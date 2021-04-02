Aydemir TBMM'de gazetecilerin beklentilerini paylaştı - Son Dakika

Aydemir TBMM'de gazetecilerin beklentilerini paylaştı

02.04.2021 09:58
Aydemir TBMM'de gazetecilerin beklentilerini paylaştı, System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Gazeteci ile gazeteci kimliğinden geçinenleri tefrik etmek şu Meclisin vazifesidir; birinci derece vazifesidir.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Gazeteci ile gazeteci kimliğinden geçinenleri tefrik etmek şu Meclisin vazifesidir; birinci derece vazifesidir. Bir başkası: Gazetecilerin sağlığını korumak bizim vazifemizdir, onlara dönük sahabetlik bizim vazifemizdir. ' dedi.

Aydemir Gazetecilerin Beklentilerini Paylaştı

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Gazetecilerin beklentilerini paylaştı, çıkarılacak bir yasa ile gazeteci tanımlamasının yapılmasını, covid19 salgınıyla mücadele çerçevesinde aşı uygulamasında sağlıklarını hiçe sayarak sahada çalışan gazetecilere öncelik verilmesini istedi.

Gazeteci Kimliği ve Yeniden Tanımlanması Gereği

Milletvekili Aydemir, 'Her vesile altını çiziyoruz ki her meslek mensubu değerlidir, her meslek çok kıymetlidir ama gazetecilik bir yönüyle mahzun, bir yönüyle hakikaten sahabetlik talebinde bulunan bir meslektir. Sebebi şu arkadaşlar: Gazeteciliği tarif eden, gazeteci kimliğini ihata eden, kuşatan bir tanım yok, bir kanuni düzenleme yok. Bundan dolayı Gazeteciler Cemiyetinin hangisine gitseniz, hangi ildekine gitseniz, merkezine gitseniz hepsi bu yönüyle müştekidir, şikayetçidir. Dolayısıyla da ara yerde gazetecilikle uğraşmayan, dahasını söyleyeyim, okuryazar olmadığı halde o kimliği çok rahat kullanan yığınla isim oluyor. Buna itirazımız var. Bu itirazı kayda geçmek için özellikle buradayım' dedi.

Aydemir'den Muharrir Hatırlatması

Genel Kurul'daki konuşmasında Gazetecilik mesleğine ait değerlendirmede bulunan Milletvekili Aydemir, geçmişte gazeteciliği kaydeden 'Muhabir', 'Muharrir' kavramlarını aktardı, gazetecilik mesleğine yüklenen özel ve seçkin yaklaşımı hatırlattı.

Milletvekili Aydemir, 'İçimizde çok münevver, kıvam sahibi nitelikli arkadaşlarımız var; her gruptan böyle. Bizim grupta bir bayrak isim var; uzun yıllar Bakanlık yaptı, Mehdi Eker Bakanım. Hakikaten onunla sohbet ettiğinizde tenvir olmanın, aydınlanmanın ne olduğunu çok rahat görebiliyorsunuz. İki kavramdan bahsetti Değerli Bakanımız, çok çok önemliydi "tahrir" ve "muharrir" kavramları. "Tahrir" yazmayı, "muharrir" yazanı ifade ediyor. Keşke "muharrir" kavramı hep hayatın içerisinde kalsaydı ve gazetecilik için kıvam ifade eden hal, berdevam olsaydı ama maalesef zaman içerisinde "basın" kavramı geçti, "medya" kavramı geçti dolayısıyla o muharrire ait lezzet ifade eden hal de kendiliğinden kayboldu, gitti. ' diye konuştu.

Müfide Ferit Tek'in 'Aydemir' Romanındaki Vurguları

Konuşmasında Yazar Şevket Süreyya Aydemir'in okuduktan sonra soy ismi olarak aldığı, Cumhuriyet in kuruluş dönemi yazar ve mütefekkirlerinden Müfide Ferit Tek'in 'Aydemir' isimli eserini ve eserde vurgulanan hassasiyet ve dikkatleri paylaşan Milletvekili Aydemir, gazetecilerin yargılandığı iddialarına tepki göstererek, yargılananların gazeteci olmadığını, bu yanlış yaklaşımın gazetecilik mesleği tanımlamasının yapılmamasından kaynaklandığını belirtti.

Milli Mücadelede Gazetecilerin Rolü

Milletvekili Aydemir, 'Bakın, elimde bir kitap var. Bendeniz de, burada birkaç arkadaşım var, onlar da biliyorum ki soy ismini bu kitaptan almış, bu kitaba mevzu olan bir kahramandan almış insanlarız. Binlerce, on binlerce insan var bu soy ismi tebcil eden, yücelten. Niye? Muhayyel bir kahramanı o derece içselleştirmişiz ki neredeyse ailenin birer ferdi gibi kabul görmüş. Benim büyüklerim öyle anlatırlardı ki "Bizim büyük bir kahramanımızın soy ismidir." diye. Kim yazmış bunu arkadaşlar? Bir hanım muharrir Müfide Ferit Tek hanımefendi yazmış. Şimdi "gazeteci" diye tarif ediyoruz ya da "medyacı; anchorman" envaitürden isimler aldı dolayısıyla da değer kaybetti. Bu muharrir öylesine bir ismi kayda geçiyor ki Milli Mücadele'de özel bir anlam ifade ediyor, cepheye bu isimden dolayı, "Aydemir"den dolayı koşan binler, on binler oluyor. Öyleyse 'muharrir' bu derece önemli, bu derece kıymetli; onun bugünkü izdüşümü gazeteciler de böyledir. Ancak "gazetecilik" kavramını kullanan, onu asla ve kata hak etmeyen ve dahası, teröre teşne, terörü teşvik eden, sırf terörü teşvik edebilmek için o kimliği kullanan çok sayıda insan var ve burada çoğu zaman tartışma mevzu oluyor ki: "Gazeteciler cezaevinde, gazeteciler yargılanıyor." şeklinde şikayetler geliyor. Çok net söylüyorum burada, çok yakın takip ettim, uzun yıllarını bu mesleğe vermiş birisi olarak takip ettim; tamamı gazetecilik faaliyetinin dışında yargılanmış, sorgulanmış isimler. Niye bu böyle? Çünkü ara yerde bir büyük boşluk var, bu boşluğun mutlaka giderilmesi lazım. 1938 yılında bir kanun çıkıyor "Basında Meslek Birliği" diye, sekiz yıllık bir yürürlük sürecinden sonra kalkıyor. Öyleyse, yeniden bunun mutlaka konuşulması lazım, şu yüce çatı altında milletvekili arkadaşlarımızın yeniden gündeme getirmesi lazım. ' dedi.

Aydemir'den Gazetecilik Yasası Talebi

Bilgi teknolojisinin gelişmesi sebebiyle gazetecilik meslek ve kavramının yeni boyut ve misyon kazandığına işaret eden Milletvekili Aydemir, 'Kaldı ki arkadaşlar, teknolojik gelişmeler bu sahada da çok özel zeminler açtı bize; internet medyası böyledir, sosyal medya böyledir. Öyleyse, yenilenmesi lazım, yeniden bir tarzın kanuni düzlemde hayat bulması lazım. Buna dönük hepimizin müteyakkız olması lazım, sahiplenici pozisyon alması lazım.' vurgusunda bulundu.

'Terzi kendi söküğünü dikemez'

Gerçek Gazetecilerin bu durumdan müşteki olmalarına rağmen görev yaptıkları basın organlarında ve ortamlarında bu durumu gündeme yeterince taşıyamadığını ifade eden Milletvekili Aydemir, 'Bizde derler ya "Terzi kendi söküğünü dikemez." diye, gazeteci de kendi derdini, kendi problemini çoğu zaman sayfalara, sütunlara, satırlara yansıtamıyor. Burada, özellikle bu meslekten birisi olarak altını çizerek söylüyorum. ' dedi.

Aydemir: 'Aşıda gazetecilere öncelik verilmeli'

Saygınla mücadele kaydında uygulanan aşılamada gazetecilere öncelik verilmesi gerektiğini dile getiren Milletvekili Aydemir, 'Covid19 salgını sürecinde 20 dolayında bir gazetecimizin vefatı söz konusu oldu. Ben biliyorum ki Gazeteciler Cemiyeti, Konfederasyonu Sağlık Bakanımızla irtibat halinde, aşıya dönük bir öncelik almalarını ben de buradan özellikle talepte bulunuyorum. Halkın içindeler. Ne için halkın içindeler? Halkı tenvir etmek için, halkı aydınlatmak için, bilgi aktarmak için.' diye konuştu.

Aydemir: 'Gazetecilere her zaman sahip çıkacağız'

Milletvekili Aydemir TBMM Genel Kurulundaki konuşmasını, 'Öyleyse, ezcümle şunu söylüyorum arkadaşlar: Gazeteci ile gazeteci kimliğinden geçinenleri tefrik etmek şu Meclisin vazifesidir; birinci derece vazifesidir. Bir başkası: Gazetecilerin sağlığını korumak bizim vazifemizdir, onlara dönük sahabetlik bizim vazifemizdir. Dolayısıyla arkadaşlar, "Aydemir"ce tavır koyan, muharrir nitelikli gazetecilere mutlaka sahip çıkacağız, Aydemir'leri daha mütebariz hale getireceğiz.' İfadeleriyle tamamladı. - ERZURUM

Aydemir TBMM'de gazetecilerin beklentilerini paylaştı
Aydemir TBMM'de gazetecilerin beklentilerini paylaştı
Aydemir TBMM'de gazetecilerin beklentilerini paylaştı

Milletvekili, AK Parti, Erzurum, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aydemir TBMM'de gazetecilerin beklentilerini paylaştı - Son Dakika


Son Dakika

İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti Arka Sokaklar'daki bir sahne avukatları ayağa kaldırdı! 70 baro başkanı diziyi RTÜK'e şikayet etti Sevgilisi ile tartışan 15 yaşındaki kız, kendini 3. kattan asfalta bıraktı Sevgilisi ile tartışan 15 yaşındaki kız, kendini 3. kattan asfalta bıraktı Okulda akılalmaz olay! Öğrenci Okulda akılalmaz olay! Öğrenci "Flütü silmiştim" dedi ama 14 kişi koronavirüse yakalandı Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı! 6 günde rekor satış gerçekleşti Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı! 6 günde rekor satış gerçekleşti Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu Survivor 2021'de ünlüler takımına eleme şoku! Yarışmaya veda eden ünlü oyuncu gözyaşlarına boğuldu Türkiye hafta başından itibaren bahar havasının etkisi altına giriyor Türkiye hafta başından itibaren bahar havasının etkisi altına giriyor Polis memuru, maske takmayan kişilere ceza olarak ördek yürüyüşü yaptırdı Polis memuru, maske takmayan kişilere ceza olarak ördek yürüyüşü yaptırdı
Uruguaylı forvet Sebastian Abreu, 44 yaşında tam 31'inci transferini gerçekleştirdi, en fazla takım değiştiren oyuncu oldu Uruguaylı forvet Sebastian Abreu, 44 yaşında tam 31'inci transferini gerçekleştirdi, en fazla takım değiştiren oyuncu oldu         
09:43
Son Dakika: 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen destek aylık 1.500 liraya çıktı Son Dakika: 15 Temmuz şehit yakınları ve gazilerine ödenen destek aylık 1.500 liraya çıktı         
09:42
MHP, Kocaeli İl Binası'na asılan MHP, Kocaeli İl Binası'na asılan "İstanbul Sözleşmesi yaşatır" afişinin yanına Bahçeli'nin afişini astı         
09:27
Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan Türkiye'de vaka sayısı 40 bini geçti, alarm zilleri çalmaya başladı! Uzmanlardan "tam kapanma" uyarısı         
08:56
Konuğun Konuğun "21 Haziran'da seçim olacak" sözleri karşısında donup kaldılar! Gerçeği anlayan kahkaha attı         
08:33
Tayvan'da tren raydan çıktı: En az 36 kişi hayatını kaybetti Tayvan'da tren raydan çıktı: En az 36 kişi hayatını kaybetti         
08:03
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti         
23:27
Deniz sezonunu açan Hazar Ergüçlü, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı Deniz sezonunu açan Hazar Ergüçlü, bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı         
22:03
Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti Fırat Altunmeşe, Mucize Doktor'a veda etti         
20:53
Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti         
20:38
AK Partili Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısı: 'Sana mı kaldım' deyince psikolojim bozuldu AK Partili Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısı: 'Sana mı kaldım' deyince psikolojim bozuldu         
18:26
Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma Köpeğe cinsel saldırıda bulunan 64 yaşındaki sapıktan pes dedirten savunma         
17:46
"Ölürsem karım başkasıyla birlikte olacak" düşüncesiyle eşini elleriyle boğdu         
14:46
Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı Borsada yüklü miktarda para kaybeden fabrika işçisi, 900 derecelik çelik eritme fırınına atladı         
13:49
Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı Lise öğrencisi kızla evlenen 44 yaşındaki adamın sözleri izleyicileri çileden çıkardı         
13:34
4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma!         
12:20
Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor Hevesi yüzünden 9 ay içinde bütün parasını kaybetti! Şimdilerde bodrum katta yaşıyor         
11:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 10:13:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydemir TBMM'de gazetecilerin beklentilerini paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei