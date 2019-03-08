Aydemir'den '1048 Pasinler Ruhu' Vurgusu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Pasinler Ovasından neşet eden 1048 ruhu, Rabia ahdinde yüreklerini buluşturan milli iradenin ufkudur.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Pasinler Ovasından neşet eden 1048 ruhu, Rabia ahdinde yüreklerini buluşturan milli iradenin ufkudur. Yüce milletimizin bekasına halel getirmek isteyenler, 28 şubatlarda inanç, 15 temmuzlarda demokrasinin önünü kesmeye çalışanlar, bu iman seddi önünde bir kere daha zelil olacaklardır.' dedi.



MESELE VATANSA GERİSİ TEFERRUATTIR



31 mart yerel seçiminin, yalnız belediye başkanları ve meclislerin tespiti değil; aynı zamanda, milli iradenin, kendi ufkunu karartmak, geleceğini yok etmek isteyenlere karşı duruşunu ifade ettiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, 'Mesele vatansa, mesele inançsa, mesele küresel hainlere ders vermekse, gerisi teferruattır.' kaydını düştü.



MİLLİ İRADE AZMİ



'Milli irade azim ve kararlılığı karşısında hiçbir güç duramaz. Bu azim Türkiye'yi 2071'lere lider ülke olarak taşıma azmidir.' diyen Milletvekili Aydemir, 'Beka'yı tarif edemeyenler, bir seçim uğruna milli iradeye kefen biçmeye kalkışanlarla ittifak edenler, elbette bu muazzez kararlılığı, 'İla'yı kelimetullah için devlet-i müddet' yoluna baş koyanları anlamayacaktır. Milli İrade de, bu güruha 31 martta gereken dersi verecektir.' ifadesine yer verdi.



PASİNLER BULUŞMASI



AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, yerel seçim çalışmaları kapsamında Pasinlerli dadaşlarla buluştu. Belediye Başkan adayı Ahmet Dölekli ve AK Parti ilçe Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte meşverette bulunan Milletvekili Aydemir, seçim çalışmalarını değerlendirdi. Pasinler esnafını ziyaret eden AK Heyet, daha sonra Pasinler Ügümü'de dadaşların konuğu oldu.



'PASİNLER MANA ZİRVESİ'



Milletvekili Aydemir, 'Pasinler AK Parti'nin her daim kale hükmünde gördüğü ilçe. Ziyaretimiz bu tesbitin bir kere daha tahakkuk edeceğini gösterdi. Yüzlerce hemşehrimizin kavli, ak hizmet kervanına verecekleri destekle 31 Mart'ta Türkiye geneli sıralamaya girme kararlılığı. Minnettarız. ' değerlendirmesinde bulundu.



PASİNLER VAKIF ANITI



Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi'yi ziyaret eden Milletvekili Aydemir ilçede inşa edilecek olan Vakıf Atıyla ilgili gelişmeleri ele aldı. Aydemir, Anıtın Pasinler'in manasını ortaya koyacak bir abidevi duruşu kaydedeceğini belirtti. Belediye Başkan adayı Ahmet Dölekli de "İlk vakıf senetinin 1048 yılında Pasinler'de imzalanması ilçemiz için iftihar vesilesidir." dedi.



AYDEMİR PASİNLER ESNAFININ KONUĞU OLDU



Pasinler esnafını ziyaret eden Milletvekili Aydemir, AK Belediyeciliği anlattı. Erzurum'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'le ortaya konan tarihle günü buluşturan AK Belediyeciliğin marka ilçe Pasinler'de de hayat bulduğuna dikkat çeken Milletvekili Aydemir, esnafın Başkan adayı Ahmet Dölekli'ye itimadının tam olduğunu belirtti. Esnafla Ülke, bölge ve ildeki sosyal ve ekonomik gelişmeler üzerinden sohbet eden Aydemir, Pasinlerli dadaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun davasına sadık bulunduğunu, ülke ekonomisinin son 16 yılda gerçekleştirilen yatırımlarla güçlü olduğu inancını taşıdıklarını belirtti.



ÜGÜMÜ ZİYARETİ



Milletvekili Aydemir Pasinler seçim çalışmaları kapsamında Ügümü köyünü ziyaret etti. Ügümülü dadaşların Cumhur ittifakına gönül adadığını bildiren Milletvekili Aydemir, 'Ügümülü kardeşlerimiz ülke bekası için özel ve manalı bir duruşu temsil eden Cumhur ittifakına destekte kararlı. ' ifadesini kullandı.



AYDEMİR'DEN 'MEDYA DİLİ' KONFERANSI



Milletvekili Aydemir, Pasinler ziyareti sonrasında Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV)'de 'Medya Dili' konulu bir konferans verdi. Gençlerle sohbet eden Milletvekili Aydemir,



'TÜRGEV) ülkemizin yüzakı kuruluşlarından. Gençler, öğrenciler için korunaklı mekan hükmündeki bu nadide adrese uğrayıp "Medya Dili" üzerine sohbet ettik. İnteraktif iştirake teşekkür ediyoruz. ' dedi.



AYDEMİR'DEN KADINLAR GÜNÜ MESAJI



Konferans sonrasında bir açıklama yapan Milletvekili Aydemir, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Milletvekili Aydemir,15 Temmuz özelinde şehit kadınları rahmetle andıklarını kaydederek, 'Onlar inşallah cennette Nene Hatunların, Kara Fatmaların, Hayme anaların komşusu olacaklardır. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.' dedi.



KADIN HAKKI AZİZDİR



AK Parti'nin 16 yıllık süreçte kadın hakları konusunda tarihe geçen reformları hayata geçirdiğini, eğitimden iş dünyasına, hemen her alanda kadınların statüsünü hak ve adalet eksenli bir anlayışla esas kıldıklarını vurgulayan Milletvekili Aydemir, 28 şubat zulmünü hatırlatarak, 'AK Dava, Başörtülü olduğu için eğitim ve kamu haklarından soyutlanmış kardeşlerimizin sesi olmuş, inancını giyimiyle kaydeden kardeşlerimiz AK Parti'nin kararlı adımlarıyla haklarına kavuşturulmuştur.' ifadesine yer verdi.



KADINA UZANAN ELLER KIRILSIN



Kadını, toplumun iffet, fazilet ve haysiyet timsali olarak gördüklerini, haklarını aziz bildiklerini kaydeden Milletvekili Aydemir, Kadına şiddeti ve buna tevessül edenleri telin ettiklerini, kadına şiddeti önlemeye yönelik olarak Cumhuriyet Tarihinde bir ilki gerçekleştirerek, yasal düzenleme yaptıklarını bildirdi. - ERZURUM

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