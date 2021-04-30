Aydemir'den muhalefete sert tepki - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "yalanda ölçü tanımayan bir muhalefet anlayışı ile karşı karşıya olduklarını" ifade etti.

Siyaset itibarı

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi, Milletvekili Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, siyasetçilerin dilinin çok "aşağı düştüğünü", bu durumun toplum nezdinde siyasetçinin itibarını alaşağı ettiğini söyledi.

'Yalanda ölçü kaçmış'

Siyasetçi için yalan kavramının şu aralar çok cari olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, "Yalanda ölçü tanımayan bir muhalefet anlayışı ile karşı karşıyayız. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, 1915 olaylarına ilişkin yaklaşımını, 'soykırım' nitelemesini herkes biliyor. Şimdi ısrarla böyle bir paylaşımın yapılmadığını söylüyor. Bu açık zeminde yapılan paylaşımların, açık şekilde orada durduğunu görürsünüz. Yalanda artık ölçü kaçmış." dedi.

Ciddi Devlet

Muhalefetin, terörle birinci dereceden mücadele eden bir ülke olarak attıkları adımların önüne takoz koymasının dikkat çekici olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ciddi bir devletin, adımlarını, kendilerininki gibi attığını vurguladı.

Aydemir'den Davet

Milletvekili Aydemir, şöyle devam etti: "İçişleri Bakanımız açıkladı, İstanbul Esenler Otogarında 5 kilogramlık C-4 patlayıcı, patlatılmadan yakalandı. Şu mübarek Ramazan günü o bomba patlatılsaydı onlarca ocağa ateş düşecekti. Muhalefette bölücü dozu görüyoruz, bölücü anlayışı görüyoruz, PKK'nın arkasında duranları, FETÖ'ye destek verenleri görüyoruz. Ama biliyoruz ki kumaşında vatanseverlik olanlar var. Hiç olmazsa onları hükümetin arkasında, Cumhurbaşkanımızın aldığı kararların arkasında durmaya davet ediyorum." - ERZURUM