Aydemir'den "Üreticinin ürünü para edecek" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydemir'den 'Üreticinin ürünü para edecek' açıklaması - Son Dakika

Aydemir'den "Üreticinin ürünü para edecek" açıklaması

25 dakika önce

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, bu sene üreticinin ürettiği ürünün para edeceğine inandıklarını söyledi.

Aydemir'den

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, bu sene üreticinin ürettiği ürünün para edeceğine inandıklarını söyledi.

Aydemir, yaptığı açıklamada, havaların ısınmasıyla birlikte üreticilerin tarlalarında çalışmaya başladıklarına işaret etti.

Türkiye'de koronavirüsle mücadele edildiğine işaret eden Aydemir, şöyle devam etti:

"Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum ve gecesini gündüzüne katarak hastalarımızın iyileşmesi için mesai harcayan sağlık çalışanlarımıza da minnettar olduğumuzu belirtmek istiyorum. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanımız Sayın Şemsi Bayraktar'ın girişimleri ile İçişleri Bakanımız ve Tarım Bakanımızın çalışması ile ÇKS belgesi olan çiftçilerimiz sokağa çıkma yasağından muaf tutuldu. Malum nisan ayının gelmesi ve hava sıcaklıklarının yükselmesi ile birlikte çiftçilerimiz de tarlalarında çalışmaya başladı. Üreticiler ekim-dikim işlerine başladılar. Bu sene aldığımız bilgilere göre Trakya bölgesinde çeltik ekiminde büyük bir düşüş var ve bu da bölgemizdeki çeltik üreticisinin çeltiğinin para edeceğini gösteriyor. Bunun yanı sıra sebze ve meyve üreticisinin ürününün de para edeceğine inanıyoruz. Bölgemizde kivi yoğun olarak üretilmeye başlandı ve kivi zaten para ediyor ancak bunun dışında çiftçilerimizin ürettiği ürünlerin de bu sene para edeceğine biz inanıyoruz."

Vatandaşların şeker pancarı ekimine de ilgi gösterdiğine değinen Aydemir, "Çarşamba Şeker Fabrikası'nın açılacağı müjdesi verildikten sonra yaptığımız toplantılar neticesinde üreticilerimiz şeker pancarı ekimine de başladılar. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu sene üretici toprağına ürün ektiği için üretimin bu sene biraz düşük olacağını söylemiştik ancak Çarşamba ve Terme'de üreticilerimiz beklentimizin de üstünde şeker pancarı ekimi gerçekleştirdi. Bundan sonraki senelerde şeker pancarı ekiminin daha da artacağını düşünüyoruz. Bu sayede hem üretici desteklerden faydalanacak hem de şeker fabrikamız çalışacak ve ilçeye ekonomik katkı sağlayacak." diye konuştu.

Şemsi Bayraktar, Çarşamba, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 05:34 Kaynak: AA

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