Aydemir TBMM'de Erzurum ilçelerini örnek gösterdi - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili Erzurum'daki siyaset ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi düzlemindeki fikri zenginliği gündeme taşıyarak, Aşkale, İspir ve Pazaryolu ilçelerini örnek gösterdi. Milletvekili Aydemir, sosyal ve ekonomik büyüme ve gelişmenin beyin fırtınası ve kardeşlik hukukunun korunmasıyla sağlanabileceğine işaret etti.

Aydemir'den Aşkale Örneği

AK Parti Siyaset tarzını dile getiren Milletvekili Aydemir sunumunda, Aşkale'deki kardeşlik hukuku odağındaki hassasiyeti aktararak, 'Siyasi tarzımızın en kestirme tarifini Aşkale'deki AK Parti ilçe yöneticileri yapıyor ve diyorlar ki: "Siyasetimizin amacı, kardeşlik hukukun korunması, kardeşlik değerinin bozulmadan gelecek nesillere taşınmasıdır." ' dedi.

İspir'deki Fikri Birlilik

Kalkınma ve gelişmede, kararlılık ve istikrarın önemini ifade eden Milletvekili Aydemir, Erzurum'un İspir ilçesindeki düşünce mihverine dikkat çekerek, 'Bir başka marka ilçemiz İspir AK Parti yöneticilerimiz ise maksadı şöyle tarif ediyorlar: "Erzurum özelinde marka ilçeler konseptinin öne çıkarılmasını önemsiyoruz. Böylelikle, göç olgusu ya da göç etme zihniyetinin izale edilmesi öncelikli amacımızdır." ' diye konuştu.

Pazaryolu ve Işık Doğudan Doğar, Hikmeti

Konuşmasında 'Işık Doğu'dan Doğar' hikmetini paylaşan Milletvekili Aydemir, 'Ve bir başka nadide ilçemiz Pazaryolu AK Parti ilçe teşkilatı ise "'Işık doğudan doğar.' hikmeti çerçevesinde ilimizde, ilçemizde fikri zenginliğe dikkat çekmek istiyoruz." diyor ve ilave ediyorlar: "Sosyoekonomik kalkınmamız hedefinde beyin fırtınası, düşünce zemini oluşturmak için gayretimiz vardır, bunu çok mübarek bir gaye olarak görüyoruz." Biz de, bu millet mabedinden bu yüksek düşünceleri dillendiren kardeşlerimize minnettarlığımızı ifade ediyoruz.' dedi. - ERZURUM