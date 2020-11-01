Aydemir Sosyal Koruma Kalkanı verilerini açıkladı - Son Dakika

Aydemir Sosyal Koruma Kalkanı verilerini açıkladı

01.11.2020 11:36
Aydemir Sosyal Koruma Kalkanı verilerini açıkladı, System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, 'Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza Erzurum'da 194.3 milyon TL, Türkiye genelinde ise yaklaşık 39.2 milyar TL destek sağlandı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, 'Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza Erzurum'da 194.3 milyon TL, Türkiye genelinde ise yaklaşık 39.2 milyar TL destek sağlandı. Minnettarız. ' dedi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, covid19'la mücadele kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Erzurum'da 118 bin 241 kişi/haneye 194.3 milyon TL tutarında destek ödemesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Milletvekili Aydemir, Sosyal Destek Programı FAZ 1 kapsamında 36 bin 804 kişiye 36 milyon 804 bin TL, FAZ 2 kapsamında 27 bin 61 kişiye 27 milyon 61 bin TL, FAZ 3 kapsamında 15 bin 792 kişiye 15 milyon 792 bin TL, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' programı düzeyinde 14 bin 734 haneye 14 milyon 734 bin TL tutarında destek verildiğini bildirdi.

Milletvekili Aydemir 'Kısa Çalışma Ödeneği' kapsamında 12 bin 995 çalışana 61 milyon 994 bin 556 TL, 'Nakdi Ücret Desteği' Kapsamında 6 bin 538 çalışana 16 milyon 317 bin 278 TL, 'İşsizlik Ödeneği' kaydında 4 bin 317 kişiye 17 milyon 276 bin 844 TL, 'Normalleşme Desteği' düzeyinde 5 bin 525 kişiye 4 milyon 413 bin 259 TL tutarında destek ödemesi yapıldığını belirtti.

Milletvekili Aydemir, 'Birlikte Başaracağız' programı çerçevesinde Erzurum'da gerçekleştirilen destek ödemeleri toplamının 194 milyon 392 bin 937 TL'ye ulaştığını kaydetti. - ERZURUM

Aydemir Sosyal Koruma Kalkanı verilerini açıkladı

Milletvekili, Türk Lirası, AK Parti, Erzurum, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aydemir Sosyal Koruma Kalkanı verilerini açıkladı - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İzmir'de ağır hasarlı 26 bina acil olarak yıkılacak, 21 bin kişilik 3 bin 880 çadır kurulacak Eski başbakan Mesut Yılmaz son yolculuğuna uğurlanıyor İzmir'i vuran deprem sonrası ortaya çıktı! Bayraklı'daki binaların yüzde 57'si çok riskli gruptaymış 9 yıl önce kendisine gönderilen battaniyeyi İzmir'e gönderen Vanlı depremzede duygulandırdı Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti Depremde tuzla buz olan Doğanlar Apartmanı'yla ilgili kan donduran gerçek ortaya çıktı! Belediye 2 yıl önce çürük raporu vermiş Galatasaray'da Ankaragücü maçında Marcao ve Saracchi sakatlandı Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 51'e yükseldi
Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı         
11:10
Türkiye ve Azerbaycan'dan enerjide iş birliği protokolü Türkiye ve Azerbaycan'dan enerjide iş birliği protokolü         
10:57
Enkaz çalışmalarında felaketin eşiğinden dönüldü! 3 personel göçük oluşan beton bloktan düştü Enkaz çalışmalarında felaketin eşiğinden dönüldü! 3 personel göçük oluşan beton bloktan düştü         
10:47
Kanada'da bıçaklı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı Kanada'da bıçaklı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti 5 kişi yaralandı         
10:18
Azerbaycan'ın yardım ettiği 85 yaşındaki Ermeni kadına Ermenistan işkence yaptı Azerbaycan'ın yardım ettiği 85 yaşındaki Ermeni kadına Ermenistan işkence yaptı         
08:44
Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar         
07:47
Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu         
22:56
Azerbaycan, mevzilere sızmaya çalışan Ermeni istihbaratçılar etkisiz hale getirdi Azerbaycan, mevzilere sızmaya çalışan Ermeni istihbaratçılar etkisiz hale getirdi         
18:43
Anne ve 3 çocuğu enkaz altından çıkarılmıştı! Sağ kurtarılan bir çocuk hastanede hayatını kaybetti Anne ve 3 çocuğu enkaz altından çıkarılmıştı! Sağ kurtarılan bir çocuk hastanede hayatını kaybetti         
17:50
Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu Kaybolan ineğini, kalçasına balta saplanmış olarak bulundu         
15:33
Şarkıcı Doğuş'tan kan donduran itiraflar: Birini öldürmeye teşebbüs ettim Şarkıcı Doğuş'tan kan donduran itiraflar: Birini öldürmeye teşebbüs ettim         
15:04
İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı         
14:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor         
14:09
İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti         
11:45
Nitrojen tüplü otomobile 1.280 lira ceza kesildi Nitrojen tüplü otomobile 1.280 lira ceza kesildi         
09:34
Ailesinden gizlice doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğunun bebeği, derin dondurucuda bulundu Ailesinden gizlice doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğunun bebeği, derin dondurucuda bulundu         
09:25
İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! "Felaketi kendileri istedi" diyen şahıs yakalandı         
02:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2020 11:57:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydemir Sosyal Koruma Kalkanı verilerini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei