Son Dakika Haberleri: Aydemir'den hayırlı olsun ziyareti
Son Dakika Güncel Haber

Aydemir'den hayırlı olsun ziyareti

1 saat önce

Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Dr. Gürsel Bedir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Aydemir'den hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

Ak Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğüne atanan Dr. Gürsel Bedir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Dr. Gürsel Bedir ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yapımı devam eden hastaneler ve çalışmalar hakkında Aydemir'e bilgi verdi.


Bedir yaptığı açıklamada, "Şehir Hastanemizi çok yakında bitiriyoruz. Bölge Eğitim Araştırma Hastanemizde tadilatla birlikte ek kat çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Şehir Hastanemizin bitmesiyle birlikte Palandöken Devlet Hastanemiz, Mareşal Çakmak Hastanemiz Göğüs ve Kadın Doğum Hastanemizi buraya taşıyarak Erzurum'a ve bölge illerine sağlık alanında en güzel hizmetleri sunmayı hedefliyoruz" dedi.


Milletvekili Aydemir ise "Öncelikle hayırlı olsun diyorum. Erzurum milletvekili olarak bizler, şehrimize ve halkımıza dönük hayırlı, faydalı, her çalışmanızın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Üstlendiğiniz görevin ağırlığının ve zorluğunun bilincinde olan birisi olarak, çalışmalarınızda oluşabilecek her türlü sıkıntı ve zorlukları kolaylaştırmak adına üzerimize düşecek her vazifede yanınızda olacağımızı belirtmek istiyorum." diye konuştu. - ERZURUM

İbrahim Aydemir, Milletvekili, AK Parti, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Dönmez: Doğal gaz fiyatlarında kısa vadede değişiklik olmayacak
Nihat Hatipoğlu'nun depremden korunma duası sosyal medyada gündem oldu İstanbul Üniversitesi öğrencilerinden 'hasarlı bina' eylemi: Oturma eylemi başlattılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM'de anlattığı Güvenli Bölge planının ayrıntıları ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 11:59:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydemir'den hayırlı olsun ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]