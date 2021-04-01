Aydemir: "Fındıkta Rekolte düşük olabilir"

Çarşamba Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Aydemir, fındıkta gelecek sezon rekoltesinin düşük olabileceğini söyledi.

Başkan Muammer Aydemir, yeni sezonda fındık hakkında değerlendirmeler bulundu. Olumsuz hava şartlarından dolayı sahada incelemelerin pek yapılamadığını kaydeden Muammer Aydemir, yüksek kesimlerde yaşanan dondan dolayı fındıklarda rekoltenin düşük olabileceğine işaret etti

"Yaşanan 'don' fındığa zarar verdi"

Çarşamba ilçesinde son günlerde yaşanan olumsuz hava şartlarına ilişkin konuşan Aydemir, "İlçe genelinde son dönemde etkili olan kar yağışı fındık bahçelerine zarar vermiş gibi duruyor. Bundan dolayı da rekoltenin düşük olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu. - SAMSUN