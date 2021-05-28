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Aydemir: 'Darbeci zihniyetleri lanetliyoruz' - Son Dakika

Aydemir: 'Darbeci zihniyetleri lanetliyoruz'

28.05.2021 11:49
Aydemir: 'Darbeci zihniyetleri lanetliyoruz', System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir 1960 darbesinin yıl dönümü olduğunu anımsatarak, darbeyle millet iradesinin yok sayıldığını ifade etti.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir 1960 darbesinin yıl dönümü olduğunu anımsatarak, darbeyle millet iradesinin yok sayıldığını ifade etti.

İhtilal yapanların ve aklından geçirenlerin lanetle anıldığına işaret eden Aydemir, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ artıklarının temizlendiğini, vatandaşların terörden uzak ve huzurlu bir şekilde yaşamaya başladığını söyledi.

AK Parti ve Cumhur ittifakıyla birlikte terörle destansı bir mücadele verildiği, bunun sonucunda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde huzurun hakim kılındığını vurgulayan Milletvekili Aydemir, 'Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere onun dirayetli duruşu, onun yiğit duruşu işi bu hale getirdi.' İfadesine yer verdi.

Aydemir'den Mete Han Vurgusu

Milletvekili Aydemir, 'Bugün tarihimizin en netameli zamanlarından birini yaşıyoruz ve bu zamanı ad koyarak yine tarihimizin bir bayrak şahsiyeti önünde tazimle, hürmetle eğiliyorum. Kimdir o isim, tarihimizin bayrak ismi? Mete Han. Ordumuzu inşa eden, iki bin iki yüz otuz yıl önce zemine çok esaslı kayıtlar düşen bir yüksek isim. Onu burada özellikle anıyorum çünkü onun koyduğu zemini sonra iğfal eden, sonrasında o zemini olmaması gereken hale evirenler oldu; onları kınayacağım, onlar adına burada notlar düşeceğim.' dedi.

Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı Rahmetle Anıyoruz

'27 Mayıs elbette ki çok netameli bir zaman dilimiydi çünkü milletimize karşı bir girişim söz konusuydu, millet iradesini yok sayma hareketiydi. ' sözleriyle konuşmasını sürdüren Milletvekili Aydemir, 'Ve şu geldiğimiz zaman diliminde yani altmış bir yıl sonrasında, o gün hayatlarını kaybedenler, şehadete uğrayanlar milletin yüreğinde yer buldukları için burada her kesimden arkadaşımız, her siyasi düşünceden insanımız onları rahmetle, minnetle anıyor. Oysa o faullü girişiminde bulunanları hatırlayan yok; hatırlayanlar da lanetle anıyorlar. İşte, burada canlı yaşamış bir arkadaşımız var: İrfan Kartal Bey. Ailesinden çok sayıda insan mağdur oldu, "mazlum" pozisyona geldi ama burada; millet adına yine burada, millet adına konuşuyor, bundan sonra da konuşacak. ' kaydını düştü.

Aydemir'den Şehit Gün Sazak'a Vefa

Konuşmasında 27 Mayıs 1980 yılında şehit edilen Gümrük ve Tekel Bakanlarından Gün Sazak'ı rahmetle anan Milletvekili Aydemir, 'Yüreğimizde özel yer bulmuş bir isim ve Türk siyasetinde, efendim, erdem nedir, ahlak nedir, yüksek düşünme nedir onu zemine koyan bir isim: Gün Sazak Bey. Onu kim katletti arkadaşlar? Görünürde komünist vatan hainleri katletti ama onlara o vasatı açan da yine o Mete Han'ın zemine koyduğu esaslı yapıyı iğfal edenler oldu. Ne demişlerdi 1980 ihtilali için? "Şartlar olgunlaşsın diye bekledik." demişlerdi arkadaşlar. Şartların olgunlaşması içini ne lazımdı? Gün Sazak gibi bir yiğit adamın katledilmesi lazımdı, onlar için. Onu da rahmetle minnetle anıyorum.' dedi

Darbeci Zihniyetleri Lanetliyoruz

Milletvekili Aydemir, 'Arkadaşlar, şunu herkes bilsin, herkes kabul etsin: Eğer terör cariyse, terör -elli, altmış yıllık- hayatımıza girmiş, bizi mutazarrır hale getirmişse altında yatan birinci sebep, en öncelikli sebep budur yani o Mete Han'ın, o esaslı yapısını iğfal etmeleridir. O yüzdendir ki onlar asla ve asla iflah olmayacaklardır; ihtilal girişiminde bulunanlar, ihtilali akılının ucundan geçirenler asla iflah olmayacaklardır; olmadıklarını hepimiz görüyoruz, lanetle anılıyorlar, tarih boyuncu da böyle olacaktır.' diye konuştu

Terörle Destansı Mücadele

AK Parti ve Cumhur ittifakıyla birlikte terörle destansı bir mücadele verildiği, bunun sonucunda Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde huzurun hakim kılındığını vurgulayan Milletvekili Aydemir, 'Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu, onun yiğit duruşu işi bu hale getirdi.' İfadesine yer verdi.

Aydemir'den Hatırlatma

Milletvekili Aydemir, 'Terörle mücadelede geldiğimiz bir nokta var, özellikle vurguda bulunmak istiyorum. Malumunuz, ben, Doğu Anadolu'yu ifade eden bir ilin milletvekiliyim. Oradaki, terörle anılan zamanlarda yaşananları birebir bilen, gören, o vasatın içerisinde olan birisiyim. Ve, çok net bir şey söyleyeyim, özellikle şunu söylüyorum: Gelin, bizim Doğu Anadolu Bölgesi'ne, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne -Doğu Anadolu Sanayici ve İş Adamlarının 3 dönem Başkanlığını yaptım- samimi söylüyorum insanlar evlerinden çıkmaktan imtina eder haldeydiler. Şimdi, özellikle 15 Temmuz sonrası FETÖ artıklarından arındırılmış bir yapıyla mücadele öylesine şahika bir noktaya geldi ki, insanlarımız huzur üzere yaşıyorlar. Doğu Anadolu Bölgesi böyle, Güneydoğu Anadolu Bölgesi... Sadece buralar mı arkadaşlar? Ankara öyle değil mi? Biz şu Meclisteyken, şurada konuşma yaparken Merasim Sokak'ta bombalar patlamıyor muydu? Ama şimdi, elhamdülillah, bütün bütün terörden azade bir hale gelmişiz. Buna vesile olan kim varsa hepsine minnettarız. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere onun dirayetli duruşu, onun yiğit duruşu işi bu hale getirdi. Artı, onunla beraber yürüyen İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya burada minnettarlığımı özellikle kayda geçiriyorum, şu zaman diliminde çok anlamlı olduğunu düşünüyorum çünkü biz biliyoruz ki onun vermiş olduğu bu mücadeleyi sekteye uğratmak için, o mücadele nakısa alsın diye bir gayret var ama millet bu oyunları biliyor, görüyor; iftiraları, dedikoduları, oyunun çok büyük olduğunu biliyor; oyunun zamirinde, esasında, hedefinde Türkiye olduğunu biliyor.' dedi.

Allah'ın İzniyle Bu Kervan Yürüyecek

Milletvekili Aydemir, 'Bunu bildiği için de Allah'ın izniyle bu kervan yürüyecek. Nereye kadar yürüyecek? Çok net söyleyeyim, bütünüyle bölücülerden, vatan hainlerinden zemin arınıncaya kadar; bütünüyle faullü girişimlerde bulunan, orduya sirayet eden vatan hainlerinden arınıncaya kadar devam edecek Allah'ın izniyle.' vurgusunda bulundu.

İnşallah Önümüz Açık Olacaktır

Milletvekili Aydemir sözlerini, 'Buna ben milletimizin katkısının çok büyük olduğunu biliyorum; milletimizi temsil eden milletvekillerimizin, sizlerin de yüreğinizi koyduğunuzu, yüreğinizi raptettiğinizi çok net biliyorum. İnşallah önümüz açık olacaktır ve 27 Mayısın yıl dönümünde rahmetli Adnan Menderes'i, onunla beraber şehadete ulaşanları yüreğimize gömdüğümüzü hususen kayda geçiyorum ve bir daha Mete Han'ın aziz ruhu önünde tazimle eğiliyorum. ' ifadeleriyle tamamladı. - ERZURUM

Aydemir: 'Darbeci zihniyetleri lanetliyoruz'

Güneydoğu Anadolu, Milletvekili, Mete Han, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aydemir: 'Darbeci zihniyetleri lanetliyoruz' - Son Dakika


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