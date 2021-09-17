Aydemir: 'Dadaşlar, 'Hedef 2023' seferinin öncüsüdür" - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Eylül Ayı Erzurum Saha çalışmaları düzeyinde Meslek Teşekküleri ve Ekonomi alanında hizmet veren STK'lara tespit, paylaşım ve istişare görüşmeleri gerçekleştirdi. Palandöken Belediyesince hayata geçirilen yatırımların açılışlarına katılan Milletvekili Aydemir, Eser ve Hizmet Belediyeciliğinin pozitif yansımalarını paylaştı.

Aydemir ekonomi çevrelerinin görüşlerini aldı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Erzurum Ticaret Borsası (ETB) ziyaret eden Milletvekili Aydemir, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)'da Koordinatörlüğün 2021 çalışmaları, destek ve hibeler hakkında görüş alışverişinde bulundu, 2022 planlaması hakkında bilgi aldı.

Aydemir ve AK heyet gençlerle buluştu

Alan çalışmaları Siyasi etkinlikler kapsamında AK Parti Gençlik Kolları ve Yakutiye Gençlik Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Mahalle Bizim Gençlik Bizim' etkinliğinde gençlerle bir araya geldi, aktüel meseleler, AK Gençlik 2023 vizyonuna dair görüş alışverişinde bulundu, eğitim odağında ülke, bölge ve il gündemine yönelik tespitlerini aktardı.

ETB ziyareti

Eylül ayı Alan Çalışmaları programı kapsamında STK Düzeyli istişare ziyaretler gerçekleştiren Milletvekili Aydemir, AK Parti Yakutiye İlçe Başkanı Recep Aydın, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Mutlu Özakalın, Ali Kemal Şahintürk ve Yakutiye İlçe yönetim kurulu üyesi Ferit Yıldız'la birlikte Erzurum Ticaret Borsasının konuğu oldu.

Aydemir tarım kesiminin beklentilerini aldı

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı görüşmede, Borsanın hitap ettiği alan kaydındaki gelişmeler ele alındı, il ve bölge tarımsal sinerji, Emek - Ürün ve Pazar eksenindeki sorunlar, ETB'nin öncü olduğu tarımsal yatırımlar, coğrafi işaretlerle il tarımındaki markalaşma süreci ele alındı.

Aydemir'den ETB'ye coğrafi işaret ve proje teşekkürü

ETB'nin son 10 yıllık süreçte Erzurum'un tanıtımı noktasında ço6ğrafi işaret atılımlarıyla tarihi ve önemli hizmetler gerçekleştirdiğini ifade eden Milletvekili Aydemir, ETB başvuru ve projeleriyle TÜRKPATENT tarafından tescil edilen ürünlerin ilin tarım alanında yeni pazarlar oluşturduğunu belirterek ETB yönetimine minnettar olduklarını belirtti.

Aydemir'den süt üreticilerine yönelik projeye övgü

ETB'nin özellikle besicilere yeni ufuklar oluşturmaya yönelik alternatif yem bitkisi üretiminde de değinen Milletvekili Aydemir, Kurumun önceki Başkanı Hakkı Hınıslıoğlu'na da müteşekkir olduklarını aktararak, 'ETB, Genç Başkanı Sayın Oral ve İl tarım kesimine bilgi, birikim ve enerjileriyle yön veren yöneticileriyle Erzurum'a tarımsal ufuk kazandırıyor. İl tarımsal üretimini projeleriyle destekleyip yönlendiren ETB'nin girişimleriyle hem Erzurum kazanıyor, hem de çiftçi ve besicimiz emekyoğun alanda Erzurum farkındalığını ortaya koyuyor. Kurumun Süt üretimi alanında hayata geçirdiği yatırımlar sahada çiftçilerimizin minnettarlığını kazanıyor. ' dedi.

Aydemir, Erzurum ticaret sektörünün nabzını tuttu

Milletvekili Aydemir ve beraberindeki heyetin bir diğer ziyaret adresi Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası oldu. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Yücelik ve yöneticilerle son ekonomik gelişmelerin ele alındığı ziyarette salgın süreci, yol açtığı ekonomik kayıplar, esnaf, sanatkar ve sanayicinin beklentileri, hükümet tarafından paylaşılan Sosyal Koruma Kalkanı destekleri değerlendirildi.

Başkan Yücelik tespit ve öngörülerini aktardı

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik esnaf ve sanayici kaydında sürecin etkilerini, üretim ve istihdam alanındaki sorunları, kesimin yüklendiği maliyetleri, kredilerden yararlanma yoğunluğunu aktardı. Esnaf, Sanatkar ve Sanayicinin salgının yol açtığı olumsuzluklara karşı, Erzurum'a has bir ticari vakar sergilediğini belirten Yücelik, 2021 - 2022 kaydında beklentilerini paylaştı.

Aydemir'den ticarette Erzurum ekolü vurgusu

Görüşmede, Erzurum'un İpekyolu'nun miladını oluşturduğu özel bir ticari geleneğe sahip olduğu, esnaf ve sanatkarın milli ve manevi edep ve terbiye içinde ticarette bir Erzurum Ekolü oluşturduğunu ifade eden Milletvekili Aydemir, ticaret sektörünün Erzurum'un tarımla birlikte ekonomik önceliği vurguladığını aktardı. Milletvekili Aydemir ziyarette Ahilik Haftası dolayısıyla esnaf ve sanatkara bereket, hayırlı ve helal kazanç niyazında bulundu.

Aydemir'den TKDK ziyareti

Milletvekili Aydemir'in ekonomi temalı istişare ziyaretlerinin 3'üncü adresi Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) oldu. AK Parti Yakutiye İlçe Başkanı Aydın, İl Yönetim Kurulu Üyeleri Özakalın, Şahintürk ve Yakutiye İlçe yönetim kurulu üyesi Yıldız'la birlikte TKDK İl Koordinatörlüğünü ziyaret eden AK Parti Heyeti, İl Koordinatörü Dr. Atilla Özlü ile TKDK 2021 etaplı çalışmaları ve 2023 hedefleri hakkında bilgi alışverişi gerçekleştirdi.

"Mahalle bizim gençlik bizim"

Milletvekili Aydemir ve AK Parti Heyeti meslek teşekkülleri ziyareti akabinde AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Mahalle Bizim Gençlik Bizim" etkinliğine katıldı. Şölene dönüşen organizasyonda gençler ve etkinliğin coşkusunu paylaşan ailelerle yüz yüze görüşmelerde bulunarak kesimin beklenti ve öngörülerini alan Milletvekili Aydemir, gençlere seslendi.

'AK gençlik asımın neslidir'

Ak Parti Erzurum Gençlik Kolları Başkanı Gökberk Kocaailer, AK Parti Yakutiye Gençlik Kolları Başkanı Resul Parlak ve Gençlik lider ve yöneticilerinin hazır bulunduğu etkinliği AK Gençliğe yarışır bir duruş, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un tarif ve takdim ettiği Asım'ın Nesli'ne özgü bir kıyam olarak niteleyen Milletvekili Aydemir, 'Gençlerimiz gururumuz, gençlerimiz milli ve manevi edep ve terbiyeleriyle iftihar kaynağımız, bilgileri ve enerjileriyle geleceğimizdir' dedi. Milletvekili Aydemir Başkan Kocaaliler ve Parlak şahsında muhteşem etkinliği düzenleyen gençlere teşekkür etti.

Mahalle Bizim Gençlik Bizim" etkinliği sonrasında saha çalışmalarına devam eden Milletvekili Aydemir ve AK Parti heyeti Kavak mahallesinde esnafı işyerlerinde ziyaret etti ve Kahvehanelerde dadaşlarla hasbıhalde bulundu. - ERZURUM