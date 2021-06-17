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Aydemir: 'Türk Milleti dualı Millettir' - Son Dakika

Aydemir: 'Türk Milleti dualı Millettir'

17.06.2021 15:46
Aydemir: 'Türk Milleti dualı Millettir', System.String[]

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Hangi dış güç ne hesabı yaparsa yapsın hiçbirinin sonuç alması mümkün değil." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Hangi dış güç ne hesabı yaparsa yapsın hiçbirinin sonuç alması mümkün değil." dedi.

AK Parti TBMM Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in imzaladığı Şuşa Beyannamesi'nden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, "Bu ülkeye husumet besleyenler, bize dönük kötü niyet taşıyanlar da o nispette rahatsızlar, bu gelişmeleri kaygıyla izliyorlar. Bunları görüyoruz, duyuyoruz." dedi.

Dış Güçler

Dış güçler kavramını özellikle altını çizerek kullandıklarını ve bugün bir siyasi partinin grup önerisi vererek "dış güçler kimdir" diye sual ettiğini belirten Milletvekili Aydemir, "Dış güçleri hepimiz biliyoruz. Bu ülkeye ekonomik, askeri olarak yönelenler ve bunları çok aleni bir biçimde aşikar edenler dış güçlerdir. Herkes biliyor aslında sadece ve sadece işlerine gelmediği için dile getirmiyorlar. Biz net bir biçimde ortaya koyuyoruz. Hangi dış güç ne hesabı yaparsa yapsın hiçbirinin sonuç alması mümkün değil. Allah'ın izniyle bu dualı millet insanlığa hizmete berdevam olacaktır." diye konuştu.

'Başörtüsünden rahatsız mı olmuşlar?'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmede yanında bulanan tercümandan rahatsız olan muhalefet partisi milletvekillerinin olduğunu dile getiren Milletvekili Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü: " İYİ Parti'li bir milletvekili, eski diplomat Ahmet Erozan, sosyal medyadan mesaj atıyor. Rahatsızlığını çok aşikar bir biçimde ortaya koyuyor. 'Yetkinliği tartışılır' gibi bir kavram kullanmış. Aslında onu söylemek istemiyor. O da biliyor ki çok esaslı İngilizce'ye vukufiyeti olan bir kızımız. O, onun farkında, biliyor. Asıl rahatsızlığı neyden biliyor musunuz? O kızımızın başındaki örtüden. İYİ Parti Milletvekili, eski diplomat Ahmet Erozan, o kızımızın başörtüsünden rahatsız olduğu için öylesine bir mesaj atıyor. Üzüldüğümüz şuna; milliyetçi, muhafazakar diye tarif gören bir siyasi partinin genel başkan yardımcısı böyle bir mesaj yayınlıyor. Bunlardan muhafazakarlık çıkar mı? Bunlar tam tersi olsa olsa milliyetçilik ya da milli duruş ve manevi değerlere düşmanlık gibi bir yaklaşımı açığa çıkaranlardır deriz. Bunun başka izahı yoktur. Yaptığı budur." - ERZURUM

Aydemir: 'Türk Milleti dualı Millettir'

İbrahim Aydemir, Milletvekili, AK Parti, Erzurum, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Aydemir: 'Türk Milleti dualı Millettir' - Son Dakika


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