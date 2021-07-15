Aydemir TBMM'de 15 Temmuz'daki dadaş duruşunu paylaştı - Son Dakika

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Erzurum'un 15 Temmuz'daki ihanete karşı tarihi kıyam ve kararlılığını dile getirerek, 'Erzurum Nef'i duruşlu dadaşların otağıdır.' dedi.

Aydemir Genel Kurul'da Dadaşlığı Tarif Etti

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan Milletvekili Aydemir, dadaşlığın, el öpen etek bağlayan değil, Allah için hep hakkı söyleyen bir üslup, Hak yol ve uğrunda serden geçenlerin duruşu olduğunu belirterek, 'Gen yalan söylemez. Nef'i tarzı elan Erzurum'da ayaktadır.' vurgusunda bulundu.

'Dadaşlık Allah için hep hakkı söyleyen bir üsluptur'

Milletvekili Aydemir, 'Enderun'da yetişmiş, şeyhülislam, sadrazam makamlarına gelmiş yüzlerce büyüğümüz var. Osmanlı efkarında en geniş ve en özel yer bulan edip Erzurumlu Nef'i'dir. Doğruyu söylemek uğruna canını feda edebilecek kadar bir dadaşlık, el öpen etek bağlayan değil, Allah için hep hakkı söyleyen bir tarz. Şair Nef'i Erzurum'un elit bir şehir olduğunun beliğ örneğidir. Erzurumlu olmak ayrıcalıktır derken bunu kastediyoruz. ' dedi.

İlk Tepkiyi Erzurum Verdi

Nef'i tarzının Erzurum'da diri olduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, 'Bu kayıt ışığında bir tespit yapıyoruz ve diyoruz ki: Gen yalan söylemez. Nef'i tarzı elan Erzurum'da ayaktadır. Bunun en mütebariz zaman dilimlerinden birisi de 15 Temmuzdur. Lawrence uzantısı hainlere ilk tepkiyi yüz binlerce Erzurumlu verdi. Nef'i duruşlu dadaşları 15 Temmuzdaki duruşlarından dolayı beşinci yılda yürekten ediyor, şehitlerimizi de rahmetle, minnetle yad ediyorum.' diye konuştu. - ERZURUM