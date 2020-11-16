Aydemir Erzurumspor'u gündeme taşıdı - Son Dakika

Aydemir Erzurumspor'u gündeme taşıdı

16.11.2020 10:45
Aydemir Erzurumspor'u gündeme taşıdı, System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum için Gençlik ve Spor Bakanlığından da yatırım talebinde bulundu.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum için Gençlik ve Spor Bakanlığından da yatırım talebinde bulundu. Kazım Karabekir stadyumunun yetersizliğine vurgu yapıp tribün kapasitesinin artırılmasını isteyen Milletvekili Aydemir, ilde Kış Sporları Eğitim Kampüsü, Atlı Cirit Eğitim Merkezi kurulması taleplerini gündeme taşıdı.

Aydemir: 'Erzurum spor haksızca küme düşürülmüştü'

Sunumunda Erzurumspor'un 2018 - 2019 sezonunda haksız bir şekilde Süper Ligden düşürüldüğünü hatırlatan Milletvekili Aydemir, 'Geçtiğimiz bütçede de dile getirmiştim, Erzurumspor çok haksız bir biçimde küme düşmüştü ama o bizim tespitimizi haklı çıkarırcasına yeniden bir gayret koyduk şimdi Süper Lig'de oynuyoruz. ' dedi.

'Stadyum tribün kapasitesi artırılmalı'

Mevcut Kazım Karabekir Stadyumunun seyirci kapasitesi yönünden artık ihtiyaca cevap vermediğini aktaran Milletvekili Aydemir, 'Ancak stadyumumuz yeterli değil. Dahasını söyleyeyim, Erzurum'a gelen rakip takımlar hava şartlarından, iklimden müşteki olduklarını söylüyorlar. Öyleyse o stadyumun kapalı bir stadyum haline gelmesi lazım, çok daha mütekamil hale getirmek lazım. Sıhhatsiz bir yapısı var, kaldı ki tribün kapasitesi de yeterli değil, 40-50 bin civarına yükseltilmesi lazım. Bu, şehirde, ilde çok büyük bir beklenti. Ben biliyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız da buna çok sıcak bakıyor, sizde bu yönde bir mesai koyarsanız size minnettar oluruz. ' talebini sundu.

Erzurum Kış Sporları Eğitim Kampüsü Talebi

Erzurum'da yalnızca kış sporları eğitim ve öğretimin verildiği kar ve buz sporları eğitim merkezi açılması, bu merkezin yatılı eğitim verebilecek kapasitede yurt ve sosyal donanıma sahip olmasını isteyen Milletvekili Aydemir, Erzurum'da Kış Sporları Eğitim Kampüsü kurulmasının il ve bölge için önemli olduğunu savunarak, 'Kış sporları eğitim kampüsü yapılmasını biz talep ediyoruz. Erzurum için Erzurum merkezde olması lazım, kar buz sporları eğitiminin burada verilmesi lazım. ' dedi.

Aşkale ve Pasinler'de Atlı Cirit Eğitim Merkezi Talebi

Milletvekili Aydemir, ata sporlarımızın ihyası kabilinden Erzurum'un Aşkale ve Pasinler ilçelerinde Atlı Cirit Eğitim Merkezi kurulması, bu merkezde cirit atları yetiştirilmesine imkan tanıyan tesislerin bulunması önerisini paylaştı. Milletvekili Aydemir, 'Erzurum'u ifade eden, ata sporumuz cirit için bir eğitim merkezi oluşturalım burada. Bizim Erzurum merkezde, özellikle merkez köyleri ifade eden sahada cirit çok tebarüz etmiş bir halde. Onun dışında, gene Aşkale, Pasinler ilçelerimizde çok öne çıkmış bir spor alanı. Burada da müzahir olursanız, yardımcı olursanız minnettar oluruz; özellikle talebimizdir. ' kaydını düştü.

Ata Sporları Gençlik Şöleni

Milletvekili Aydemir ayrıca, cirit başta olmak üzere tarihimizi ifade eden ata sporlarının ihyası ve genç nesle aktarımı odağında Erzurum'da her yıl bakanlıkça 'ata sporları gösteri ve tanıtım gençlik şöleni tertip edilmesi, bu etkinliğe Türki cumhuriyetlerden katılımın sağlanması, etkinliğin gelenekselleştirilmesi talebini kaydetti; kış sporlarının özendirilmesi ve öğretilmesi odağında, ABD'de basketbola uygulanan yaklaşıma benzen şekilde, bu spor dalında ulusal ve uluslararası başarı elde eden gençlere tahsil bursu verilmesini değerlendirdi. - ERZURUM

Aydemir Erzurumspor'u gündeme taşıdı
Aydemir Erzurumspor'u gündeme taşıdı
Aydemir Erzurumspor'u gündeme taşıdı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Aydemir Erzurumspor'u gündeme taşıdı - Son Dakika Spor


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