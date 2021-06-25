Aydemir enerjide Erzurum beklentilerini paylaştı - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Milli Eğitim Bakanlığından sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ziyaret ederek, Erzurum'a yönelik yatırımlar, sürdürülen ve öngörülen projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Dönmez'le gerçekleştirilen görüşmede Erzurum'da yenilenebilir enerji değerleri ve yatırımlara destek süreci, ilde bulunan maden kaynaklarının değerlendirilmesi odağında kaydedilen çalışmalar, 2001 yılında kapatılan DLİ'nin yeniden işleve kavuşturulması kapsamında beklentiler ele alındı.

Dönmez'in Milli ve Yerli Enerji Yatırımları Kararlılığı

2021 yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu görüşme etabında Erzurum'a yönelik olarak yaptığı beklentiler sunumunda yer alan vurguları paylaşan Milletvekili Aydemir, Bakan Dönmez'in tüm ülkede olduğu gibi Erzurum enerji yatırımları kapsamında da değerli, yerli ve milli kaynakların ekonomiye kazandırılması noktasında bir kararlılığı ifade ettiğini kaydetti.

11 Kasım 2020 Bütçe Görüşmeleri

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 11 Kasım 2020'de gerçekleştirilen Plan ve Bütçe Komisyonu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2021 bütçesi görüşmelerinde, Erzurum'daki enerji kaynaklarını gündeme getirerek, katma değer üretme yaklaşımıyla, il enerji potansiyelinin daha yoğunluklu ve özel biçimde değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişti.

Erzurum'un Potansiyeli

Erzurum'un güneş ve rüzgar enerjisi düzeyinde özel ve güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, bu alanda özel teşebbüs ve kamu yatırımlarının artması için gerekli ihalelerin biran önce tamamlanması, yatırımların artırılması gerektiğine işaret ederek, Oltu, Aşkale, İspir, Şenkaya başta olmak üzere ilde bulunan kömür yataklarının özel kapsamda değerlendirilmeye alınmasını talep etmişti.

Yenilenebilir Enerji

Milletvekili Aydemir, Yenilenebilir Enerjinin AK Parti'nin Enerji Politikalarının olmazsa olmazı olduğunu belirtmiş, 'Bu bağlamda rüzgar ve Güneş enerjisine dönük yatırımlar hayati önemde ' diyerek, Enerji Bakanlığı Bütçe görüşmelerinde Erzurum'daki Allah vergisi rüzgar ve güneşin bolluğuna vurgu ile yatırım taleplerinde bulunmuştu. - ERZURUM