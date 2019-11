Aydemir: Ezberleri bozarak yürüyoruz

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir,' Siyasette ezberle yürümüyoruz, ezberleri bozarak yürüyoruz, bugüne kadar hep böyle yaptık. Öyle de yapacağız. ' dedi.



AYDEMİR'DEN TOPRAK, VATAN VE ANA VURGUSU



AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde toprak kavramının vatanı, vatanın ise cennet ayakları altında olan anaları temsil ettiğine işaret ederek, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin yaşadığı acılara dikkat çekti.



'YENİ ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM'



Sunumunda, Celaleddin-i Rumi'nin "Her gün bir yerden göçmek ne iyi/Her gün bir yere konmak ne güzel/Bulanmadan, donmadan akmak, ne hoş/ Dünle beraber gitti cancağzım/Ne kadar söz varsa düne ait/Şimdi yeni şeyler söylemek lazım..' mesajına telmihte bulunan Milletvekili Aydemir, meselelere pozitif yaklaşımın çözümü de beraberinde getireceğini belirtti.



'TOPRAK BİZİM İÇİN VATAN HÜKMÜNDEDİR'



Tarım ve Orman Bakanlığını okurken bu kurumun toprağı temsil ettiğine dikkat etmek gerektiğini belirten Milletvekili Aydemir, 'Ontolojik bir hakikat var. Kozmik zemini ifade eden çok esaslı bir kavram, çok esaslı bir mefhum, konsept, toprak. Toprak, bizim için vatan hükmünde, biz böyle bakıyoruz. Bakın, biraz da böyle lezzet katmak için muhteşem bir ifadeyi özellikle dikkatinize sunacağım. "Havaya bakarsam hava alırım, toprağa bakarsam dua alırım, topraktan ayrılsam nerede kalırım?" Ne güzel bir sual açmış. Bunu kim söylemiş? Rahmetle yad ediyoruz, Aşık Veysel, vatan kavramını en iyi tarif edenlerden birisidir. Öyleyse toprağa bu gözle bakarız, AK kadronun tamamı bugüne kadar hep bu zaviyeden hadiseye baktı. O yüzden de tarım zemini, orman zemini bereket saçtı. ' dedi.



'DİYARBAKIR ANALARINA SELAM OLSUN, SAYGI OLSUN'



Toprak kavramının vatan ve dolayısıyla şühedaya işaret ettiğine değinen Milletvekili Aydemir,



'Vatan için can verme sırrına eren şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Toprak aynı zamanda, ana hükmünde ana. Tohum, evlat, toprak ana. Ana dediğimiz de bugün Diyarbakır'da yetmiş üç gündür yürekleri yanan bir ana kesimi var değil mi? Onların önünde temennayla duruyorum, saygıyla duruyorum. Burada her gün, her sabah gelip heyete bakıp "Niye kadın yok?" diyenlerin orayı görmemelerini de esefle kınıyorum. Bu vesileyle oradaki anaları yüreğimize gömüyorum yeniden. İşte onlar topraktır, onlar vatandır, onlar hakikattir. Lütfen biraz da bu zaviyeden bakalım hadiselere. ' çağrısında bulundu.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BERCESTE TOPRAK TANIMLAMASI



Bütçe sunumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toprak tanımını aktaran Milletvekili Aydemir, 'AK anlayışın, AK bakışın tarıma, toprağa bakışını tarif eden çok berceste, çok beliğ ifadeler var, onları da paylaşmak istiyorum. "Biz, Aşık Veysel'in ifadesiyle "Benim sadık yarim kara topraktır." diyen, toprağa sevdalı, toprağa gönülden bağlı bir milletiz. Onun için dikkat edin bizde toprak nedir? Anadır, ana, toprak ana. Kaldı ki biz topraktan geldik, tekrar toprağa gideceğiz, toprak bu kadar önemli. Bin yıldır onca saldırıya, onca ihanete rağmen Anadolu'da tutunmamızın sırrı işte buradadır, bu sevdadadır. "Kim bu kaydı düşüyor arkadaşlar? Zirve bir isim düşüyor, siyaset tarihimize esaslı mühür basmış ve on yedi yıldır Türkiye'ye yüz yetmiş yılda yapılmayanın önünü açmış Sayın Cumhurbaşkanımız düşüyor. İşte biz bu kadar berrak, bu kadar net bakıyoruz hadiseye. O yüzdendir ki arkadaşlar, biz neyi yaparsak özel yapmışsızdır, güzel yapmışızdır. 'dedi.



AĞAÇLANDIRMA VE KIRILAN DÜNYA REKORU



Konuşmasında 11 kasımda tüm ülkede gerçekleştirilen ve dünya rekorunun kırıldığı fidan dikme etkinliğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, ' Bakın, ağaçlandırma yaptık değil mi? Siyasette ezberle yürümüyoruz, ezberleri bozarak yürüyoruz, bugüne kadar hep böyle yaptık. 11, 11, 11 milyon, kavram koyuyoruz, özellikle zihinleri berrak hale getirmek için bunu yapıyoruz. Onun için de aforizmalarla vülgarize ederek, zihinleri temizleyerek yürüdük bugüne kadar. Tarım Bakanlığı, bizim en esaslı başarımızı ifade eden kurumdur, bugüne kadar hep böyle oldu.' diye konuştu.



AYDEMİR BÖLÜCÜ HAİNLERİ TELİN ETTİ



Türkiye'de yaz aylarında bölücü hainler tarafından çıkarılan orman yangınlarının yürekleri de yaktığını kaydeden Milletvekili Aydemir, 'Şu ülkede bundan bir iki ay önce bir imansız güruh, bir vatan haini güruh çıktı, ormanları isim isim, adres adres vererek "Biz yakıyoruz" dedi. Kınayanı duydunuz mu arkadaşlar? Bu nasıl bir vicdandır ya, bu nasıl bir vatanseverliktir ya, bu nasıl mahlukata muhabbetle yaklaşmaktır? Orada yanan, ormanların içerisinde yanan canlıları düşünüyor musunuz? Onlar hepimize lanet okuyarak gittiler. Onun için arkadaşlar, biraz bu zaviyeden bakalım hadiselere. Ezbere konuşmayalım, ezber yapmayalım, hakikatleri konuşacağız biz. ' vurgusunda bulundu.



TARIM'DA AK YAKLAŞIM



AK Parti iktidarlarıyla birlikte Tarım ve ormancılık babında 'Genç Çiftçi' kavramının oluşturulduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, bu konsept çerçevesinde yeni bir istihdam alanı oluşturulduğunu belirtti. Milletvekili Aydemir, 'Biz Tarım Bakanlığı olarak hep özgün işler yaptık, "genç çiftçi" kavramı, hususi bir ıstılah, bu zemine konulmuş esaslı bir kavram. Bizden önce yoktu bunlar. Bugüne kadar yani bize kadar. ' ifadesini paylaştı. - ERZURUM