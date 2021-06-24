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Aydemir'den darp edilen Gazeteci Uslu'ya destek: ' - Son Dakika

Aydemir'den darp edilen Gazeteci Uslu'ya destek: '

24.06.2021 12:26
Aydemir'den darp edilen Gazeteci Uslu'ya destek: ', System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu'nun İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'deki çiftliğinde yıkım çalışmalarının takibi sırasında darp edilmesi olayına sert tepki göstererek, 'Çünkü gerçeği aşikar ediyor diye korkuyorlar.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Mustafa Uslu'nun İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli'deki çiftliğinde yıkım çalışmalarının takibi sırasında darp edilmesi olayına sert tepki göstererek, 'Çünkü gerçeği aşikar ediyor diye korkuyorlar.' dedi.

Gazeteci Uslu'ya acil şifa dileklerini ileten Milletvekili Aydemir, olayın takipçisi olacaklarını belirtti.

Aydemir Basın Toplantısı Düzenledi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımı sırasında görevini yapan bir gazetecinin şiddete maruz kaldığını anımsattı.

'Gazetecilere haber yapma hakkı tanımıyorlar'

Milletvekili Aydemir, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımı sırasında bir gazetecinin şiddete maruz kalmasına ilişkin "İktidar olmadıkları halde bile gazetecilere haber yapma hakkı tanımıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

'Bunlar mı hakkı, hukuku üstün tutacaklar?'

Gerçeği yazan gazetecilerin dayak yediğini dile getiren Milletvekili Aydemir, "Bir gazeteciyi öldüresiye dövdüler. Böyle bir şey olur mu? Bunu bir iktidar milletvekili yapsa kıyamet kopar. Bunlar mı hakkı, hukuku üstün tutacaklar? Bunların eline fırsat düşse yağmurlu havada insanlara su vermezler. İktidar olmadıkları halde bile gazetecilere haber yapma hakkı tanımıyorlar. Çünkü gerçeği aşikar ediyor diye korkuyorlar. Soğanları toplatıp sonra döktürüp 'soğan para etmiyor' dedirten adamlar. Esnafın arasına CHP'li yöneticiler koyarak esnaf numarası yapıyorlar." diye konuştu.

'Soruyoruz: 40 milyon dedikleri nedir?"

"Bazı münevverlerin" bu durumu örtmeye çalıştığına dikkati çeken Milletvekili Aydemir, 'Geldiğimiz noktada münevver diye tarif görenler aslında zihinleri zifiri karanlık olanlar. Sadece 'yok olduk, bittik' diyorlar. Ara sıra kendi aralarındaki pislikleri de aşikar ediyorlar. Bir gazeteci CHP'li belediyelerin 40 milyon para topladığını söylüyor. Bu paranın akıbetini sorguluyor. Kendileri söylüyor, biz söylemiyoruz. Bir televizyon kanalını, kara para aklayan bir ismin kurduğunu açıklıyorlar. Biz bunları, onlardan öğreniyoruz. Bunlar saklanamaz. Biz de soruyoruz 40 milyon dedikleri nedir? Akıbeti ne olmuştur? Çıkarın, millet bunları görsün." ifadelerini kullandı.

'Bunların yaptığı Türkiye düşmanlığıdır'

Basın toplantısında kullandığı fotoğraflarda Türkiye'nin imajını zedelemeye çalıştığı iddiasıyla Reuters'a tepki gösteren Milletvekili Aydemir, "Bunların yaptığı Türkiye düşmanlığıdır" dedi.

Milletvekili Aydemir, Türkiye'nin menziline yürüyüşünü devam ettirdiğini, bu menzilin de kızıl elma olduğunu söyledi. - ERZURUM

Aydemir'den darp edilen Gazeteci Uslu'ya destek: '

Lütfü Türkkan, Milletvekili, AK Parti, Erzurum, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aydemir'den darp edilen Gazeteci Uslu'ya destek: ' - Son Dakika


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