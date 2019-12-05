Son Dakika Haberleri: Aydemir: "Fındık üreticinin yüzünü güldürdü"
Son Dakika Ekonomi Aydemir: 'Fındık üreticinin yüzünü güldürdü' - Son Dakika Ekonomi

Aydemir: "Fındık üreticinin yüzünü güldürdü"

6 saat önce

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, bu yıl açıklanan fındık fiyatlarının üreticiyi memnun ettiğini belirtti.

Aydemir:

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, bu yıl açıklanan fındık fiyatlarının üreticiyi memnun ettiğini belirtti.


Fındık fiyatları üzerinde değerlendirmelerde bulunan Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, "Bugünkü fiyatlar 17,5 veya 18 TL arasında. Bu sene ki fındık fiyatlarımız çiftçimizin yüzünü güldürdü. İnşallah gelecek yılda güzel olur. Bu konuda ziraat odalarının başarısı büyük. Hükümetimizin fındığa 16,5 gibi fiyat vermesinin en büyük etkenlerinden birisi Karadeniz Bölgesi, Ziraat Odası Başkanlarının Genel Başkanı Sayın Şemsi Bayraktar öncülüğünde yapılan bölge toplantılarında, il koordinasyon kurulu toplantılarında fiyatın erken açıklanması konusunda bölge milletvekillerine ve Cumhurbaşkanımıza da sonsuz teşekkür ediyorum. Çiftçimizin fındıkta yüzünü güldürdüler" dedi.


"Üretici alternatif ürünlere yönelmeli"


Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, bölgede önemli bir geçim kaynağı olan fındıkta alternatif ürünlere yönelmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Çiftçilerimizin alternatif ürünlere yönelmesi gerekmektedir. Benim bölgede istediğim Yeşilırmak havzasında kivi üretimine ağırlık verilmesidir. Bu yıl kivide de çiftçimizin yüzü güldü ve çok güzel para kazandırdı. Zaten bölgemize en uygun kivi Yeşilırmak havzasındadır. Çok güzel gelişme var ve kivi dikimi büyük hızla devam ediyor. Şu anda fındığını söküp kivi diken üreticilerimizin olduğunun bilgisini alıyoruz. Bana göre fındığın alternatifi 1 numara kividir. Gelecek senelerde sürekli fiyatının artacağı bir meyvedir" diye konuştu. - SAMSUN

fındık fiyatları, Çarşamba, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:52 Kaynak: İHA
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