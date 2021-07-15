Üye Girişi
Aydemir: 'Cumhurbaşkanımız Milli İradenin lideridir' - Son Dakika

Aydemir: 'Cumhurbaşkanımız Milli İradenin lideridir'

15 Temmuz 2021 Perşembe 09:40
Aydemir: 'Cumhurbaşkanımız Milli İradenin lideridir', System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Milli iradeye kefen biçmek, milli ve manevi değerlerimize set çekmek, millet egemenliğini sonlandırmak, Yüce Türk Milletinin asırlara yürüyüşünü engellemek isteyen FETÖ iblisini, onlara destek verenleri lanetliyoruz.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Milli iradeye kefen biçmek, milli ve manevi değerlerimize set çekmek, millet egemenliğini sonlandırmak, Yüce Türk Milletinin asırlara yürüyüşünü engellemek isteyen FETÖ iblisini, onlara destek verenleri lanetliyoruz. Allah'ın gazabı ve kahrı bu millet için hain emeller besleyenlerin üzerine olsun. ' dedi.

'Onlar var ki biz de varız'

Milletvekili Aydemir, '15 Temmuz Diriliş ve Varoluş Destanının müellifleri, Yüce Türk Milletine kefen biçenlere karşı can adayarak milli duruş ve tarihe geçen bir kararlılık sergileyen; İlhan Varank, Ömer Halisdemir, Adil Büyükcengiz, Abdullah Tayyip Olçak, Ayşe Aykaç'tan Medet İkizceli, Tevhit Akkan, Bülent Karalı, Hüseyin Güntekin'e tüm şehitlerimizi tazim, rahmet ve şükranla anıyoruz. Allah'ın selamı üzerlerine olsun. Onlar var ki biz de varız. ' dedi.

'Erzurum milli irade kalası'

Erzurum'u; 'Ezan için, bayrak için, vatan için can verme şerefine nail olmuşların sılası; Yüce Türk Milletinin iman kalası; Milli iradenin en beliğ ve coşkun sedası; 'Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak/ Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak' karalılığının nidası' olarak tarif eden Milletvekili Aydemir, 'Şehri Mübarek Erzurum, milli egemenliğe kefen biçmeye yeltenen hainlere karşı, ilk ses ve ilk set olarak 15 Temmuz'da da Tarih yazan bir milletin değişmez adresi olduğunu bir kez daha göstermiştir. FETÖ iblislerine karşı milli metanet, dirayet ve direniş gösteren Dadaşlara minnettarlığımız sonsuzdur. ' mesajını verdi.

Milli İradenin 15 Temmuz'da Tarihe Düştüğü Kayıt

Milletvekili Aydemir, '15 Temmuz'da küresel ezberleri bozan, 21'inci yüzyıl idrakine sığmayan bir milli birlik, beraberlik ve kardeşlik safında buluşan Aziz Milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ufkunda buluşarak cihana, Akifçe bir üslup ve imanla, 'Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem' kararlılığını göstermiş; tarihe bir kez daha; 'Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam/ Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.' kaydını düşmüştür.' dedi.

15 Temmuz'u Akifçe Tarif

Milletvekili Aydemir, '15 Temmuz'da ortaya konan milli kıyamın Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoyca tefsiri, 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım/ Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım'; tasviri, 'Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz/Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz'; tafsili, 'Değil mi cephemizin sinesinde iman bir/Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir'; takdimi, 'Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz/Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz'; tarifi, Türk eriyiz, silsilemiz kahraman/Müslümanız, Hakk'a tapan Müslüman' vurgusudur.' ifadesini kullandı.

'Cumhurbaşkanımız milli iradenin lideridir'

15 Temmuz'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ufkunda buluşan Milli iradenin eseri olduğunu aktaran Milletvekili Aydemir, 'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Akifçe bir üslup, azim ve kararlılıkla yaptığı, 'Tükürün milleti alçakça vuran darbelere/ Tükürün onlara alkış dağıtan kahbelere' çağrısında gönüllerini birleştiren, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Millet ve Tek Devlet imanında sebat ve kararlılığını bir kez daha ortaya koyan Milli irade, küresel tarihte eşi olmayan bir duruş göstermiştir. ' dedi.

'Ölümlerle eğlenen yüce bir milletiz'

Milletvekili Aydemir, "Delinse yer, çökse gök, yansa, kül olsa dört yan/Yüce dileğe doğru yine yürürüz yayan/Yıldırımdan, tipiden, kasırgadan yılmayan/ Ölümlerle eğlenen tunç yürekli Türkleriz' diyen Milli irade; harimi ismetine el ve dil uzatan ihanet ve şer odakları, FETÖ iblisleri karşısında; ezan, bayrak, vatan ve devlet mukaddeslerini korumak, iman ile bezeli iradesini ifade için tek saf, tek amaç ve tek niyette buluşmuş; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Milli Diriliş destanı yazmıştır.' kaydını düştü

Basın Camiasına Minnettarız

'15 Temmuz'daki milli irade şahlanış ve dirilişinde öncü olan Medyamız, yazılı ve görsel basınımızın milli irade fedailerine minnettarız. ' diyen Milletvekili Aydemir, 'Erzurum'dan, Edirne'ye FETÖ zulüm ve ihanetine dur diyen tüm gazeteci arkadaşlarımıza müteşekkiriz. Basın babında da Erzurum'un şer ve ihanet odaklarına karşı ilk ses olduğunu asla unutmayacak; kalemini bir süngü gibi hainlere karşı doğrultan basın mensuplarına şükranımız ebedi kalacaktır.' vurgusunu paylaştı. - ERZURUM

Aydemir: 'Cumhurbaşkanımız Milli İradenin lideridir'
Aydemir: 'Cumhurbaşkanımız Milli İradenin lideridir'
Aydemir: 'Cumhurbaşkanımız Milli İradenin lideridir'
Aydemir: 'Cumhurbaşkanımız Milli İradenin lideridir'
Aydemir: 'Cumhurbaşkanımız Milli İradenin lideridir'
Aydemir: 'Cumhurbaşkanımız Milli İradenin lideridir'
Aydemir: 'Cumhurbaşkanımız Milli İradenin lideridir'
Aydemir: 'Cumhurbaşkanımız Milli İradenin lideridir'

Milletvekili, Erzurum, Milli, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aydemir: 'Cumhurbaşkanımız Milli İradenin lideridir' - Son Dakika


Son Dakika

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 194 gün sonra görevden alınması sosyal medyada bomba etkisi yarattı 10:05 Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 194 gün sonra görevden alınması sosyal medyada bomba etkisi yarattı 15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler? 09:59 15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler? Hadise ile aşk yaşadığı iddia edilen Mehmet Dinçerler: Ben konuşamam istediğinizi yazın 08:18 Hadise ile aşk yaşadığı iddia edilen Mehmet Dinçerler: Ben konuşamam istediğinizi yazın
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, görevden alındı 03:56 Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, görevden alındı Kayısı bahçesinde dehşet! Tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti 01:04 Kayısı bahçesinde dehşet! Tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti Adı Merve Dizdar'la yasak aşk iddiasına karışan Uğur Uzunel sessizliğini bozdu: İhanet kesinlikle yok 00:07 Adı Merve Dizdar'la yasak aşk iddiasına karışan Uğur Uzunel sessizliğini bozdu: İhanet kesinlikle yok
00:07 "Aşk yok" diyen Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım konusunda Hadise'nin yaptığını yaptı Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar 20:07 Beşiktaş'tan görülmemiş hata! Yanlışlıkla Kenan Karaman transferini açıkladılar

Son Dakika Haberleri
10:13 R.Madrid Başkanı Perez'den, Ronaldo hakkında olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil
10:09 TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 2'si polis 3 yaralı
10:04 Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu'nun 194 gün sonra görevden alınması sosyal medyada bomba etkisi yarattı
10:03 Melih Bulu görevden alındı! "Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim" sözleriyle haberi yalanlamıştı
09:58 15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler?
09:56 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı başladı
09:55 Spor dünyasının devleri 15 Temmuz'da tek yürek oldu
18:48 Taliban'ın Türkiye tehdidine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt: Türkiye işgalci bir unsur değil
18:39 Maskelerden ne zaman kurtulacağız? sorusunu İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu yanıtladı
18:19 Anayasa Mahkemesi'nden İnfaz Yasası'nın iptali istemine ret!
R.Madrid Başkanı Perez'den, Ronaldo hakkında olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil R.Madrid Başkanı Perez'den, Ronaldo hakkında olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil         
10:14
Melih Bulu görevden alındı! Melih Bulu görevden alındı! "Peki bundan şeyin haberi var mı? Mesela benim" sözleriyle haberi yalanlamıştı         
10:03
15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı başladı 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı başladı         
09:57
Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Rize'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı! Rize'deki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi         
07:08
Bir gelenek olarak dünyaevine giren damada 3 saat boyunca eziyet çektirdiler Bir gelenek olarak dünyaevine giren damada 3 saat boyunca eziyet çektirdiler         
01:40
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu         
00:23
Nur Fettahoğlu'nun siyah mayolu pozu, hayranlarından tam not aldı Nur Fettahoğlu'nun siyah mayolu pozu, hayranlarından tam not aldı         
00:07
Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü'nün, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü'nün, 13 yaşındayken cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı         
23:04
Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım         
19:25
Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok         
19:03
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim         
18:49
Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı         
17:47
Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü         
15:55
Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor         
14:55
Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum         
14:45
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi         
13:01
Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay oldu Hadise'nin yeni sevgilisi Mehmet Dinçerler'in gençlik fotoğrafı olay oldu         
12:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2021 10:18:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydemir: 'Cumhurbaşkanımız Milli İradenin lideridir' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement