Son Dakika Haberleri: Aydemir'den Kadın Üyelere '8 Mart' Ziyareti

Aydemir'den Kadın Üyelere '8 Mart' Ziyareti

26 dakika önce

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla odanın kadın üyelerini işyerlerinde ziyaret etti.

Aydemir'den Kadın Üyelere '8 Mart' Ziyareti, System.String[]
Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla odanın kadın üyelerini işyerlerinde ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla başta üyelerimiz olmak üzere tüm kadınların günün kutluyorum. Kadınlarımız mutfağımızın gerçek sahipleridir. Fatma hanımda bunlarda bir tanesidir. Ev hanımlığını bırakıp iş hayatına atılmasıyla başarılar gösteriyor. Çalışmalarıyla da diğer bayan üyelerimize örnek oluyor. Birçok kebapçı bayan üyemiz var. Bu arkadaşlarımızı takdirle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Esnaf Fatma Aksu ise, "Başkanımıza bu ince düşüncesinden dolayı teşekkür ederim. İyi ki varlar. Bizi unutmadıkları için çok teşekkür ederim. Tüm kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 12:58 Kaynak: İHA

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