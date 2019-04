Aydemir: 'Türk Polisi Milli Vicdanın İfadesidir'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Vatanın birliği, milletin bütünlüğü, devletin dirliği öncelik ve kararlılığıyla; huzur, asayiş ve güven için Rabia imanını can pahasına ortaya koyan Türk Polis Teşkilatı milli iradenin gururu, milli irade vicdanının ifadesidir 'dedi.

EMNİYET TEŞKİLATIMIZA MİNNETTARIZ



Türk Polis Teşkilatının milletin indinde özel bir konum ve yüksek bir manası olduğunu; 'Türk Polisi' kavramının küresel boyutta da hususi bir önem, ilgi ve övgüye mazhar bulunduğunu ifade eden Milletvekili Aydemir, 'Milli irade haysiyet, iffet ve namusunun korunması; milli bütünlüğü kaydeden değerlerin asayiş ve güven içeriğinde muhafazası için kutsal bir mesai sarf eden emniyet teşkilatımıza minnettarız' vurgusunu yaptı. Aydemir, 'Yüce Milletimiz, Şehit Fethi Sekinler'in nefsini adayarak teşkilatı adına verdiği mesaj ve duruş ile Onun muazzez hatırasını ebediyen yaşatacaktır. ' kaydını düştü.



MİLLİ İRADE DİKKAT VE HASSASİYETİ



Türk Polis Teşkilatının bölücü ihanet karşısında gerçekleştirdiği operasyonlarıyla da destan yazdığını belirten Milletvekili Aydemir, 'Emniyet teşkilatımız, mesuliyet sahası içinde ifa ettiği her görevde aziz milletimizin vakarını ortaya koymakta, aynı zamanda milli ve manevi değerlerimizin korunması odağında milli irade dikkat ve hassasiyetini vurgulamaktadır. ' dedi.



TÜRK POLİSİNİN ŞEFKAT YAKLAŞIMI



Milletvekili Aydemir, Türk Polis Teşkilatının 174'üncü kuruluş yıldönümü kutlama mesajında; 'Sayın Cumhurbaşkanımızın, "Hakka, hukuka, vicdana ve ahlaka uygun şekilde, üstün bir vazife anlayışıyla, milletimizin can ve mal güvenliğinin sağlanması için fedakarca görev yapan emniyet güçlerimiz, vatandaşlarımızın korkmadan başvurabileceği bir şefkat kapısı haline gelmiştir." tespitini paylaşıyoruz.' ifadesine yer verdi.



EMNİYET TEŞKİLATIMIZA MİNNETTARIZ



Milletvekili Aydemir, 'İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun şahsında, vazifesinde milli vicdanı bir değerler silsilesi içinde kaydeden tüm Emniyet mensuplarının 174. yıl gurur ve coşkusunu paylaşıyor, şehit polislerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla yad ediyoruz. Her biri Fethi Sekin ruhu taşıyan polislerimiz iftihar varakalarımızdır; minnettarız. ' dedi. - ERZURUM

