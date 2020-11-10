Aydemir: 'Değerlerimiz pusulamız, tarihimiz rotamızdır - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Tekbir ile tezyin, tebcil ile takdim, terfi ile tasvir edilen muhteşem mazimizin temellerinde yeni bir diriliş, varoluş ve ila'yı kelimetullah için nizamı alem seferimizde; kardeşliğimiz ülkümüz, birlik ve beraberlik gücümüzdür. Bize bu ufku kazandıran ecdada minnettarız. ' dedi.

Ecdadımız Değişmez Kılavuzumuzdur

Milletvekili Aydemir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'inci yıldönümü dolayısıyla kaydettiği paylaşımında; 'Türk Milletinin ortak bir iman ve kararlılıkla paylaştığı, 'Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım/ Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım' gerçeğini tarihe zaferlerle işleyen; 'Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda/ Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda' niyazını cihana bir haysiyet ve izzet dersi olarak diriliş destanlarıyla kaydeden muhteşem ecdadımız her daim kılavuzumuzdur.' ifadelerine yer verdi.

Aydemir'den Değerler ve Temeller Vurgusu

Milletvekili Aydemir, 'Cihana, Türk Milletinin değişmez düstur ve tarifi olan 'Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Millet ve Tek Devlet' vurgusunu, Malazgir'ten Mohaç'a, Kut'ul Amare'den Sakarya"ya, Çanakkale'den Aziziye'ye, islamın bayraktarı olarak belleten yüce Milletimiz, değer ve temelleri üzerinde ve ona muazzez tarihini emanet eden ecdadın izinde yürümeye devam edecektir. ' dedi.

Rahmet Niyazı

Milletvekili Aydemir, 'Türk Milletinin istiklal ve istikbal mücadelesini tarihe bir diriliş ve varoluş damgası halinde kaydeden ecdadımızı, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad mekanları cennet olsun. ' niyazını paylaştı. - ERZURUM