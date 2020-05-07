Aydemir, korona virüsle mücadelede başarının sırrını paylaştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydemir, korona virüsle mücadelede başarının sırrını paylaştı - Son Dakika

Aydemir, korona virüsle mücadelede başarının sırrını paylaştı

6 saat önce

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Covid-19'a karşı yürütülen ve dünyanın gıpta ile baktığı bir başarının elde edildiği mücadelenin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi eseri olduğuna dikkat çekti ve "Bu üstün başarı Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ve...

Aydemir, korona virüsle mücadelede başarının sırrını paylaştı, System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Covid-19'a karşı yürütülen ve dünyanın gıpta ile baktığı bir başarının elde edildiği mücadelenin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi eseri olduğuna dikkat çekti ve "Bu üstün başarı Cumhur İttifakı'nın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetinin kaydıdır" dedi.


Bir televizyon kanalında Mehmet Özmen'in sunduğu Ülke Gündemi programında darbe göndermesi yapanlara yönelik değerlendirmede bulunan Milletvekili Aydemir, darbeci zihniyeti telin ederek, "Bu millet, bu asil millet Ebucehil artıklarına, Ebucehil zihniyetine bu ülkede asla geçit vermeyecektir" kaydını düştü.


AB ülkeleri başta olarak, dünyada korona virüsle mücadelenin diğer ülkelerde henüz başarı ve normalleşme çizgisine erişemediğine işaret eden Aydemir, " Türkiye'nin gösterdiği üstün başarının sırrı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, yani gerekli kararın zamanında ve yerinde alınmasıdır" vurgusunu yaptı.


Darbe çığırtkanlarına sert tepki


Milletvekili Aydemir, bir takım çevrelerin; dünyanın tasallutu altında olduğu korona virüsle mücadelede çok gerilerde kalmasına rağmen, Türkiye'nin üstün bir başarı elde etmesi sürecini darbe söylentileriyle karartmaya çalıştığını, başarıya gölge düşürerek suni gündem oluşturmak istediğini belirterek, "Bizim ıstılahımızda güzelin, iyinin ve doğrunun önünü kesmeye çalışanlar için söylenmiş güzel bir söz vardır. Ecdat böyleleri için 'İt ürür kervan yürür' demiş. Biz de bu darbe söylentilerini çıkaranlar ve medet umanlara aynı sözü tekrarlıyoruz; 'İt ürür kervan yürür.' 2023'lerden 2071'lere bu kervan yürüyecek inşallah" dedi.


Darbeci zihniyeti telin


15 Temmuz'da ihanet çevreleri ve şer odaklarınca sahnelenen hain kalkışma ve darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında ifade bulan milli irade metanetiyle hak ile yeksan edildiği, FETÖ iblisleri ve onlara arka çıkanların zillete mahkum kılındığını hatırlatan Aydemir, "Nefsini hakka adamış milli irade karşısında, her hain niyet, her darbe girişimi sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Bu söylentilerden sonuç çıkarmaya çalışan iblisler daim lanete muhatap olacaklardır" dedi.


"Bunlar millet ve milli irade düşmanı olanlardır"


Değerlendirmesinde, Ragıp Zarakolu adlı bir şahsın 'Makus kaderden kaçış yok' başlıklı yazısına sert tepki gösteren Aydemir, "Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere yol arkadaşlarının, rahmetli Menderes'in akıbetine uğrayacaklarını söylemesi aslında birkaç gün önce CHP Grup Başkanvekilinin, CHP İstanbul İl Başkanının söylediklerine ses katmaktır. Planlı, programlı bir tarzdır, bir tarzın açığa vurumudur. Bunlar Menderes'in katlinde parmağı olanlardır. Bunlar Taksim'de ezanı ıslıklayan zihniyetin ta kendisidir. ve bunlar 28 Şubat rezaletinin bizatihi aktörleridir. ve dertleri çok net. Bunlar demokrasi etiketi arkasına sığınmış, millet ve milli irade düşmanı olanlardır" dedi.


"Bayraktar, milli kahramanımız"


Aynı çevrelerin Türkiye'yi İHA ve SİHA'lara kavuşturan Selçuk Bayraktar'ı da hedef aldıklarını, bunun arka planı olduğuna dikkat çeken Aydemir, "Bakınız eş zamanlı olarak bir başka tartışma yürüyor; milli kahramanımız Selçuk Bayraktar üzerinden yürüyor. Nedir dert; dert belli, İHA'lara, SİHA'lara duyulan kin ve nefret. Niye bu kin? Teröristlere yani şu millet düşmanlarına arkadan dolanıp destek vermek anlayışıdır. Biz bu duruma, milletçe, milletimizle beraber hep bir ağızdan, Akif'in lisanıyla karşılık veriyoruz; 'Tükürün milleti alçakça vuran darbelere/ tükürün onlara alkış tutan kahpelere'" diye konuştu.


"Milli irade yolundan dönen namerttir"


Değerlendirmesinin son bölümünde milli irade yolu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kayıt ve ifade ettiği ufukta kararlılıklarını belirten Milletvekili Aydemir, "Her vakit olduğu gibi, bir daha söylüyoruz; bir daha söylüyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımız ve onun yol arkadaşları olarak biz bu yola kefenlerimizi giyerek çıktık. Bu yoldan, yani millete hizmet yolundan bir lahza geri adım atan namerttir. ve nihayet, altını bir daha çizelim; bu millet, bu asil millet Ebucehil artıklarına, Ebucehil zihniyetine bu ülkede asla geçit vermeyecektir" dedi. - ERZURUM

Milletvekili, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 10:39 Kaynak: İHA


Son Dakika

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Ünlü sunucunun koronavirüs olduktan sonraki değişimi takipçilerini üzdü Gecekondu milyoneri yeni yaşını, aşkıyla parkta sarmaş dolaş kutladı Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı? Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi Oyuncu Gürgen Öz'den faturaların fazla gelmesinin ardından İGDAŞ'a tepki: Müdürleri müneccimlik eğitimi almış 45 kilo veren ünlü şarkıcı, iğne ipliğe döndü! Görenler tanıyamıyor Yer çekimine estetikle karşı koyan fenomen itiraf etti: Deforme oldular
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik         
16:47
Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor Mike Tyson'ın kulağını ısırdığı boksör Evander Holyfield, boksa geri dönüyor         
16:44
BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek         
16:35
Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek Marmaray'dan ilk yurt içi yük treni yarın geçecek         
16:35
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı         
16:08
Ünlü futbolcu Manuel Neuer, boşandıktan 4 ay sonra 15 yaş küçük sevgili buldu Ünlü futbolcu Manuel Neuer, boşandıktan 4 ay sonra 15 yaş küçük sevgili buldu         
16:03
Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem         
15:57
Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı         
15:36
Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz         
15:35
Gecekondu milyoneri Dev Patel, doğum gününü sevgilisiyle parkta sarmaş dolaş kutladı Gecekondu milyoneri Dev Patel, doğum gününü sevgilisiyle parkta sarmaş dolaş kutladı         
15:24
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor         
15:23
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı         
15:20
"Komando dede" olarak tanınan emekli öğretmen, havaya ateş açıp polise direndi         
15:11
Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi         
15:09
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi         
15:06
Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi Son Dakika: EPDK, İGDAŞ'a yazı göndererek mevzuata aykırı kesilen faturaların iptal edilmesini istedi         
14:59
"İmamoğlu'nun FETÖ'cü olduğunu düşündüğüm için tehdit ettim" diyen sanık tahliye edildi         
14:53
Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı         
14:34
Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi         
14:32
Sivas'ta ortaya çıkan etçil Sivas'ta ortaya çıkan etçil "sarıkız" örümceği, köylüleri tedirgin etti         
14:23
Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin feshedildiği iddiasını yalanladı Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin feshedildiği iddiasını yalanladı         
14:05
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti         
14:00
Son Dakika: CHP, koronavirüsten ölen sağlıkçıların görev şehidi sayılması için kanun teklifi verdi Son Dakika: CHP, koronavirüsten ölen sağlıkçıların görev şehidi sayılması için kanun teklifi verdi         
13:38
Denize atlayıp intihar etmek isteyen kadını polis kurtardı Denize atlayıp intihar etmek isteyen kadını polis kurtardı         
13:23
Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim         
13:19
Eski Süper Lig topçusu, 5 yaşındaki oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı Eski Süper Lig topçusu, 5 yaşındaki oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı         
13:05
Kümese dadanan kurt, güvenlik kamerasına yansıdı Kümese dadanan kurt, güvenlik kamerasına yansıdı         
13:03
Tavana asılı beşikten düşen bebek hayatını kaybetti Tavana asılı beşikten düşen bebek hayatını kaybetti         
13:00
Korkudan uyuyamıyorlar! Hakkarili ailenin evini yılanlar bastı Korkudan uyuyamıyorlar! Hakkarili ailenin evini yılanlar bastı         
12:55
Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık         
12:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2020 16:55:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydemir, korona virüsle mücadelede başarının sırrını paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]