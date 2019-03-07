Son Dakika Haberleri: Aydemir'den Regaip Kandili Mesajı

Aydemir'den Regaip Kandili Mesajı

1 saat önce

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Aydemir'den Regaip Kandili Mesajı, System.String[]
Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Regaip Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, "Mübarek üç aylardan ilki olan Recep ayı ile başlayıp, Şaban ayı ile devam eden ve Ramazan ayı ile taçlanan mukaddes günlerin başlangıcı olan Regaip Kandiline hep birlikte ulaşmış bulunuyoruz" ifadesine yer verdiği açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Peygamber efendimiz (S.A.V) bir hadis-i şeriflerinde 'Recep ayı Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan da ümmetimin ayıdır' diyerek üç ayların dolayısı ile Regaip Kandilinin önemini ifade etmiştir. Regaip Kandilini idrak ettiğimiz bu gecede insanların kalbine bolluk, bereket, iyilik ve sevgi dolar. Üç Aylar ve Kandil Gecelerimiz, yaradılış gayemizi düşünmenin, kendimizi denetleme ve değerlendirmenin, ibadet ve şükürlerimizi artırmanın, geçmişimizin ve geleceğimizin muhasebesini yapıp geleceğe hazırlıklı olmanın, yanlış ve kusurlardan dönmenin, kardeşlik ve beraberlikleri güçlendirmenin ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaştırılmasına gayret göstermenin bir vesilesi olmalıdır.

Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanmasını temenni ediyor, Üç Aylar ve Regaip Kandilinin ülkemize, milletimize, tüm İslam alemine bolluk, bereket, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum." - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:37 Kaynak: İHA

Kandil Dağı, Güncel
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