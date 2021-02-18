Aydemir, 'Erzurum, Milli Uzay Projesi merkezleri arasında' - Son Dakika

Aydemir, 'Erzurum, Milli Uzay Projesi merkezleri arasında'

18.02.2021 09:50
Aydemir, 'Erzurum, Milli Uzay Projesi merkezleri arasında', System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Erzurum'un kış turizmiyle birlikte yeni bir turizm alanında da öne çıktığını belirterek, yapımı devam eden Doğu Anadolu Gözlemevi(DAG) kaydında ilin Uzay Gözlem Turizminin de merkezi konumuna...

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Erzurum'un kış turizmiyle birlikte yeni bir turizm alanında da öne çıktığını belirterek, yapımı devam eden Doğu Anadolu Gözlemevi(DAG) kaydında ilin Uzay Gözlem Turizminin de merkezi konumuna kavuşacağını söyledi.

Ak Partiyle Kaydedilen Yatırım ve Reformlar

Türkiye'nin AK Parti dönemiyle birlikte dönüşüm ve değişim süreci yaşadığı, ülkenin, her alanda Cumhuriyet tarihinde eşi olmayan yatırımlara kavuştuğu, sosyal ve ekonomik yapısal reformlarla Dünyada gündem oluşturduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun yüksek ufkunun eseri olduğunu belirtti.

Aydemir Milli Uzay Projesine Dikkat Çekti

Milletvekili Aydemir, 'AK Parti olarak Ülkemizin her yerine çok özel eserler inşa ettik. Ülkemizi zirvelere, doruklara taşıdık elhamdülillah. Dünyada gıpta ile takip edilen bir halimiz var. Her sahada bu böyle. En son sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu Milli Uzay Projesi bunun somut örneğidir. ' dedi.

'Erzurum Kış Turizminin Payitahtı'

Erzurum'un kış Turizminin payitahtı olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde ilin kış turizm ve spor alanında dünyada örnek gösterilen tesislere kavuştuğunu, küresel boyutta kış turizmi destinasyonu kimliğini kazandığını belirterek, 'Bu zemini hazırladığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarız.' değerlendirmesini yaptı.

Aydemir Erzurum Turizm Değerlerini Aktardı

Basın toplantısında Palandöken, Konaklı ve Kandilli'deki kış turizm ve spor yatırımlarına değinen Milletvekili Aydemir, 'Erzurum kış turizminin payitahtıdır. Palandöken'e gittiğinizde, Konaklı'ya gittiğinizde hınca hınç dolu olduğunu görürsünüz. Ülkemizin dışından çok sayıda binlerce insanın kış turizm ve spor tesislerinden yararlanmak için Erzurum'a geldiğini görürsünüz. Ülkemizin 81 ilinden insanlarımız geliyor Erzurum'a. Oradaki yatırımlarımız, spora dönük, kış turizmine dönük yatırımlarımızdan istifade etmek için geliyor insanımız. ' kaydını düştü.

'Cumhurbaşkanımıza minnettarız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ufkunu çizdiği ve hayata geçirdiği yatırımlarla Erzurum'un kış turizm ve sporları alanında otantik, özgün ve mükemmel bir durum kazandığına işaret eden Milletvekili Aydemir, 'Palandöken'de, tesisleşmeyle birlikte, Erzurum Büyükşehir Belediyemizin müzahereti ile çok özel bir zemin oluştu. Bundan dolayı Büyükşehir Belediyemize ve Valiliğimize teşekkür ediyorum.' ifadesini kullandı.

'DAG, eşi olmayan güzide bir milli uzay projesidir'

Erzurum'un yeni bir turizm yatırım ve atılımına adres olduğu, Milli Uzay Projesi kapsamında yapımı süren Doğu Anadolu Gözlemevi'nin ili bir başka turizm alanında destinasyon konumuna getireceğini belirten Milletvekili Aydemir, 'Erzurum'da bu alanda özel bir çalışma var. Erzurum'dan yükselen Doğu Anadolu Gözlemevi, Milli uzay Projesinin en somut ayağıdır. Dünyada eşi ve benzeri olmayan bir yapılanmadır. ' dedi.

Aydemir'den Erzurum'a Davet

Milletvekili Aydemir, 'Kış Turizmine destek olacak başka özel turizm kanalı açıldı. Doğu Anadolu Gözlemevi, bunu havidir, bunu içermektedir. Orada uzayın derinliklerini herkes görebilecek. Dünyanın her ülkesinden insanlar Erzurum'a gelip uzayı gözlemleyecek. Her yönüyle eşsiz bir zemini ifade eden Erzurum'da yeni bir vasat açılıyor. Bu devasa eser Haziran'da hizmete girecek. Herkesi Erzurum'a davet ediyor, bu mükemmeliyeti paylaşmalarını istiyoruz. ' vurgusunda bulundu. - ERZURUM

Aydemir, 'Erzurum, Milli Uzay Projesi merkezleri arasında'
Aydemir, 'Erzurum, Milli Uzay Projesi merkezleri arasında'
Aydemir, 'Erzurum, Milli Uzay Projesi merkezleri arasında'

Milletvekili, Erzurum, Turizm, Uzay, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aydemir, 'Erzurum, Milli Uzay Projesi merkezleri arasında' - Son Dakika


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