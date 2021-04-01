Aydemir'den Şehit Kiraz'a vefa - Son Dakika

Aydemir'den Şehit Kiraz'a vefa

01.04.2021 09:41
Aydemir'den Şehit Kiraz'a vefa, System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, vatan hainlerince şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin 6. yıldönümünde TBMM'de düzenlediği basın toplantısıyla rahmet ve minnetle andı.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, vatan hainlerince şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin 6. yıldönümünde TBMM'de düzenlediği basın toplantısıyla rahmet ve minnetle andı.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, bugünkü siyasi vasatta şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın katillerine kucak açan bir zemin bulunduğunu belirterek, "Savcı Kiraz'ın ruhunu muazzep kılanları lanetliyorum." dedi.

Aydemir Şehit Kiraz'ı Andı

Milletvekili Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, 6 yıl önce İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında, görevi başındayken, terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edildiğini anımsattı.

Aydemir'den Tepki

Kiraz'ın, vatan için can veren özel bir isim olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, "Bugünkü siyasi vasatta şehidimizin katillerine kucak açan bir zemin var. Bundan dolayı tüm vatanseverlerin yüreğinde büyük bir ıstırap oluşuyor. Savcı Kiraz'ın babası 'Bir Mehmet Selim Kiraz ölür, bin doğar' diyor. Ancak yürek sızlatan, acıtan gelişmelere de itirazımız var. DHKP-C'lilere karşı müsamahakar, hami pozisyonu alan siyasetçiler var." diye konuştu.

'Savcı Kiraz'ın Ruhunu Muazzep Kılanları Lanetliyorum'

Aydemir, terör örgütü PKK'yı koruyanları ve DHKP-C'ye muhabbet besleyenleri, Türk milletinin iyi bildiğini söyledi. Milletvekili Aydemir, "Savcı Kiraz'ın ruhunu muazzep kılanları lanetliyorum. Onun katillerini şu Meclis'e getirip basın toplantıları yaptıranlar oldu. Onları lanetliyorum. Dünya döndükçe şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın adı var olacaktır. Hukuk camiamıza bu vesileyle tekrardan başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

'Kabul edilebilir değil'

Siyasi zeminde bulunan kişilerin, konuşmalarına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Milletvekili Aydemir, dün bir siyasi liderin, Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik "karaktersizlik" izafesinde bulunduğunu anımsatarak, bunun kabul edilebilir bir dil olmadığını dile getirdi.

Aydemir'den Üslup Uyarısı

Millet adına siyaset yapanların, üsluplarına dikkat etmesinin önemli olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, "Cumhurbaşkanlığı makamına göz dikiyorsunuz ama o makam için 'karaktersiz' nitelemesi yapıyorsunuz. Cumhur demek, halk demek. Siz halka mı karaktersiz demeye çalışıyorsunuz? Böyle bir dil olabilir mi? Bunu şiddetle, nefretle kınıyorum. Dolayısıyla kullanılan dile dikkat etmek lazım. Millet hafızası bunları unutmuyor." değerlendirmesinde bulundu. - ERZURUM

Aydemir'den Şehit Kiraz'a vefa

Mehmet Selim Kiraz, Milletvekili, Savcı, Şehit, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aydemir'den Şehit Kiraz'a vefa - Son Dakika


Son Dakika

Aşılamada yeni dönem: Vatandaşa seçme hakkı verilecek Aşılamada yeni dönem: Vatandaşa seçme hakkı verilecek Bankada Türk Lirası olanlara güzel haber! Stopajdaki indirim 2 ay daha uzatıldı Bankada Türk Lirası olanlara güzel haber! Stopajdaki indirim 2 ay daha uzatıldı Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin'den önemli uyarı: Aşıları stoklamayın, hemen uygulayın Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin'den önemli uyarı: Aşıları stoklamayın, hemen uygulayın İbrahim Çelikkol, başrol oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı! Paylaşımları herkesi duygulandırdı İbrahim Çelikkol, başrol oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı! Paylaşımları herkesi duygulandırdı Gaziantepli ünlü baklavacının oğlu avukat arkadaşı tarafından vuruldu Gaziantepli ünlü baklavacının oğlu avukat arkadaşı tarafından vuruldu Bakan Koca: Burun spreyi aşımız, dünyada örneği olmayan Kovid aşısı olacak Bakan Koca: Burun spreyi aşımız, dünyada örneği olmayan Kovid aşısı olacak Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün daveti üzerine bugün koronavirüs brifingi verecek Son dakika! Sağlık Bakanı Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün daveti üzerine bugün koronavirüs brifingi verecek         
09:42
İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası verildi İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası verildi         
09:22
Kürşat Ayvatoğlu'nun dosyasından detaylar ortaya çıktı: WhatsApp grubu kurup uyuşturucuya Kürşat Ayvatoğlu'nun dosyasından detaylar ortaya çıktı: WhatsApp grubu kurup uyuşturucuya "lili" adını vermişler         
09:08
Sadakatsiz'de korkutan sahne! Bataklıkta ölü bulunan kadın Derin mi? Sadakatsiz'de korkutan sahne! Bataklıkta ölü bulunan kadın Derin mi?         
08:45
Süveyş Kanalı'ndaki gemi krizi hammadde fiyatlarını uçurdu! Sanayi kuruluşları stok yapmaya başladı Süveyş Kanalı'ndaki gemi krizi hammadde fiyatlarını uçurdu! Sanayi kuruluşları stok yapmaya başladı         
07:56
Üretim tesisinde bileşenleri karıştırılan 15 milyon doz korona aşısı çöpe gitti Üretim tesisinde bileşenleri karıştırılan 15 milyon doz korona aşısı çöpe gitti         
02:53
Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre yüzünden sosyal medyanın diline düştü Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre yüzünden sosyal medyanın diline düştü         
00:29
Sarı-Lacivertli kulüp, Ozan'a mutlu gününde üzerinde özel not yazan 19.07 ayar alyans hediye etti Sarı-Lacivertli kulüp, Ozan'a mutlu gününde üzerinde özel not yazan 19.07 ayar alyans hediye etti         
21:06
Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim         
20:05
AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır         
20:00
Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak         
19:47
Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti         
16:13
Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu         
14:49
Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı         
14:48
Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt         
13:54
Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak Yazıcıoğlu'nun oğlu, Erdoğan'la görüşmesinin detaylarını anlattı: Milat olacak         
13:12
Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor Gözleri sayesinde muhtarlık seçimlerini bile kazandı! Her gören fotoğraf çektirmek istiyor         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 09:53:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydemir'den Şehit Kiraz'a vefa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei