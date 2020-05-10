Aydemir'den çiftçilere tarlada ziyaret - Son Dakika

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, ÇKS belgesi olan ve tarlalarında çalışan çiftçileri ziyaret etti.

Beylerce Mahallesi'nde üreticileri ziyaret ederek çalışmaları ile ilgili bilgi alan Aydemir, koronavirüsle mücadelenin sürdüğüne işaret etti.

"Bu mücadelede mesai harcayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, ilçe protokolümüz ve sağlık çalışanlarımıza minnettarız." diyen Aydemir, "İnşallah en kısa zamanda bu mücadeleyi kazanacağız." ifadesinde bulundu.

Bahar aylarının gelmesi ile sebzeden meyveye üreticilerin ürünleri ile alakadar olduğunu dile getiren Aydemir, "Malum bahar ayları geldi ve üreticimiz tarlalarında ve bahçelerinde ekim-dikim işlerine başladılar. Çarşıda esnaf olan ve köyünde tarlası olan pek çok üreticimiz var ve İçişleri Bakanlığımız bununla alakalı olarak ÇKS belgesi olan üreticileri sokağa çıkma yasağından muaf tuttu ve üreticilerimiz de hafta sonları tarlalarına ve bahçelerine giderek ekim-dikim işlerini gerçekleştirebiliyorlar." diye konuştu.

Bu sene ürünlerin para edeceğini ifade eden Aydemir, şunları kaydetti:

"Bunun en önemli nedenlerinden birisi de turşuya olan talebin artması, çünkü turşu bağışıklık sistemini güçlendirdiği için turşuya talep arttı. Bu talebi karşılayacak olan da bizim üreticilerimiz ve üreticilerimizin ürettikleri ürünler bu sene para edecek. Bugün gördüğümüz kadarıyla üreticilerimiz bahçelerinde ürünleri ile ilgileniyor. Çarşambalılar her zaman üretime katkı sağlamıştır ve bu sene de bunun karşılığını inşallah alacaklar."