Son Dakika Haberleri: Aydemir, Şenkayalı dadaşlarla istişare etti
Son Dakika Politika Haber

Aydemir, Şenkayalı dadaşlarla istişare etti

25 dakika önce

23 Haziran'da yapılacak olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi çerçevesinde İstanbul'da Hemşehri buluşmaları kapsamında çalışma yürüten AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Arnavutköy'de Şenkayalı dadaşlarla buluştu.

Aydemir, Şenkayalı dadaşlarla istişare etti, System.String[]
23 Haziran'da yapılacak olan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi çerçevesinde İstanbul'da Hemşehri buluşmaları kapsamında çalışma yürüten AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Arnavutköy'de Şenkayalı dadaşlarla buluştu. Milletvekili Aydemir: 'Dadaşlar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ufkunda sabit kadem, O'nun davasına vefada kararlıdır. ' dedi.

AYDEMİR ŞENKAYALI DADAŞLARIN KONUĞUYDU

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum eski Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, Şenkaya AK Parti ilçe teşkilatı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Şenkayalı Dadaşlarla bir araya geldi. Aydemir Hemşehri buluşmasında 23 Haziran seçimlerinin önemine vurgu yaptı.

ALLAHÜ EKBER RUHU

Yaptığı konuşmada, Şenkayalı Dadaşların Allahü Ekber ruhuna sadık oldukları, Rabia imanından asla ayrılmadıklarının altını çizen Milletvekili Aydemir, '31 Martta AK bir duruş sergileyen, Sayın Binali Yıldırım'a destekte yarışan Şenkayalı kardeşlerim, 23 haziranda da dadaş vakar ve vicdanının gereğini yine ortaya koyacak, Cumhur ittifakı sürecine güç katacaklardır. ' dedi.

'ŞENKAYALI DADAŞLAR RABİA İMANINDA SABİT KADEM'

Milletvekili Aydemir, Şenkayalı hemşehrileriyle gerçekleştirdiği söyleşide, son 17 yıllık süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, genelde Türkiye, özelde Erzurum çerçevesinde kaydedilen sosyal ve ekonomik reform ve yatırımları paylaştı. Milletvekili Aydemir, 'Şüheda torunları Şenkayalılar, 2023 hedefinde Sayın Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşları olmaya devam edeceklerdir. Bundan eminiz. Tek devlet, tek millet, tek vatan ve tek bayrak imanını dadaşça yaşam üsluplarıyla ifade eden Şenkayalı kardeşlerim, Allahü Ekber ruhuyla, çağ değiştiren ecdadımız Fatih'in mirasına sahip çıkacaklardır.' kaydını düştü.

'DADAŞLARA MİNNETTARIZ'

İstanbul'da yaşayan Erzurumluların Cumhur ittifakı kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım'a destekte yarıştıklarını aktaran Milletvekili Aydemir, Şenkayalılar buluşmasını değerlendirerek; "Heyecanın, Ak Parti ve Sayın Binali Yıldırım başkanımıza desteğin dorukta olduğu bu güzel ilçemizin dadaş vicdanlı sakinleri Şenkayalılar, 31 Mart'ta da gereğini yapmış zaten. Bu defa ise farkı çok daha açma kararlılığındalar. Müteşekkiriz. ' paylaşımında bulundu. - ERZURUM
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:24 Kaynak: İHA
Milletvekili, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Özür dilemedikçe böyle bir makama gelemez! Diyanet İşleri Başkanlığından Mursi kararı! 81 ilde gıyabi cenaze namazı kılınacak Danny Welbeck, Galatasaray'dan yıllık 5 milyon euro istedi! Emre Mor, Ibiza'da kızlarla sabaha kadar eğlendi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.6.2019 09:49:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydemir, Şenkayalı dadaşlarla istişare etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]