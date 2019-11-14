Son Dakika Haberleri: Aydemir: 'Erzurum elbette Vilayeti şahane'
Son Dakika Güncel Aydemir: 'Erzurum elbette Vilayeti şahane' - Son Dakika

Aydemir: 'Erzurum elbette Vilayeti şahane'

6 saat önce

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde, Başkan Lütfü Elvan'ın 'Erzurum, vilayeti şahane' şeklindeki yüksek tarif ve takdimini yürekten paylaşarak, 'Erzurum Vilayeti, şahanelerin şahanesi, muhteşem.' dedi.

Aydemir: 'Erzurum elbette Vilayeti şahane', System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde, Başkan Lütfü Elvan'ın 'Erzurum, vilayeti şahane' şeklindeki yüksek tarif ve takdimini yürekten paylaşarak, 'Erzurum Vilayeti, şahanelerin şahanesi, muhteşem.' dedi.


'VATANIMIZIN HER KARIŞ TOPRAĞI MÜBAREK'


Hayatının tamamını Erzurum'da geçirdiğini belirten Milletvekili Aydemir, 'Bakın ben Erzurum'da yaşıyorum, hayatının tamamını Erzurum'da geçirmiş bir kardeşinizim ben. Yani askerliğin dışında yaşadığım başka bir yer olmadı. Erzurum Vilayeti şahanelerin şahanesi, muhteşem. Ben hep şunu söylüyorum: Bu toprağın her zerresi, her tarafı ve bizim insanlarımızın hepsi mübarektir. Biz şöyle bakıyoruz: Bakın, ben kaç defa söyledim, altını çizdim, şu zeminde çizdim, kaç bakanlıkta "Hangi yana baksan benim veçhimi görürsün." buyuruyor Cenab-ı Hak. Bizim bırakın insanı, bırakın yaratılmış başka canlıyı, eşyaya bile mübarek vasfı atfediyoruz biz. Dolayısıyla Erzurum elbet şahane ama her yer bizim için öyle. İlini, memleketini sevenler benim başımın üstünde yer alıyor . 'dedi.


AYDEMİR: 'AYRI, GAYRI YOK BİZDE'


AK Davanın ötekileştirmeyi reddettiği, ayırımcılığı kabul etmediğinin altını çizen Milletvekili Aydemir, 'Bunu yaptığımız için zaten şu kadro bunun için ayrım gözetmeden her tarafa hizmet götürüyor, elhamdülillah, ayrı gayrı yok bizde. Bize yönelen düşman oklarına bile biz yüreğimizi açıyoruz,


sevgiyle muhabbetle yaklaşıyoruz. Öyle olduğu içindir ki, bugüne kadar tribünlere oynamadık, yüreklere yöneldik, yüreklerde yer bulduk ve Allah'ın izniyle göreceksiniz bu millet Allah'ın izniyle şu AK kadroya 2023'ü de gösterecek, ondan sonraki yılları da gösterecek ve biz ne olacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Samimi söylüyorum zirve ülke olacağız yeniden. Türk milletinin haşmetini yeniden zirvelere taşıyacağız bu AK kadroyla. ' ifadesini kullanarak bütçenin hayırlı olması niyazında bulundu. - ERZURUM

Milletvekili, Erzurum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
Nihat Özdemir'den yabancı sınırı için açıklama: Şenol Güneş çalışma yapıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı Senatör Lindsay Graham'la ilgili konuştu: Dersini aldı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Erdoğan'ın ABD ziyareti kriz beklentilerini boşa çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 19:05:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydemir: 'Erzurum elbette Vilayeti şahane'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]