Aydemir'den CHP'nin Fon Yaklaşımına Tepki

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Konsensus'un Yerel Seçimler İçin Yaptığı İzmir Anketinde CHP'ye Büyük Sürpriz!

CHP ve İYİ Parti Yerel Seçimler İçin Malatya ve Kahramanmaraş'ta da Uzlaşı Sağladı