Aydemir TBMM'de Erzurum değerlerini paylaştı - Son Dakika

Aydemir TBMM'de Erzurum değerlerini paylaştı

18.04.2021 13:05
Aydemir TBMM'de Erzurum değerlerini paylaştı, System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Erzurum, doğadan tarihe, sağlıktan kültüre, turizmin tüm çeşitlerine ait değerleri barındıran bir müstesna adrestir.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Erzurum, doğadan tarihe, sağlıktan kültüre, turizmin tüm çeşitlerine ait değerleri barındıran bir müstesna adrestir. Herkesi Erzurum'daki turizm nimetlerinden yararlanmaya çağırıyor, Erzurum'a davet ediyoruz. ' dedi.

Erzurum Turizm'de Cazibe Merkezi

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Turizm Haftası dolayısıyla Erzurum'un ifade ettiği beşeri ve turizm değerlerini paylaşan Milletvekili Aydemir, Merhum Prof. Dr. Mümtaz Turhan ve Prof. Dr. Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu'nu rahmetle anarak, Türk Düşünce Tarihindeki iki zirve ismin Erzurum tefekkürünü yansıttığını, abide şahsiyetleriyle maruf Erzurum'un mütefekkirler şehri olduğunu vurguladı.

Türk Turizmi

Basın toplantısında Türkiye'de turizm alanındaki gelişmeleri paylaşan Milletvekili Aydemir, 'Turizm Türkiye'yi ifade eden, ülkenin her karışı için çok esaslı bir olgu olan bir kavram. Önemli buluyor ve yüksekte tutuyoruz. Bizden önce yerde sürünen turizm yaklaşımı bizimle beraber çok ciddi bir mesafe aldı. Salgından önce 35 milyar düzeyine getirmiştik turizm gelirini, salgınla birlikte bir kırılma yaşandı, yüzde 60'lar dolayında bir düşüş yaşandı. İnşallah kısa sürede bunları toparlayacağız, çok daha esaslı bir hale geleceğiz. ' dedi.

Erzurum Değerler Adresi

Sunumunda Erzurum'un deniz dışında turizmin tüm çeşitlerini barındıran bir değerler adresi olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, 'İnsanlarımızı bu yazın Erzurum'a gelmeye davet ediyorum. Erzurum denildiğinde insanların aklına hemen kış turizmi geliyor. Kar geliyor, soğuk geliyor. Kışın gidilebilecek bir adres olarak geliyor. Oysa Erzurum yazın özellikle temmuz ve ağustos aylarında nefes alınabilecek oksijen depolanabilecek bir şehirdir. Bu sadece Erzurum'un merkezinde değil bütün ilçeleri için böyledir. Turizmin her çeşidi Erzurum'da aşikardır, açığa çıkmıştır. Kim ki Erzurum'a bu zaviyeden gelirse mutlaka birikim sahibi olarak döner. ' diye konuştu.

Erzurum Sahabeler Şehri

'Bizde bir aforizma var ya; ' çok okuyan değil çok gezen bilir' diyen Milletvekili Aydemir, 'Türk tarihini, İslam tarihini öğrenmek isteyenlerin Erzurum'a yönelmelerini özellikle istirham ediyorum. Hz peygamberin sahabesi Abdurrrahmangazi hazretlerinden Türk Tarihinin şahika isimlerine varıncaya kadar her bir köşesinde özel isimler güzide şahsiyetler var. Bunların yaptırdığı eserler var. Zemine yaydıkları çök özel bilgi, birikim var. İnsanlarımızın Erzurum'a gelip bunları görüp istifade etmesini istiyoruz. ' dedi.

Aydemir'den Horasan Baba ve Mümtaz Turhan Vurgusu

Sunumunda Horasan Baba'yı anan Milletvekili Aydemir, Sosyolojide zirve isim Prof. Dr. Mümtaz Turhan'ın bu tefekkürden beslenmiş mümtaz bir bilim adamı olduğu, Horasan'da yetişen Turhan'ın eserleriyle bu alanda dünya çapında otorite kabul edildiğini vurguladı. Türk Düşünce Tarihinin kaynağını görmek isteyenlerin Horasan'a gelmelerini tavsiye eden Milletvekili Aydemir, Erzurum'un mütefekkirler şehri olduğunu hatırlattı.

Fındıkoğlu Abide Mütefekkir

Uzundere'de yetişen Prof. Dr. Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu'nun cumhuriyet tarihinde yetişmiş bir başka Erzurumlu mütefekkir olduğunu dikkate sunan Milletvekili Aydemir, 'Bir başka zirve bilim adamımız Ziyaettin Fahri Fındıkoğlu'dur. O da Uzundere ilçemizdendir. Bulunduğu her yere mutlaka irfan taşımıştır. Birikimiyle ziya saçmıştır. Uzundere doğası yanında, bu anlamda da görülecek yerlerin başında gelir. ' dedi.

İlçe İlçe Erzurum

Erzurum'un hemen tüm ilçelerinin tarih, doğa, kültür başta olarak turizm alanında önemli ve destinasyon oluşturan değerlere sahip olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, 'Sümmani Babanın ilçesi Narman, Şenkayamız, Oltumuz, Olurumuz, Uzunderemiz, Tortumumuz öyle. Kardeşliğin, birlik ve beraberliğin adresleri Hınısımız, Karayazımız, Çatımız, Köprüköyümüz, Karaçobanımız, Tekmanımız beşeri ve fiziki değerleriyle birer dünya cenneti. İspirimiz, Pazaryolumuz, Aşkalemiz, Türk Tarihinin yazıldığı Pasinlerimiz coğrafi zenginlikleri, irfan kaynaklarıyla birer turizmin şahika adresleri. Termal Kaynaklarıyla Aziziyemiz, İsmiyle müsemma bir zirveyi ifade eden Palandökenimiz, Saltuklu'nun başkenti Erzurum'un tarihi ziynetlerini barındıran Yakutiyemiz var. Bize ait tarihin derinliklerine varmak, Türk düşünce tarihinin kaynaklarını yerinde görmek isteyenleri; milli ve manevi kıymetlerimiz ve eserleri tetkik amacında olanları, doğanın tüm zenginlikleriyle buluşma arzusu taşıyanları, termal kaynaklardan şifa bulmak isteyenleri, botanik kaynaklarına erişme niyetini taşıyanları, hasılı turizmi yaşamak isteyen herkesi Erzurum'a davet ediyoruz. ' dedi. - ERZURUM

Aydemir TBMM'de Erzurum değerlerini paylaştı

Milletvekili, Erzurum, Türk, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aydemir TBMM'de Erzurum değerlerini paylaştı - Son Dakika


Son Dakika

Yerli koronavirüs aşısı olan Bakan Varank: Herhangi bir yan etki olmadı Yerli koronavirüs aşısı olan Bakan Varank: Herhangi bir yan etki olmadı Sosyal medyadan Bakan Koca'ya seslendi: Annem koronadan ölüyor, yer bulamıyoruz yardım edin Sosyal medyadan Bakan Koca'ya seslendi: Annem koronadan ölüyor, yer bulamıyoruz yardım edin İstanbul'da son 1 yılda kira fiyatlarının en çok arttığı 5 ilçe belli oldu İstanbul'da son 1 yılda kira fiyatlarının en çok arttığı 5 ilçe belli oldu İran'da nükleer tesisin olduğu şehir 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! Dağlardan duman çıktı İran'da nükleer tesisin olduğu şehir 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı! Dağlardan duman çıktı Yargıtay'dan Cumartesi mesai kararı: İş günü olup olmamasına işveren karar verecek Yargıtay'dan Cumartesi mesai kararı: İş günü olup olmamasına işveren karar verecek Çocuklarının Çocuklarının "Seni çok özlüyoruz" sözüyle tır şoförlüğünü bıraktı, şimdi mantar taleplerine yetişemiyor Denizi olmayan Manisa dünyanın dört bir yanına balık gönderiyor! 1 milyon dolarlık kazanç kapısı Denizi olmayan Manisa dünyanın dört bir yanına balık gönderiyor! 1 milyon dolarlık kazanç kapısı Art arda sıralanıp konvoy oluşturan tırtılları uzaktan gören vatandaşlar yılan gördüğünü zannetti Art arda sıralanıp konvoy oluşturan tırtılları uzaktan gören vatandaşlar yılan gördüğünü zannetti

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Adana Demirspor maçında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen tribünler doldu, maskesiz tezahürat yapıldı! Adana Demirspor maçında sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen tribünler doldu, maskesiz tezahürat yapıldı!         
13:41
Savaşın ayak sesleri! ABD vazgeçti ama İngilizler devrede: Karadeniz'e çıkarma yapıyorlar Savaşın ayak sesleri! ABD vazgeçti ama İngilizler devrede: Karadeniz'e çıkarma yapıyorlar         
13:32
Penaltıya sebebiyet veren Gökhan Töre, otoparkta denk geldiği hakem Özkahya'ya sitem etti Penaltıya sebebiyet veren Gökhan Töre, otoparkta denk geldiği hakem Özkahya'ya sitem etti         
13:10
Ameliyattan çıkan Altay Bayındır'dan ilk fotoğraf geldi Ameliyattan çıkan Altay Bayındır'dan ilk fotoğraf geldi         
12:25
Koltuk krizinin mağduru harekete geçti! 64 yıllık Avrupa Birliği protokolü değişiyor Koltuk krizinin mağduru harekete geçti! 64 yıllık Avrupa Birliği protokolü değişiyor         
11:24
Ölüm, askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladı Ölüm, askerdeki oğlu ve babayı aynı gün yakaladı         
10:17
Kahraman yüzbaşı intihara kalkışan genç kızı böyle kurtardı Kahraman yüzbaşı intihara kalkışan genç kızı böyle kurtardı         
10:02
Bu 2 ilçeden arazi alanlar yaşadı! Kuzey Marmara Otoyolu açıldı, fiyatlar yüzde 25 arttı Bu 2 ilçeden arazi alanlar yaşadı! Kuzey Marmara Otoyolu açıldı, fiyatlar yüzde 25 arttı         
09:01
Büyük skandal! Bosna'nın haritadan silinmesini öngören belge ortaya çıktı, Türkiye detayı dikkat çekti Büyük skandal! Bosna'nın haritadan silinmesini öngören belge ortaya çıktı, Türkiye detayı dikkat çekti         
07:18
Gözü dönmüş adam, eski karısını iftar masasında göğsünden bıçakladı Gözü dönmüş adam, eski karısını iftar masasında göğsünden bıçakladı         
00:59
İbrahim Tatlıses'ten büyük Deniz Seki gafı: Davul gibi olmuşsun İbrahim Tatlıses'ten büyük Deniz Seki gafı: Davul gibi olmuşsun         
00:06
Esra Bilgiç, Kanunsuz Topraklar dizisine transfer oldu Esra Bilgiç, Kanunsuz Topraklar dizisine transfer oldu         
23:08
Uyarılar art arda geldi! 24 kenti etkisi altına alacak toz taşınımı bu gece başlıyor Uyarılar art arda geldi! 24 kenti etkisi altına alacak toz taşınımı bu gece başlıyor         
20:57
Prens Philip'i tanrıları kabul eden kabile, cenaze töreni için hazırlık yapıyor Prens Philip'i tanrıları kabul eden kabile, cenaze töreni için hazırlık yapıyor         
17:42
Fransız basını sert eleştirdi: Burak Yılmaz, Lille'i şampiyonluktan edebilir Fransız basını sert eleştirdi: Burak Yılmaz, Lille'i şampiyonluktan edebilir         
17:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasankeyf-2 köprüsünün açılışında yine çevre düzenlemesi uyarısı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasankeyf-2 köprüsünün açılışında yine çevre düzenlemesi uyarısı yaptı         
16:12
Dünyanın sayılı zenginlerinden! 2,5 milyar dolar serveti var ama suyu ve yolu olmayan köyde yaşıyor Dünyanın sayılı zenginlerinden! 2,5 milyar dolar serveti var ama suyu ve yolu olmayan köyde yaşıyor         
10:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2021 14:11:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydemir TBMM'de Erzurum değerlerini paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei