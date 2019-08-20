Son Dakika Haberleri: Aydemir'den 'Fındık Hasadı' uyarısı!
Son Dakika Güncel Haber

Aydemir'den 'Fındık Hasadı' uyarısı!

1 saat önce

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, fındık üreticilerine önemli uyarılarda bulundu.

Aydemir'den 'Fındık Hasadı' uyarısı!, System.String[]
Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, fındık üreticilerine önemli uyarılarda bulundu.

Açıklamalarda bulunan Muammer Aydemir, "Fındık sezonunun başladığı bu dönemde havaların yağmurlu gitmesi sebebiyle fındıklarımızda yeterli kurutma işlemini sağlayamıyoruz. İç fındık ihracatında mağduriyet yaşamamak için alfatoksin tehlikesine karşı kurutma büyük önem arz etmektedir. TMO'ya fındık teslim etmeden önce fındığı uygun kriterler de taşsız, topraksız, temiz bir şekilde uygun kurutma kriterlerine göre çuvallayıp satışa sunalım. Yeni sezonda üreticilerimize bereketli, randımanlı ve bol kazançlı hasat geçirmelerini temenni ediyorum" dedi. - SAMSUN
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bakan Pakdemirli: İzmir'deki orman yangınını kontrol altına aldık
Memurlar hükümetin zam teklifini boş cüzdanlarla protesto etti Erdoğan ve Davutoğlu cenazede bir araya geldi: Tabutu birlikte taşıdılar İstanbul Valiliği, Erdoğan'ın korumaları ile birlikte avukat Sertuğ Sürenoğlu'nu döven polisler için kararını verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 18:36:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydemir'den 'Fındık Hasadı' uyarısı!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]