." mübarek ayetini biz biliyoruz. Onun için de hizmetlerimizle yöneliyoruz, Elhamdülillah karşılık da buluyoruz. ve göreceksiniz 2023'ten sonra da şurada -inşallah- ak hizmetlerin devamıyla muhatap olacağız ' vurgusunda bulundu.

Eserlerimiz İftihar Varakalarımız

Milletvekili Aydemir, 'Bakın, biz artık uçma kavramını kullanıyoruz, uçarak gidiyoruz. Eskiden emekliyorduk biz, yürümekten bile aciz durumdaydık. AK Parti'yle beraber uçarak gidiyoruz. Fersah fersah mesafe aldık, çağlar üzerinden aştık ve bunun en güzel resmi, en mütebariz halimiz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının olduğu zemindir. Buradaki eserlerimiz; iftihar varakalarımız, iftihar sayfalarımız. Herkes iftihar ediyor, hep beraber o yolları kullanıyoruz, köprüleri kullanıyoruz. Şimdi, arkadaşlarıma ben ara ara hayret ediyorum yani kafasının arka planında "Ya, bunu niye yaptınız?" diyecek de sıkılıyor, utanıyor, başka bir bahane buluyor. Biz bunu bütün bir millete hizmet olsun diye yaptık. ' dedi.

Devlet Bahçeli'ye Teşekkür

Sunumunda, yapılan devasa hizmetlere ilişkin Erzurum - Artvin arasındaki yatırımları paylaşan Milletvekili Aydemir, 'Bakın, ben Artvin koordinatörüyüm, Erzurum ile Artvin arasına çok sık gidip geliyorum. 50'nin üzerinde tünel yapmışız, hakikaten aşılmaz yolların aşılmasına vesile olmuşuz. Dolayısıyla, biz hep bu hal üzere yürüyelim siz de tenkit edin eyvallah. Cenab-ı Hak hakikati kimin dillendirdiğini biliyor ve kalpleri evirip çeviren O'dur, kalplere göre nimet aktaran da O'dur. O yüzden de dahası olacak, ak hareket, ak davayla. Tabii ki Cumhur İttifakı. Başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere onlara da minnettarlığımızın sınırı yok. Çok yiğitçe bir yürüyüşümüz var ve bu yürüyüşümüz milleti daha, daha, daha, daha ilerilere taşıyacaktır. Allah yolumuzu açık etsin. ' dedi. - ERZURUM