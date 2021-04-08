Aydemir'den negatif siyasete tepki - Son Dakika

Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Muhalefet, birikim, bilgi, proje, plan yoksa ne yapacak? Bir negatif kavramı alıp onunla konuşacak. Yaptıkları bu. Onun için de halk nezdinde bir itibarları, karşılıkları yok." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi güncelini paylaştı, Şenkaya'nın Kurtuluş Gününü kutladı, emekli amirallerin basın bildirisine yönelik tepkilerini aktardı.

Milletvekili Aydemir, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora'nın da katıldığı basın toplantısında TESK verileri üzerinden ticaret sektörü bazında değerlendirmelerde bulundu.

Aydemir TESK Verilerini Paylaştı

Milletvekili Aydemir, TESK verilerine göre 2020 yılında 365 bin 533 esnafın işe başlama girişiminde bulunduğunu, bu rakamla rekor kırıldığını belirtti.

AK Parti TBMM Grup Yönetim Kurulu Üyesi Milletvekili Aydemir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2020 yılı için "80 bin esnaf işini terk etti." şeklindeki açıklamasının doğru olduğunu ancak işe başlama girişiminde bulunan esnafa ilişkin verileri paylaşmadığını belirtti.

Muhalefete Negatif Yaklaşım Tepkisi

TESK verilerine göre 2020'de işe başlama bildiriminde bulunan esnaf konusunda rekor kırıldığını ifade eden Milletvekili Aydemir, "2020'de rekor kırmışız, 365 bin 533 esnaf işe başlama bildiriminde bulunmuş. Yıllara sari bakıyorsunuz en az işi terk edenler de 2020 yılında. Ama muhalefet, birikim, bilgi, proje, plan yoksa ne yapacak? Bu negatif kavramı alıp onunla konuşacak. Yaptıkları bu. Onun için de halk nezdinde bir itibarları, karşılıkları yok." diye konuştu.

Aydemir Fukuyama'nın Tespitini Paylaştı

Milletvekili Aydemir, Amerikalı siyaset kuramcısı Francis Fukuyama'nın Türkiye'ye ilişkin "SİHA'lar 2020'de Türkiye'nin bölgesel güç olarak yükselmesine önemli katkı yaptı." dediğini aktararak, muhalefetin bu olumlu gelişmelere söylemlerinde hiç yer vermediğini söyledi.

Aydemir Emekli Amirallerin Bildirisini Değerlendirdi

Bazı emekli amirallerin açıklamasına da değinen Milletvekili Aydemir, şunları kaydetti: "104 amiral utanmadan, sıkılmadan gece yarısı bir işgüzarlıkta bulundular, zihin haritalarını ortaya koydular. Bunlardan bir tanesi için 'Çok makul bir adam, Fenerbahçe'nin yöneticiliğini yaptı.' demişlerdi. Öğrendim ki vaktinde bu adam, AB büyükelçilerine Türkiye'yi şikayet etmiş, Sayın Tansu Çiller başbakanken bir icraatından dolayı bir toplantıda aleni bir biçimde Türkiye'nin Avrupa'yı şantajla korkuttuğunu amiral hüviyetiyle söylemiş. Hangisine gitseniz bir büyük pespayelik var. Dışarda onları besleyenler var. Son amiral olayında gördük. Onlara da bakıyorsunuz nitelik, kalite yok. Kalite olsaydı zaten terörle mücadelede bir mesafe alırdık." - ERZURUM